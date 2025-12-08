【ホテルグランヴィア京都】ホテルコンシェルジュ最高峰のレ・クレドールに新たなメンバーが誕生！

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア京都（京都市下京区 総支配人 三浦覚）のアシスタントチーフコンシェルジュ兼田真弓（かねだまゆみ）が、レ・クレドール ジャパンメンバーとして承認されました。ホテルグランヴィア京都 チーフコンシェルジュの山本美砂（やまもとみさ）、チーフコンシェルジュ 米谷紗央里（まいたにさおり）*に続き、ホテルグランヴィア京都から3人目のメンバーが誕生いたしました。

「レ・クレドール」は、1929年にフランスで設立された国際的なホテルコンシェルジュのネットワーク組織であり、より良いゲストサービスを提供するため、現在80ヵ国以上の530都市に約4,000名の会員によって構成されています。現在国内では、厳しい基準を満たし会員として認められた31名が活躍しています。※2025年12月現在

レ・クレドール メンバーの襟章は2本の金色の鍵の形をしており、「旅行者のために、どんなドアも開けて差し上げましょう」というレ・クレドールの精神を表し、高いサービスクオリティの証として世界中に知られています。

*米谷紗央里は2024年より、THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection コンシェルジュに所属しております。

チーフコンシェルジュ山本美砂（左）、アシスタントチーフコンシェルジュ兼田真弓（中央）、チーフコンシェルジュ米谷紗央里（右）- 兼田真弓（かねだまゆみ）略歴

2007年に京都市内のホテルへ入社。フロントサービス、ゲストリレーションズで経験を積み、2016年よりコンシェルジュとしてのキャリアをスタート。

2022年11月よりアシスタントチーフコンシェルジュとしてホテルグランヴィア京都に入社。

兼田：「この度、レ・クレドール ジャパンの会員として承認いただき大変光栄に存じます。承認に至るまで、コンシェルジュの仲間をはじめ、皆様より多大なるご支援を賜り、無事この日を迎えることができました。心より感謝申し上げます。

京都へお越しになるお客様に、心やすらぐ快適で思い出に残る滞在をご提供できるよう、今後もより一層精進してまいります。また、日本の観光業の未来のため、レ・クレドールの一員として尽力してまいる所存ですので、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。」

総支配人 三浦覚（右）からの襟章授与の様子レ・クレドール襟章と記念ケーキ- 山本美砂（やまもとみさ）略歴

大学卒業後、ホテルグランヴィア京都に入社。2007年「レ・クレドール」メンバーとなる。2023年4月よりレ・クレドール ジャパンのヴァイスプレジデントを務める。

現在、ホテルグランヴィア京都 チーフコンシェルジュ兼接遇部部長を務めている。

- 米谷紗央里（まいたにさおり）略歴

2014年にホテルグランヴィア京都に入社、2015年よりコンシェルジュとしてのキャリアをスタートする。2023年9月レ・クレドール メンバーとなり、2024年4月よりレ・クレドール ジャパンの広報担当を務める。

2024年1月よりTHE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection チーフコンシェルジュとして勤務。

- ホテルグランヴィア京都について

京都の玄関口 JR京都駅直結に位置するホテルグランヴィア京都。10の多彩なレストラン・バーをはじめ、京都市内最大級の広さ1,200平方メートル の宴会場やプール・フィットネスなど充実した施設を完備しています。客室は、京都駅前のランドマーク京都タワーを目前に望む迫力のパノラマを楽しむことができるタワービューや、駅の直上から電車の行き交いを望むことができるトレインビューなど、スイートルームを含む全21タイプの客室をご用意しています。