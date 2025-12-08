SSKが、「福岡ソフトバンクホークス松本裕樹選手 最優秀中継ぎ投手獲得記念Tシャツ」の予約販売期間を、ご好評につき12/14まで延長。

株式会社エスエスケイ

松本裕樹選手のタイトルについて

ソフトバンクホークス・松本裕樹選手は、2025年シーズンで51試合に登板、防御率1.07、ホールドポイント44の成績を記録し、「最優秀中継ぎ投手」のタイトルを獲得。重要な場面での登板が多く、安定したピッチングで勝利の流れをつなぐ役割を担い続けました。

松本裕樹選手はタイトル獲得・記念Tシャツ発売について、「11年目にして初タイトルを獲ることができ、とても光栄です。タイトル獲得にあたりSSKさんにかっこいいTシャツをつくってもらえて嬉しいです」と語りました。

松本裕樹選手 最優秀中継ぎ投手獲得記念Tシャツ

本記念Tシャツは、福岡ソフトバンクホークスをイメージした躍動する“鷹”をデザインし、胸元にはタイトル獲得を象徴する 「44 HP」 をゴールドで配置。その前面には、松本裕樹選手の力強い投球動作をレイアウト。中央には “MOST HOLD POINTS” のタイトルロゴ、そしてパリーグの名称と「#66 YUKI MATSUMOTO」を記載し、左袖には福岡ソフトバンクホークスのロゴが入り、タイトル獲得を球団と共に祝福。

さらに、背面には背番号「66」とネームをプリント、シーズンの感動と選手たちの努力を、いつでも手元に感じられるSSKオリジナル記念Tシャツ。観戦時にも、ファンのコレクションとしても映える、タイトル獲得を称える1枚です。

Tシャツ素材・機能

素材面では、通気性・吸汗速乾性に優れた高機能生地を採用し、試合観戦はもちろん、スポーツシーンでも快適に着用可能。

販売情報

松本裕樹選手最優秀中継ぎ投手獲得記念Tシャツは、SSKオンラインショップ限定で12月14日(日)まで予約を受付けます。商品は1月下旬頃お届け予定です。

【1月下旬頃発送予定】福岡ソフトバンクホークス 松本裕樹選手 最優秀中継ぎ投手記念Tシャツ

最優秀中継ぎ投手のタイトル獲得を記念したSSKオリジナルデザイン

PRICE：8,800円(税込)

ジュニアサイズ：130,140,150,160

大人サイズ：S,M,L,O,XO,XO2