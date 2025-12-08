“今と、これからを生きるあなたに、選べる自由を。”＜ほしい安心で「生きる」を彩る保険 あんしんパレット＞の発売について

アフラック生命保険株式会社

2025年12月8日

アフラック生命保険株式会社（代表取締役社長：古出 眞敏）は、柔軟に保障を提供する新しい形の医療保険＜ほしい安心で「生きる」を彩る保険 あんしんパレット＞（以下、＜あんしんパレット＞）を12月22日に発売します。

当社は、2002年に＜一生いっしょの医療保険 EVER＞を発売して以来、「病気やケガを理由に、本人やご家族が自分らしく生きることをあきらめてほしくない」という想いのもと、医療保険を進化させ続けてきました。

今回、新たに発売する＜あんしんパレット＞（以下＜あんしんパレット＞）では、お客様一人ひとりのニーズに柔軟にお応えするため、保険商品としてパッケージ化されたプランだけではなく、その時必要な保障を特約1つからご加入*いただけるようにしました。

さらに、ご加入しやすい保険料水準に設定したことに加え、介護や身体障害への保障、お子様向けの保障など、お客様一人ひとりにとって最適な保障を提供します。

当社は、＜あんしんパレット＞での最適な保障の提案とお客様の「生きる」をトータルに支える「ダックの頼れるサービス」を通じて、お客様一人ひとりの「今」と「これから」によりそい、その時々で真の安心をお届けしていきます。そしてこれからも、社会と共有できる新たな価値を創造することで、ステークホルダーの皆様からの負託と信頼に応えていきます。

＊本商品は、「組立型総合医療保険〔2025〕普通保険約款」に契約全体に共通する事項（契約の責任開始、契約取消・無効・解除など）を、「各特約」に保障内容および特約固有の事項（特約の保険期間、特約給付金の支払事由など）を定め、特約を１つ以上付加した場合に成立する仕組みです。なお、所定の条件により、単独では付加できない特約や組み合わせがあります。

＜ほしい安心で「生きる」を彩る保険 あんしんパレット＞の特長

1. 特約１つから加入可能

（1） 必要な保障のみ選択が可能

・ 特約１つから加入*1できるため、現在お持ちの医療保険で不足している保障だけを選択できます。

（2） 幅広い保障をラインアップ

・お客様一人ひとりのニーズにあわせて、希望する保障を自由に組み合わせることができます*2。

2. 合理的な「月額保障」

（1） 「2か月型・4か月型・12か月型」の治療給付金をラインアップ

・ 高額療養費制度を踏まえた「月をまたいだ場合の治療」においても合理的に備えられ、長期におよぶ治療費にも備えることができます。

（2） 外来手術のみの場合も治療給付金額と同額の保障が選択可能

・外来手術のみの月にお支払いする金額について、治療給付金額の50％もしくは100％（同額）から選択できます。

3. 加入しやすい保険料水準

・高齢のお客様をはじめ、多くのお客様にとって加入しやすい価格帯としました。

＊1 本商品は、「組立型総合医療保険〔2025〕普通保険約款」に契約全体に共通する事項（契約の責任開始、契約取消・無効・解除など）を、「各特約」に保障内容および特約固有の事項（特約の保険期間、特約給付金の支払事由など）を定め、特約を１つ以上付加した場合に成立する仕組みです。なお、所定の条件により、単独では付加できない特約や組み合わせがあります。

＊2 所定の条件により、単独では付加できない特約や組み合わせがあります。

別紙

＜ほしい安心で「生きる」を彩る保険あんしんパレット＞の特長に関する詳細

1. 特約１つから加入可能

（1） 必要な保障のみ選択が可能

特約１つから加入*1できるため、現在お持ちの医療保険で不足している保障だけを選択できます。

（2） 幅広い保障をラインアップ

お客様一人ひとりのニーズにあわせて、希望する保障の特約を自由に組み合わせることができます*2。

●選べる特約のラインアップ

＊1 本商品は、「組立型総合医療保険〔2025〕普通保険約款」に契約全体に共通する事項（契約の責任開始、契約取消・無効・解除など）を、「各特約」に保障内容および特約固有の事項（特約の保険期間、特約給付金の支払事由など）を定め、特約を１つ以上付加した場合に成立する仕組みです。なお、所定の条件により、単独では付加できない特約や組み合わせがあります。

＊2 所定の条件により、単独では付加できない特約や組み合わせがあります。

●新たに医療保険に加入する方向けのプラン例

・治療費をしっかり備えたいお客様向けのプラン

高額療養費制度を踏まえて無駄なく毎月の治療費と治療前後の通院に備えることができます。

その他にもお客様のニーズに合わせた組み合わせが可能です。

・通院での治療に特化したい

・長期の治療による収入減少に備えたい

・介護や障害などに特化したい

・子どもの急な病気による通院などに備えたい*3

＊3 被保険者が満18歳以下の場合、ご加入いただけます。

●すでに医療保険に加入している方向けのプラン例

●「ダックの頼れるサービス」

日々の健康づくりやライフステージによって異なる様々な心配事について、お客様の「生きる」をトータルに支えるサービスです。

＜サービス例＞

オンライン診療サービス

・365日いつでも診療が受けられるサービスです。

・お子様の急な夜間の発熱や、診療のための外出が難しい方でも自宅にいながら診療を受けることができます。

・アフラックのご契約者様の利用特典として、システム利用料無料、申込・登録完了後15分以内に診察開始*4が可能です。

＊4 年末年始やゴールデンウィーク、お盆などの繁忙期は、15分を超える場合があります。

2. 合理的な「月額保障」

（1） 「2か月型・4か月型・12か月型」の治療給付金をラインアップ

高額療養費制度を踏まえた「月をまたいだ場合の治療」に合理的に備えることができます。さらに、治療が長期に及んだ場合の治療費にも備えることができます。

（2） 外来手術のみの場合も治療給付金額と同額の保障が選択可能

外来手術のみの月にお支払いする金額について、治療給付金額の50％もしくは100％（同額）から選択できます。

3. 加入しやすい保険料水準

高齢のお客様をはじめ、多くのお客様にとって加入しやすい価格帯としました。

●保険料例（個別取扱／月払／口座振替／定額払／保険料払込免除特約なし）

治療給付金特約：10万円(2か月型／外来手術10万円) 、1回の入院とみなす期間：60日

通院特約：5,000円、総合先進医療特約：付加あり

＜ご注意＞

商品の詳細については、パンフレットと合わせて「お申込みいただく前に（契約概要・注意喚起情報・その他重要事項）」や「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。サービスの詳細については当社オフィシャルホームぺ―ジをご確認ください。なお、本商品の発売に伴い、2025年12月22日（月）以降、現在取り扱っている＜新しい形の医療保険 REASON＞は販売停止となります。