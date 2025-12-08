【兵庫県宍粟市】冬の思い出を一気に作る7つのご褒美。“年末年始限定『お年玉プラン』”を販売開始!!〈ウッドデザインパーク与位〉

■ 冬の宍粟で“ととのう”特別体験。7つのご褒美がセットに

ウッドデザインパーク株式会社

兵庫県宍粟市に位置するウッドデザインパーク与位ではこの冬、1年の締めくくりと新しい年の始まりを彩る、豪華7大特典を“通常料金のまま”楽しめる特別宿泊プランのご予約を開始いたしました。

ご家族連れはもちろん、カップル・ご友人同士でもゆったりとお楽しみいただける、冬の自然体験が凝縮された内容となっております。

■ ＼冬の思い出を一気に作る、7つのご褒美／

『おとしだまプラン』限定特典

１.「ウェルカムドリンク」プレゼント

スパークリングワインまたはシャンメリーをプレゼント。

チェックイン直後から冬旅の乾杯を。

２.「焚き火で楽しむスモアセット」プレゼント

焚き火台・薪・スモアセットがプランにすべて含まれています。

冬の夜、焚き火を囲んで味わう“とろ～りスモア”は格別。

３.「オリジナルアクリルキーホルダーづくり体験」付き

旅の思い出を形にして持ち帰れる人気体験。

お子さまでも簡単に作れる、世界にひとつの記念品です。

４.餅つき体験＆出来立て餅ふるまい

つきたてのお餅を、あんこ・きなこなど好きなトッピングで。

毎日翌11:00から開催。

５.アーリー入園（12:00～）＆レイトチェックアウト（～12:00）

最大24時間のロングステイが可能。

自然散策やわくわく広場、よい温泉などをゆっくり満喫。

わくわく広場やよい温泉などを通常より早い時間からご利用いただけます。

※チェックインは15：00～18：00です。

６.ウッドデザインパークオリジナルおみくじ

ハズレなしの運試し企画。

その場で使えるクーポンが当たる特別仕様です。

７.「与位からのお年玉」20％OFFクーポン

次回ご利用時に使える20％OFF優待クーポンをプレゼント。

■ 実施期間

2025年12月26日（金）～2026年1月9日（金）

■ 対象プラン

「 年末年始だけの『おとしだま』プラン ～豪華7大特典付き～」

■ 予約ページ

https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan/id/238315/stay

ウッドデザインパーク与位の魅力

兵庫県宍粟市に位置する「ウッドデザインパーク与位」は、愛知県を中心にグランピング施設や、室内BBQ施設を運営するウッドデザインパーク株式会社の関西初の店舗です。

その中でも大自然の中で快適にアウトドアを楽しめる一棟貸しコテージが人気の店舗となっております。

都会の喧騒から離れた緑豊かな環境で、家族やカップル、仲間とともに特別な時間をお過ごしいただけます。

施設の特徴は大きく5つ。

・森の中の非日常空間で過ごすグランピング＆コテージ。

プライベート感あふれるサイトで、グランピングテントや一棟貸しコテージを選んで、静かで落ち着いた時間を過ごせます。

・天然温泉「しそうよい温泉」まで徒歩0分という立地。

アウトドアやBBQを楽しんだ後は、温泉で心身ともにリフレッシュできます。

・手ぶらで楽しめる食材付きBBQも魅力です。

屋根付きBBQ場を完備しており、雨天でも安心。地元食材を使ったプランで準備いらず、気軽にアウトドアを満喫できます。

・宍粟ならではの澄んだ空気と満天の星空も大きな魅力。

星空観察や焚火を囲んだひとときなど、自然を五感で感じる体験が可能です。季節ごとに星空イベントやアクティビティも開催しています。

・快適設備で初心者やお子様連れでも安心。

各サイトにトイレやシャワーを備え、ホテル感覚で過ごせるので、アウトドア初心者や小さなお子様連れのご家族でも安心して滞在できます。

施設情報

ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県 宍粟市山崎町与位66-3

アクセス：＜車＞ 中国自動車道 山崎ICから9.8km 約15分

＜公共交通機関＞JR西日本 姫新線 播磨新宮駅から神姫バス山崎行き山崎下車、新姫バス横山行き田井下車 徒歩15分

公式ホームページ:https://wood-designpark.jp/yoi/

公式Instagram：https://www.instagram.com/wood_designpark_yoi/