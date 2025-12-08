株式会社アシスト（代表取締役：宇井和朗）が、高い技術力と実績が評価され「Google Cloud パートナー」に認定。「効果的なMEO対策」でAI・データ活用支援を加速

■株式会社アシストについて

株式会社アシスト

株式会社アシストは、SEO対策やMEO対策をはじめとする幅広いWebソリューションを提供し、導入実績80,000社を誇るWebマーケティングカンパニーです

これまで多くのお客様の成功を支援してきた知見を活かし、SEO・MEO・AI対策の最新トレンドや効果的な戦略、独自調査の結果などを積極的に発信しています。

■Google Cloud パートナー認定の背景

Google Cloud Partner Advantage プログラムは、Google Cloud の技術を活用し、顧客に革新的なソリューションやサービスを提供する企業を支援・認定する制度です。

この度、当社（株式会社アシスト）は、所定の技術審査、顧客への導入実績、およびセキュリティ要件などの厳正な審査を通過し、Google Cloud パートナーとしての認定を受けました。

今回の認定は、主力事業である店舗集客・マップ・SNS管理プラットフォームなどの「MEO対策（Googleビジネスプロフィール運用支援）」に加え、SEO対策のノウハウを駆使した「AI対策サービス」など、当社の提供するソリューション全体におけるクラウド技術の活用能力と実績が高く評価されたものです。

■ 今回の認定における4つの評価ポイント

Googleより評価された点は主に以下の4つです。これらは、中小企業・店舗オーナー様が当社のサービスを導入いただく際の「集客効果（攻め）」と「安全性（守り）」の裏付けとなります。

1. Googleが公式に認めた「信頼性」

数あるIT企業の中でパートナーとして認定されるには、高いハードルが存在します。今回の認定は、当社がGoogleの技術を正しく活用し、お客様に価値を提供できる「正規のプロフェッショナル企業」として、Googleから公式にその実力が客観的に証明されたことになります。

2. ビジネス成長を実証した「顧客成果」

パートナー認定には、単なるツールの提供だけでなく、実際に顧客の課題を解決した「成功事例（Customer Success）」の承認が必須です。当社の提供するMEO・AIソリューションは、導入企業の店舗集客や業務効率化において、測定可能な成果を上げていることがGoogleによって確認されています。「結果が出るソリューション」として評価されました。

3. 高度なスキルを結集した「専門開発体制」

当社のサービス群は、Google Cloud認定のプロフェッショナル資格（Professional Cloud Architect等）を有するエンジニアを含んだ、高度な専門開発チームによって構築・運用されています。世界水準の技術知見に基づく厳格な設計管理のもと、常に最新のGoogleテクノロジーを活用できる強力な技術体制を確立しています。

4. 世界基準の審査をクリアした「安全性」

当社プラットフォームは、GoogleビジネスプロフィールやYouTubeなどの重要データと連携するため、Googleによる厳格なAPI審査およびセキュリティ監査を通過しています。「MEOツールやAI活用はセキュリティが不安」という店舗オーナー様の懸念を払拭するため、エンタープライズグレード（大企業基準）のコンプライアンス要件を満たしており、乗っ取りやデータ漏洩のリスクなく安心して導入いただけます。

■ 当社のサービスについて

1. AI検索対策ツール

AI Overviews（AIによる概要）、AIモード、ChatGPT、Geminiなどの生成AI検索に対し、店舗やサービス情報の露出を増やすための最新ツールです。従来の検索エンジン対策に加え、急速に普及するAIアシスタントからの推奨を獲得し、新たな顧客接点を創出します。

2. ローカル検索ツール

Googleマップ（MEO）やSNS運用の手間を削減可能な、店舗集客を実現するオールインワンツールです。最大の特長は、今回認定を受けた技術を活用した「AI自動化」。ブログ記事案の自動作成から予約投稿、分析までをAIが強力にサポートするため、Webの専門知識がないオーナー様でも、「勝てるWebマーケティング」をすぐに始められます。

3. SEO対策（トピッククラスター）ツール

特定のテーマに関連するコンテンツを整理し、内部リンクで有機的につなぐことでSEO効果を高めるツールです。中心となる「親記事（ピラーコンテンツ）」でテーマ全体を網羅し、「子記事（クラスターコンテンツ）」が詳細を補完します。さらにサイテーション（Web上の言及）対策も実施することで、SEOパフォーマンス向上や検索順位改善が期待できます。

4. HP制作・運用ツール（AI対応CMS）

集客と成果に特化したWebサイト構築・運用パッケージです。HTML不要の独自CMSにより、専門知識がなくても直感的に更新やデザイン変更が可能。AIがSEO記事を自動生成し、Instagram投稿との自動連動や多言語対応も完備しています。さらにユーザー行動を録画・分析するヒートマップ機能も備え、集客からサイト改善までを一元管理できます。

5. 漫画制作

登録漫画家300名以上、制作実績2,000件以上を誇る本格的な漫画制作サービスです。LP（ランディングページ）や広告、Webサイトのアクセントとして、訴求力の高い漫画コンテンツを活用し、コンバージョン率の向上に寄与します。

6. 動画制作

Webサイトのメインビジュアル動画や、SNS向けの短尺動画など、企業の魅力を最大限に引き出す映像コンテンツを制作します。視覚的なインパクトを与えることで、訪問者の滞在時間延長やエンゲージメント向上を実現します。

7. インフルエンサーマーケティング

地域や業種に合わせて、拡散力の高いインフルエンサーを選定・マッチングします。貴店のサービスを第三者視点で幅広くPRすることで、Instagramのフォロワー増加や、Googleビジネスプロフィールの信頼性向上につなげます。

8. Instagram求人

多くの企業が抱える採用課題を解決する、Instagram活用型の求人サービスです。待つだけの採用ではなく、ターゲット層へ直接アプローチするダイレクトリクルーティングを実施し、より確度の高い人材獲得を実現いたします。

■ 導入企業様へのアンケートで満足度90％以上を達成

導入していただいたお客様にアンケートを実施したところ、12,047件もの回答をいただき、「満足・とても満足」の合計割合が90％以上となる高い評価を獲得しております。

1. サービス満足度の結果91.2％

実に10,991件のお客様が、サービス内容そのものにご満足いただいております。

2. 担当者満足度の結果 97.6％

実に11,760件のお客様が、当社の担当者およびサポート体制にご満足いただいております。

■ 今後の展望

今後はGoogle Cloud パートナーとしての強みを活かし、Googleからの技術支援や最新のAI技術をいち早くプロダクトに取り入れることで、InfoBizをはじめとする各サービスの機能をさらに強化してまいります。お客様のビジネス成長を加速させるパートナーとして、引き続きサービスの向上に努めてまいります。

■本リリースの引用や転載について

本記事やデータの転載は大歓迎となっております。

転載時は以下の内容をご確認頂きご活用ください。

１. 本データの利用は自由に可能です。情報の引用元として「株式会社アシスト」とご記載ください。

２. 転載時は引用元として必ず以下のURLを設置してください。「https://assist-all.co.jp/information/20251208-11761/」

３. 調査結果の加工や変更はお控えください。

４. 当社が相応しくないと判断した場合は、掲載についてご相談させて頂く場合があります。

■株式会社アシストへのお問い合わせについて

会社名:株式会社アシスト

住所:〒102-0072 東京都千代田区飯田橋３丁目１１－１３

電話:03-6866-7521

HP:https://assist-all.co.jp

担当:塩崎（プレスリリース担当）

