ARCSTERIA,株式投資型クラウドファンディング実施 及び オンライン事業説明会開催のお知らせ

ARCSTERIA CONSULTING株式会社

”最適なITソリューションの提案と経験に裏打ちされた確かなコンサルティングでビジネスの成長を加速させる” ARCSTERIA CONSULTING株式会社（本社：東京都千代田区、以下「ARCSTERIA」）は、このたび、株式会社FUNDINNO（本社：東京都港区、以下、「FUNDINNO」）にて、「株式投資型クラウドファンディング」による資金調達を実施することとなりましたので、お知らせいたします。

クラウドファンディング 募集ページ

https://fundinno.com/projects/718

「株式投資型クラウドファンディング」による資金調達の実施することに伴い、以下の日程および要領にて今回の募集に関するオンライン事業説明会を実施させていただきます。本件にご興味がおありになる方は、この機会にぜひご参加いただき、ARCSTERIAの事業およびARCSTERIAが実施する今回の募集についてのご理解を深めていただければ幸いです。

株式投資型クラウドファンディング説明会

ARCSTERIAの事業内容について、代表取締役より解説したのち、皆様からいただいたご質問に対して、直接その場でお一人ずつ、丁寧にご回答させていただく説明会でございます。

日程

・12月9日（火）21:00～22:00

・12月10日（水）20:00～21:00

・12月11日（木）20:00～21:00

・12月12日（金）20:00～21:00

・12月13日（土）11:00～12:00

説明会会場URL

共通URLはこちら(https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDczMDFjNjktMDg5ZS00NTMzLTk5ZjktNjEyMTEwMzNhN2Vk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212ffbb90-ee81-4f56-8f5f-ed399e861440%22%2c%22Oid%22%3a%22d63f991a-a47e-4acd-85a5-11811d70ad49%22%7d)

※Microsoft Teamsを用いてのオンライン開催となります。会場URLは各回共通です。

FUNDINNOへの投資家登録

https://fundinno.com/users/sign_up?invite_token=h48pmwrdq6

※ARCSTERIAへの50万円以上の投資に興味を持ってくださった方は、以下のお問い合わせフォームよりFUNDINNO様にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://fundinno.com/contact



注意事項

1.発言等は主催者が指名した際のみお願いいたします。

2.上限募集金額を達成した場合や急なトラブルなど、予告なく本オンライン説明会が中止・日程変更になる場合がございます。

3.FUNDINNOの募集ページに記載しております開示情報は、FUNDINNO投資家登録されている方しか閲覧できない情報もございますので、本オンライン説明会内では共有できない内容がございます。ご質問等には個別に回答させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

4.画面オフの参加でも問題ございません。発言時以外はミュートにてお待ちください。

5.急な開催となったため少人数でのご参加を見込んでおりますが、ご参加人数によっては皆様との意見交換などができない場合がございます。

6.Microsoft Teamsのチャット欄で適宜コメント・ご質問を受け付けております。

7.終了の時間は予定であること、ご了承ください。

8.途中参加および途中退出は可能ですが、終了の予定時間より前に終了している場合がございます。

9.主催者側の指示に従っていただけない場合、強制退出していただくことがございます。

ARCSTERIAについて

ARCSTERIAは、企業の経営課題や業務課題を解決するための最適なソリューションを提供するコンサルティング会社です。システム構想策定、システム導入、運用保守までワンストップでサポートし、クライアントと共に持続的な業務改善を実現します。クライアント企業に寄り添う形で「伴走支援」を実施し、ITを活用した効率化と戦略的改革を推進。企業が自走できる体制作りを重視し、期待を超える成果を生み出します。

当社ホームページはこちらからご覧ください。

https://www.arcsteria.com/

＊ 本リリースに関するお問い合わせにつきましては、ARCSTERIA広報までご連絡ください。

ご連絡先：press@arcsteria.com