SSKが、「阪神タイガース才木浩人選手 最優秀防御率獲得記念Tシャツ」の予約販売期間を、ご好評につき12/14まで延長。

株式会社エスエスケイ

才木浩人選手のタイトルについて

阪神タイガース・才木浩人選手は、2025年シーズンで先発24試合に登板、12勝6敗、防御率1.55という驚異的な成績を記録し、「最優秀防御率」のタイトルを獲得。また、武器であるフォークボールは被打率わずか0.159を記録し、奪三振数・空振り率ともに高水準をマークし、安定したピッチングでチームの勝利に大きく貢献しました。

才木選手はタイトル獲得と記念Tシャツ発売について、「この度は最優秀防御率投手賞という投手の中でも目指していたタイトルを獲得できて本当に嬉しく思います。同時にアドバイザー契約を結ぶSSKさんから記念Tシャツが販売されると聞きました。これを着てまた来年、甲子園に足を運んでいただけたら嬉しいです」と語りました。

才木浩人選手 最優秀防御率獲得記念Tシャツ

本記念Tシャツは、阪神タイガースをイメージしたダークトーンの迷彩柄を採用し、チームの象徴である“猛虎”を表現しています。胸元にはタイトル獲得の証となる「ERA LEADER 2025」のゴールドロゴを配置、中央には才木選手の投球シーンをデザイン。左袖には阪神タイガースのロゴが入り、タイトル獲得を球団と共に祝福。さらに、背面には背番号「35」とネームをプリント、シーズンの感動と選手たちの努力を、いつでも手元に感じられるSSKオリジナル記念Tシャツ。観戦時にも、コレクションとしても映える、タイトル獲得を称える1枚です。

Tシャツ素材・機能

素材面では、通気性・吸汗速乾性に優れた高機能生地を採用し、試合観戦はもちろん、スポーツシーンでも快適に着用可能。

販売情報

才木浩人選手 最優秀防御率獲得記念Tシャツは、SSKオンラインショップ限定で12月14日(日)まで予約を受付けます。商品は1月下旬頃お届け予定です。

【1月下旬頃発送予定】阪神タイガース 才木浩人選手 最優秀防御率記念Tシャツ

最優秀防御率のタイトル獲得を記念したSSKオリジナルデザイン

PRICE：8,800円(税込)

ジュニアサイズ：130,140,150,160

大人サイズ：S,M,L,O,XO,XO2