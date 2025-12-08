SSK¤¬¡¢¡ÖÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹ÃæÂ¼¹¸Áª¼ê 1500ËÜ°ÂÂÇµÇ°T¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤12/14¤Þ¤Ç±äÄ¹¡£
ÃæÂ¼¹¸Áª¼ê1500ËÜ°ÂÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃæÂ¼¹¸Áª¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯8·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹Àï¡Ê¤Ï¤ë¤«Ì´µå¾ì¡Ë¤Ç¡¢»Ë¾å139¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£Ã£À®ÂÇ¤Ï8²óÉ½2»à¤«¤é·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿±¦±Û¤¨¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡¢¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢¡ÈÂÇ·â¿¦¿Í¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæÂ¼Áª¼ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½Ö´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í½é°ÂÂÇ¤Ï2011Ç¯5·î10Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥ºÀï¤ÇµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¤âÃå¼Â¤Ë°ÂÂÇ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¥·ー¥º¥ó176°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°ÂÄê¤·¤¿ÂÇ·â¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹ ÃæÂ¼¹¸Áª¼ê¡¡1500ËÜ°ÂÂÇµÇ°T¥·¥ã¥Ä
ËÜµÇ°T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¶»¸µ¤Ë¤ÏµÏ¿Ã£À®¤Î¾Ú¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¡Ö1500 HITS¡×¤òÇÛÃÖ¡£Ãæ±û¤Ë¤ÏÃæÂ¼¹¸Áª¼ê¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥ó¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¡Ö1500 CAREER HITS 2025.8.25¡×¤ÈµÏ¿Ã£À®¤ÎÆüÉÕ¤âµºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º¸Âµ¤Ë¤ÏÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤ê¡¢¥Ûー¥¯¥¹°ì¶Ú¤ÎÂÇ·â¿¦¿Í¤òµåÃÄ¤È¶¦¤Ë½ËÊ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö7¡×¤È¥Íー¥à¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥·ー¥º¥ó¤Î´¶Æ°¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê¸µ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëSSK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÇ°T¥·¥ã¥Ä¡£´ÑÀï»þ¤Ë¤â¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¾Î¤¨¤ë1Ëç¤Ç¤¹¡£
T¥·¥ã¥ÄÁÇºà¡¦µ¡Ç½
ÁÇºàÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌµ¤À¡¦µÛ´ÀÂ®´¥À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âµ¡Ç½À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¡¢»î¹ç´ÑÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÃåÍÑ²ÄÇ½¡£
ÈÎÇä¾ðÊó
ÃæÂ¼¹¸Áª¼ê 1500ËÜ°ÂÂÇµÇ°T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢SSK¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ç12·î14Æü(Æü)¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ï1·î²¼½Üº¢¤ªÆÏ¤±Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú1·î²¼½Üº¢È¯Á÷Í½Äê¡ÛÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹ ÃæÂ¼¹¸Áª¼ê¡¡1500ËÜ°ÂÂÇµÇ°T¥·¥ã¥Ä
¥×¥íÄÌ»»1500ËÜ°ÂÂÇ¤òµÇ°¤·¤¿SSK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
PRICE¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¥¸¥å¥Ë¥¢¥µ¥¤¥º¡§130,140,150,160
Âç¿Í¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,O,XO,XO2