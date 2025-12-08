デザイン迷子にさようなら。mao gel・OTEGALUNから″毎月変わるデザインセット″が12/5より販売スタート
mao nailを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、2025年12月5日（金）10:00より、毎月“オリジナルデザインがそのまま作れる”デザインセットの販売を開始します。
第1弾となる12月は、mao gelから“じゅわっと淡く血色が宿る”人気の 「じゅわグラ」デザイン3種、姉妹ブランドOTEGALUNからはアレンジ2種をラインアップ。いずれも12月15日（月）23:59までの期間限定販売です。
■ “毎月届く、デザインのアイデア”
本企画では、季節やトレンドに合わせて毎月異なるデザインセットを発売予定。色選びに迷わず、そのまま塗るだけで統一感のある仕上がりが叶います。
mao nail公式LINE友だち追加キャンペーンも実施中です。友達追加いただいた方全員にmao nail公式ECサイトで使える1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。（本文にて、詳細はご確認ください）
maogel 商品特設ページはこちら▶︎https://shop.maonail.jp/collections/maogel-designset
OTEGALUN 商品特設ページはこちら▶︎https://shop.maonail.jp/collections/otegalun-designset
マオジェルとは、「綺麗になるお手伝いをさせてください」をコンセプトに、爪だけではなく手元全体が綺麗にみえるカラーだけを揃えた、日本発祥のジェルネイルブランドです。
より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用頂くために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/maonail 、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )
デザインセット紹介
〈mao gel〉"じゅわグラ"デザインセット3種
血色感と透明感を両立させた“じゅわっと色づく”上品グラデ。
思わず手袋を外したくなる冬へ。
かじかんだ指先さえ、ふと愛おしくなる-
この季節に纏いたいのは、寒さを忘れさせるような「ぬくもり」です。
マオジェルの代名詞「じゅわグラ」。それは、グラデーションなのに色の境目を一切作らない極上の仕上がり。
内側からじゅわっと滲み出るような血色感が、肌とひとつになるように溶け込み、
冬の手元を、生き生きと美しく魅せます。
ナチュラルなのに、華やか。この冬一番の「とっておき」をお届けします。
#ベーシックセット
101モカブイピー / 102プレミアム
#スタンダードセット
104ヤマナデ / 105フジコ / 200トゥエンティー
#プレミアムセット
114ミルクティージュ / 116オミソージュ / 119ウルミージュ / 305エッセンス
〈OTEGALUN〉アレンジセット2種
ファッションに合わせて色を楽しめる簡単アレンジ。
重ねるほどに、表情が変わる。 セルフで叶う、冬の「上級見え」が即完成。
ベース・トップ不要の「3in1」だから、 ただ色を重ねるだけ。 テクニックいらずで、サロンのような仕上がりが叶います。
お届けするのは、この季節のための特別なカラーアレンジ。
自爪の色を整え、洗練された発色を引き出す。 光を重ね、華やかな変化を楽しむ。
いつものセルフネイルが、 もっと自由に、もっと美しく輝きます。
#ナチュラルセット
01シアーホワイト / 09コーラルピンク
#華やかセット
04パープルピンク / 13ラベンダーピンク
販売概要
１）販売時期
2025年12月5日（金）10:00 ～ 12月15日（月）23:59
２）購入方法
下記オンラインショップにて
mao gel ：https://shop.maonail.jp/collections/maogel-designset
OTEGALUN ：https://shop.maonail.jp/collections/otegalun-designset
3）割引率
・ 一般会員様：10%OFF
・ プロ会員様：28%OFF（プロ会員割引含む）
4）公式LINE友達追加キャンペーン
mao nail公式LINEを友だち追加していただいた方には、1,000円OFFクーポンをプレゼントしております。
さらに、新規LINE登録者の方へ、セルフネイルHow to本 『mao nail流 セルフネイルメソッド』をプレゼントいたします。セルフの方でも分かりやすく、プロの方にとっても参考になるテクニックやヒントが満載です。
新商品のお試しや追加購入の際に、ぜひご活用ください。
mao nailとは
ネイルサロンの運営、またジェルネイルや筆等、ネイルを楽しんでいただくための道具の製造販売を行っています。
１）ネイルサロン運営事業
「mao nail」
１日３名様限定の完全予約制のネイルサロン。
「綺麗になるお手伝いさせてください」をコンセプトに運営しています。
２）ジェルネイル企画・販売事業
「mao gel」
ネイリストから生まれたジェルブランド。実際のサロンワークで培った目利きとセンスで、手が美しく見えるこだわり色のみをラインナップ。
３）筆企画・販売事業
「まお筆」
ネイルはもちろん、メイク筆としても利用可能。職人さんの手作業で1本、1本丁寧に作っています。
４）サロン商材、ネイルアート商材製造・販売事業
ネイルアート用に当社ジェルカラーにマッチする商材の製造・販売
５）生活雑貨・販売事業
「maoap（マオエプ）」
実用性とデザイン性を兼ねそろえたエプロンmaoapの製造・販売
コンセプト「日々の生活に彩りを。いつまでも着ていたい、着ている自分を好きになる。」
【会社概要】
株式会社pucklin
所在地： 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8
ホームページ： https://maonail.jp
Instagram：https://www.instagram.com/maonail
YouTube：https://youtube.com/c/maonail