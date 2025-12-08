SSKが「中日ドラゴンズ岡田俊哉選手　引退記念Tシャツ」の予約販売期間を、ご好評につき12/14まで延長。

株式会社エスエスケイ

岡田俊哉選手の軌跡・引退について

岡田俊哉選手は、智辯和歌山高校から2009年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団し、2013年3月30日の横浜DeNAベイスターズ戦でプロ初登板。プロ入り後は主にリリーフとして起用され、安定した制球力と多彩な球種を武器に、2015年・2016年には2年連続で50試合以上に登板。通算354試合登板、19セーブ、62ホールド、80ホールドポイントの成績を残し、チームの勝利に大きく貢献してきました。

また、度重なる故障や不振に苦しみながらも、2023年にはサイドスローに転向、2024年には右大腿骨骨折という大怪我からの復帰を果たすなど、不屈の精神で投手としての道を模索し続けました。そして2025年9月20日、東京ヤクルトスワローズ戦での最終登板をもって、ドラゴンズ一筋で歩んできた16年間の現役生活に幕を下ろしました。

岡田俊哉選手は、「SSKさんには高校生の時からお世話になりました。いい時も悪い時も共に乗り越えて来た大切な存在です。プロ野球ではアドバイザリースタッフとして共に戦って来た戦友です。16年間共に戦い、支えていただき本当にありがとうございました」とSSKのアドバイザリースタッフとしての感謝の言葉を語りました。

岡田俊哉選手 引退記念Tシャツ

本記念Tシャツは、中日ドラゴンズのチームカラーである“ドラゴンズブルー”を全面に使用し、岡田俊哉選手の現役生活16年間への感謝をテーマにデザインしました。胸元には岡田選手の投球動作と「Thank you」のロゴ、さらに現役期間を示す「2010-2025」をレイアウト。左袖には中日ドラゴンズのロゴが入り、ドラゴンズ一筋の左腕を球団と共に祝福。背面に背番号とネームをプリントし、記念モデルとしての特別感を演出しています。岡田俊哉選手が残してきた16年間の軌跡と、ファンへの深い感謝を形にした一着に。記念Tシャツを通して、岡田選手の歩みを振り返り、これからの新たな門出を共に応援しましょう。

Tシャツ素材・機能

素材面では、通気性・吸汗速乾性に優れた高機能生地を採用し、日常使いはもちろん、スポーツシーンでも快適に着用可能。

販売情報

岡田俊哉選手 引退記念Tシャツは、SSKオンラインショップ限定で12月14日(日)まで予約を受付けます。商品は1月下旬頃お届け予定です。

【1月下旬頃発送予定】中日ドラゴンズ 岡田俊哉選手 引退記念Tシャツ

ドラゴンズ一筋16年間の現役生活引退を記念したSSKオリジナルデザイン

PRICE：8,800円(税込)

ジュニアサイズ：130,140,150,160

大人サイズ：S,M,L,O,XO,XO2