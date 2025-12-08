谷まりあ×脱毛サロン『ストラッシュ』の3Dサイネージが渋谷エリアに登場！

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区）が運営する脱毛サロン『STLASSH（ストラッシュ）』は、2025年12月8日（月）より、人気モデルでタレントの谷まりあさんを起用した3Dサイネージ（屋外広告）がを渋谷エリアにて公開いたします。

■新ビジュアルとともに『エレポレ脱毛』を全国へ発信

今回は、1日を通して多くの人が行き交う渋谷駅周辺に設置。

谷まりあさんの透明感あふれるビジュアルとともに、脱毛サロンストラッシュの人気施術である『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』を象徴するメッセージを大々的に発信します。

映像では、脱毛と美肌ケアを同時に叶える『エレポレ脱毛』とつるっとした仕上がりを目指す『つるもち肌』を視覚的にわかりやすく表現しています。

美肌を目指す全ての方に寄り添うメッセージを込め、脱毛サロンストラッシュの魅力を映像で表現しています。

■『つるもち肌でハワイに行こう！キャンペーン』を同時開催

渋谷での3Dサイネージ公開を記念し、公式Xにて『つるもち肌でハワイに行こう！キャンペーン』を実施。脱毛サロンストラッシュを知っていただくきっかけづくりを目的として、どなたでも気軽に参加できるキャンペーンです。

【参加方法】

１.ストラッシュ公式X（旧：Twitter）の

キャンペーン対象投稿を引用ポスト

２.ストラッシュ公式LINEにてアンケートへ回答

美容に関心のある方はもちろん、脱毛に踏み出せずにいる方も気軽に参加していただける内容です。

■【業界唯一】ストラッシュの『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』とは

ストラッシュ公式Xをフォローする :https://x.com/stlassh

肌へのアプローチ方法はさまざまに広がっており、「美肌ケアとムダ毛ケアを同時に進めたい」というお声も増えています。そこで脱毛サロンストラッシュでは、『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』を独自開発しました。エレクトロポレーションは、特殊な電気パルスを用いて保湿成分を角層まで届ける美肌ケアとムダ毛ケア（脱毛）を、同時に行える点が特長です。

針を刺さないポテンツァとも呼ばれ、「つるもち肌を目指したい」「痛みが少ないケアを選びたい」方を中心に、多くのお客様から支持を集めています。

* エレクトロポレーションと脱毛を同時に行う施術としては脱毛サロン業界初（当社調べ／2025年9月時点）

*¹「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

【女性脱毛サロンGoogle口コミ数No1*²】脱毛サロン『STLASSH（ストラッシュ）』

公式ホームページを見る :https://stlassh.com/

ストラッシュは、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に全国へ店舗展開を進め、現在では62店舗を構える女性専用の脱毛サロンです。これまでに累計314万回*³を超える施術実績を重ね、総会員数は33万人*³を突破しました。

“通いやすさ”と“肌へのやさしさ”にこだわったサービスが特長で、脱毛が初めての方から、日頃から美容ケアに関心の高い方まで、幅広いお客様にご利用いただいております。

中でも注目されているのが、「針を刺さないポテンツァ*¹」とも呼ばれる独自の『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』。

特殊な電気パルスを使用して、ジェルに含まれる『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』などの保湿成分を角層まで届けるスキンケア施術とムダ毛ケアを同時に行うことができ、「脱毛しながら美肌ケアができる新感覚の施術」と多くのお客様から評価をいただいています。

さらに、サロン品質にこだわって開発したスキンケアシリーズ『HADATERASU（ハダテラス）』も展開。脱毛とスキンケアの両面から“つるもち肌”をサポートする体制を整えています。

ストラッシュは今後も、より多くのお客様の“自分らしい美しさ”に寄り添いながら、美容をもっと身近に感じていただけるサービスづくりを追求してまいります。

*¹「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

*²Google口コミ数No1：調査年月 2025年10月／対象：女性脱毛サロン大手7社／各社公式HP掲載のGoogleレビュー口コミ総数比較（ラココ、ミュゼプラチナム、エステティックTBC、Dione、ジェイエステティック、リンリン）

*³2025年1月時点

『STLASSH（ストラッシュ）』の脱毛が選ばれる理由

【 1 】独自開発の脱毛機『STRIKE（ストライク）』を採用

熱破壊式（IPL脱毛）と蓄熱式（SHR脱毛）をW照射可能な自社開発の脱毛機『STRIKE』を使用しています。照射面を冷却しながら施術するので、痛みを感じにくいのが特長です。

また、10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができます。全身施術も最短60分とスピーディーで、忙しい方も無理なく通っていただけます。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケアを叶える『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』

肌のうるおいに欠かせない『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』など、ジェルに配合された保湿成分を、特殊な電気パルスを活用して角層まで届ける『エレクトロポレーション』と『脱毛』と同時に行うストラッシュ独自の施術です。

【期待できるポイント】

・毛穴・黒ずみケア

・肌のトーンアップ

・脱毛後の保湿ケア

・ハリ・弾力ケア

脱毛しながら美肌を目指したい方に選ばれている人気メニューです。

*⁴ 年齢に応じた肌のお手入れ

【 3 】“最短2週間ペース”毛周期に合わせて効率よくアプローチ

毛には『成長期・退行期・休止期』というサイクル（＝毛周期）があり、一般的に“成長期の毛”が光に反応しやすいとされています。

ただし、身体の毛はすべて同じタイミングで生え変わるわけではなく、毛穴ごとにバラバラのペースで成長しています。そのため、1回の施術で反応しやすい毛には限りがあり、さまざまな毛に順番にアプローチしていくためには一定の間隔で継続して通うことが大切です。

ストラッシュのエレポレ脱毛は、肌への負担が少ないので最短2週間に1度のペースで通っていただけます。短い間隔で施術を重ねることで、毛が成長するタイミングを細かく捉えやすく、効果を実感しやすくなります。