デザイン迷子にさようなら。mao gel・OTEGALUNから″毎月変わるデザインセット″が12/5より販売スタート

mao nailを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、2025年12月5日（金）10:00より、毎月“オリジナルデザインがそのまま作れる”デザインセットの販売を開始します。

第1弾となる12月は、mao gelから“じゅわっと淡く血色が宿る”人気の 「じゅわグラ」デザイン3種、姉妹ブランドOTEGALUNからはアレンジ2種をラインアップ。いずれも12月15日（月）23:59までの期間限定販売です。

■ “毎月届く、デザインのアイデア”

本企画では、季節やトレンドに合わせて毎月異なるデザインセットを発売予定。色選びに迷わず、そのまま塗るだけで統一感のある仕上がりが叶います。

mao nail公式LINE友だち追加キャンペーンも実施中です。友達追加いただいた方全員にmao nail公式ECサイトで使える1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。（本文にて、詳細はご確認ください）

maogel 商品特設ページはこちら▶︎https://shop.maonail.jp/collections/maogel-designset

OTEGALUN 商品特設ページはこちら▶︎https://shop.maonail.jp/collections/otegalun-designset

マオジェルとは、「綺麗になるお手伝いをさせてください」をコンセプトに、爪だけではなく手元全体が綺麗にみえるカラーだけを揃えた、日本発祥のジェルネイルブランドです。

より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用頂くために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/maonail 、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )

デザインセット紹介

〈mao gel〉"じゅわグラ"デザインセット3種

血色感と透明感を両立させた“じゅわっと色づく”上品グラデ。

思わず手袋を外したくなる冬へ。

かじかんだ指先さえ、ふと愛おしくなる-

この季節に纏いたいのは、寒さを忘れさせるような「ぬくもり」です。

マオジェルの代名詞「じゅわグラ」。それは、グラデーションなのに色の境目を一切作らない極上の仕上がり。

内側からじゅわっと滲み出るような血色感が、肌とひとつになるように溶け込み、

冬の手元を、生き生きと美しく魅せます。

ナチュラルなのに、華やか。この冬一番の「とっておき」をお届けします。

#ベーシックセット

101モカブイピー / 102プレミアム

#スタンダードセット

104ヤマナデ / 105フジコ / 200トゥエンティー

#プレミアムセット

114ミルクティージュ / 116オミソージュ / 119ウルミージュ / 305エッセンス

〈OTEGALUN〉アレンジセット2種

ファッションに合わせて色を楽しめる簡単アレンジ。

重ねるほどに、表情が変わる。 セルフで叶う、冬の「上級見え」が即完成。

ベース・トップ不要の「3in1」だから、 ただ色を重ねるだけ。 テクニックいらずで、サロンのような仕上がりが叶います。

お届けするのは、この季節のための特別なカラーアレンジ。

自爪の色を整え、洗練された発色を引き出す。 光を重ね、華やかな変化を楽しむ。

いつものセルフネイルが、 もっと自由に、もっと美しく輝きます。

#ナチュラルセット

01シアーホワイト / 09コーラルピンク

#華やかセット

04パープルピンク / 13ラベンダーピンク

販売概要

１）販売時期

2025年12月5日（金）10:00 ～ 12月15日（月）23:59

２）購入方法

下記オンラインショップにて

mao gel ：https://shop.maonail.jp/collections/maogel-designset

OTEGALUN ：https://shop.maonail.jp/collections/otegalun-designset

3）割引率

・ 一般会員様：10%OFF

・ プロ会員様：28%OFF（プロ会員割引含む）

4）公式LINE友達追加キャンペーン

mao nail公式LINEを友だち追加していただいた方には、1,000円OFFクーポンをプレゼントしております。

さらに、新規LINE登録者の方へ、セルフネイルHow to本 『mao nail流 セルフネイルメソッド』をプレゼントいたします。セルフの方でも分かりやすく、プロの方にとっても参考になるテクニックやヒントが満載です。

新商品のお試しや追加購入の際に、ぜひご活用ください。

mao nailとは

ネイルサロンの運営、またジェルネイルや筆等、ネイルを楽しんでいただくための道具の製造販売を行っています。

１）ネイルサロン運営事業

「mao nail」

１日３名様限定の完全予約制のネイルサロン。

「綺麗になるお手伝いさせてください」をコンセプトに運営しています。

２）ジェルネイル企画・販売事業

「mao gel」

ネイリストから生まれたジェルブランド。実際のサロンワークで培った目利きとセンスで、手が美しく見えるこだわり色のみをラインナップ。

３）筆企画・販売事業

「まお筆」

ネイルはもちろん、メイク筆としても利用可能。職人さんの手作業で1本、1本丁寧に作っています。

４）サロン商材、ネイルアート商材製造・販売事業

ネイルアート用に当社ジェルカラーにマッチする商材の製造・販売

５）生活雑貨・販売事業

「maoap（マオエプ）」

実用性とデザイン性を兼ねそろえたエプロンmaoapの製造・販売

コンセプト「日々の生活に彩りを。いつまでも着ていたい、着ている自分を好きになる。」

【会社概要】

株式会社pucklin

所在地： 〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満2-6-8

ホームページ： https://maonail.jp

Instagram：https://www.instagram.com/maonail

YouTube：https://youtube.com/c/maonail