忘新年会はとろける和牛の香りと七輪に囲まれて贅沢に！炭火焼肉朱苑（浦和高砂店／新座店）炭火焼肉七輪房（大宮大和田店／川越店／蓮田店）の5店舗限定で、６名様以上の宴会コース御予約で幹事様のお食事代無料！

株式会社サリックストラベル

株式会社サリックストラベル（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳　朱理）が運営する炭火焼肉朱苑（浦和高砂店・新座店）、炭火焼肉七輪房（大宮大和田店・川越店・蓮田店）の５店舗限定企画となります。


仕切りのあるプライベート感溢れる店内と当店自慢の和牛を中心としたお料理の数々で笑顔溢れる素敵なご宴会をお楽しみください！



※食べ放題コースは対象外となります

【炭火焼肉朱苑　　浦和高砂店／新座店】

全てのコースに上タンや銘柄和牛を含む特別感たっぷりの豪華な朱苑のコース！


一年のご褒美にぴったりの炭火焼肉で皆様に特別なひとときをお届けします！



■「華やぎ宴コース」　　　　　　4800円（税込5280円）　　　　　　お肉230g


多彩なおいしさをお気軽に。朱苑を気軽に楽しんでいただけるお手軽なコースです。


キムチ盛り合わせ／上タン塩／韓国風チョレギサラダ／華やぎ盛り合わせ（アンガス牛カルビ・豚カルビ・鶏もも）／チャプチェ／和牛盛り合わせ（和牛カルビ・和牛ロース）／ホルモン2種盛り合わせ／選べる〆（ユッケジャンクッパor韓国冷麺orビビンバor白米）／本日のデザート



■「朱苑厳選コース」　　　　　　6280円（税込6908円）　　　　　　お肉270ｇ


選び抜いた良質な和牛や、一頭からわずかにしか取れない希少部位、定番の酒の肴から韓国料理まで、朱苑の全てがわかるコース。


キムチ盛り合わせ／上タン塩／韓国風チョレギサラダ／朱苑人気2種盛り合わせ（牛ハラミ・韓流タッカルビ）／特選和牛2種盛り合わせ（和牛上カルビ・和牛上ロース）／海鮮チヂミ／厳選和牛の希少部位／ホルモン3種盛り合わせ／選べる〆（ユッケジャンクッパor韓国冷麺orビビンバor白米）／本日のデザート



■贅沢堪能コース　　　　　　　　7800円（税込8580円）　　　　　　お肉320ｇ


特上タンや特上ハラミ、豪華な希少部位盛り合わせなど、満足度NO.1のプレミアムコース。


霜降り特上タン塩／韓流前菜盛り合わせ／韓国風チョレギサラダ／特上和牛3種盛り合せ（和牛上カルビ・和牛上ロース・国産牛ハラミ）／桜肉ユッケ／韓流サムギョプサル／魚介焼き盛り合わせ／厳選和牛の希少部位3種盛り／海鮮チヂミ／選べる〆（ユッケジャンクッパor韓国冷麺orビビンバor白米）／本日のデザート




【炭火焼肉七輪房　　大宮大和田店／川越店／蓮田店】

七輪房自慢の銘柄和牛をふんだんに使用したボリューム満点の炭火焼肉大宴会コース！


大切な集まりにふさわしい、落ち着いた空間と上質なお料理で一年を締めくくりましょう！



■赤身肉とたっぷり野菜のコース　　　　3800円（税込4180円）　　　　お肉200ｇ


さっぱりとした味わい、ジューシーな肉汁、ヘルシーさなどから近年人気が急上昇している赤身肉を茹で野菜のナムルや生・焼野菜とともにお楽しみいただけるコース。


銘柄和牛赤身盛り合わせ（上カルビ・上ロース）／牛ロース・ハラミ盛り合わせ（和牛ロース・


やわらか牛ロース・牛ハラミ）／牛タン塩／チョレギサラダ／野菜焼き盛り合わせ／サンチュ／


ナムル盛り合わせ／ミニチヂミ（海鮮or豚ニラ）／ご飯もの（ライスorミニビビンバorミニユッケジャンクッパorミニクッパ／デザート（ミニアイス）



■カルビづくしコース　　　　　　　　　4300円（税込4730円）　　　　お肉230ｇ


銘柄和牛を中心に計8種類のカルビをご用意。とろける甘味、余韻の残るコク、軽やかな旨味など、カルビの多彩な味わいをご満喫いただけるコース。


銘柄和牛カルビ盛り合わせ（上カルビ・和牛カルビ・和牛ウチハラミ・和牛大判ゲタカルビ）


カルビ盛り（やわらか牛カルビ・ネギ塩やわらか牛カルビ・豚カルビ）／牛タン塩／キムチ盛り合わせ／ピリ辛ネギチャーシュー／サンチュ／ご飯もの（ライスorミニビビンバorミニユッケジャンクッパorミニクッパ／デザート（ミニアイス）



■銘柄和牛食べつくし特選コース　　　　6000円（税込6600円）　　　　お肉190ｇ


七輪房自慢の選び抜いた良質な「旨い和牛」をカルビから上ロース・特選部位まで存分にご堪能いただける、ちょっと贅沢なコース。


特選霜降りタンステーキ／銘柄和牛特選盛り合わせ（和牛カルビ・和牛上カルビ・和牛上ロース・和牛ウチハラミ・特選上カルビまたは特選大判リブロイン）／帆立バター焼き／キムチ盛り合わせ／チョレギサラダ／サンチュ／ミニチヂミ（海鮮or豚ニラ）／ご飯もの（ミニ石焼ビビンバorミニ冷麺)


／デザート（ミニアイス）




※食べ放題コースは対象外となります。

年末年始の大切な人たちとの大切な時間。当店自慢のとろける和牛を中心にした満足度◎のバランス良いコースの数々。一年の労をねぎらいながら、暖かい炭火を囲んで沢山の笑顔に包まれてほしい想いからの特別企画です。仕切りのある落ち着いた店内で是非、当店の炭火焼肉を存分にお楽しみくださいませ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


炭火焼肉　朱苑　「X」 :
https://x.com/yakinikushuen?s=21
七輪房　大和田店/川越店/蓮田店「X」 :
https://x.com/sichirinbou?s=21


【概要】


■期間　　　：２０２５年１２月８日（月）～２０２６年１月３１日（土）



■内容　　　：店舗限定LINE配信されたクーポン、各店舗の「X」をフォロー＆対象ポストをリポスト　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　、インスタグラムのフォロー＆対象投稿のいずれかの画面をご呈示で６名様以上の宴会　　　　　　　　　　　


　　　　　　　コースの１名様分のお料理を無料にさせて頂きます。



■対象店舗　：「朱苑」浦和高砂店・新座店　「七輪房」大宮大和田店・川越店・蓮田店



■注意事項　：コースの御予約は二日前までにいただけますようお願い申し上げます。


　　　　　　：他の割引券・クーポン券との併用はできません。


　　　　　　：幹事様１名様のお食事コース料金のみ無料となります。


　　　　　　　



【会社概要】会社名：株式会社サリックストラベル


所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2-３-５アルーサB館4階


代表者：代表取締役社長　柳　朱理


設立　：１９９２年１１月２５日


URL ：https://salix-travel.com/


事業内容：飲食店（７ブランド）の運営






生産者が丹精込めて育てた食材のおいしさをきちんとお客さまに伝えたい。


心を動かすおいしさをお届けしたい。


この思いを実現するための手間は惜しみません。


サリックストラベルは、「食」に携わる企業として社会に貢献すべく努力し、挑戦し続けていきます。