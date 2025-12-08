人気のCCP ミドルサイズシリーズより、ヨドバシカメラ別注カラーとして、シン・ゴジラに登場する「ゴジラ（2016）」のレトロソフビフィギュアが数量限定で発売！

ヨドバシカメラにて、フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社の人気フィギュアシリーズ「CCP ミドルサイズシリーズ」から別注カラーのソフビ製品『CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 アイスブルー Ver.【ヨドバシカメラ別注カラー】』を数量限定で2025年12月8日より予約開始いたします。



■商品特長





大人気のCCPミドルサイズシリーズから、ヨドバシカメラ別注カラーとして、メタリックな美しい質感の「アイスブルーVer.」のシン・ゴジラこと『ゴジラ（2016）』が登場！！




今や「怪獣」という枠を飛び越え、「アート」としても多くの方より支持を頂いているCCPJAPANのミドルサイズシリーズ。



今作では、全身がアイスブルーの名の通り、冷たさの感じる青みがかったメタリックのグラデーション構成された美しいカラーリングとなっています。




ベースとなる淡いブルーメタリックに、ベースとは異なる濃いブルーメタリックを塗装し、立体感と煌びやかさを加えています。




雪のようにも見えるホワイトのハイライトや、ブルーメタリックを基調としたボディに、ワンポイントとして入る存在感のある赤い目が特徴的な仕上がりになっています。







冷ややかな輝きを放つ、ヨドバシカメラ別注カラーのゴジラ（2016）。


是非お手元でお楽しみください。





■商品概要


商品名　　：CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 アイスブルー Ver.【ヨドバシカメラ別注カラー】


価格　　　：6,270円（税込）


発売日　　：2026年1月販売開始


予約開始日：2025年12月8日（月）　より予約開始


サイズ　　：全高約13.5cm


素材　　　：PVC（ソフビ製）


対象年齢　：15歳以上


仕様　　　：彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り


生産地　　：中国


著作　　　：TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.




■ヨドバシ.com ご予約ページはこちら↓

https://www.yodobashi.com/product/100000001009580075/



■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。


・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。


・メーカー製造状況によってはお届けが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。