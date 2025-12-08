【試合結果】大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、第60回 関西府県サッカーリーグ決勝大会 予選第2戦は惜敗も、12月14日の最終戦で準決勝進出を狙い、関西二部昇格を目指す

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたびOsaka City SCは、「第60回 関西府県サッカーリーグ決勝大会」予選第2戦において、関学クラブと対戦し、2-3で惜しくも敗戦となりました。

悔しい結果となりましたが、12月14日（日）に行われる予選最終戦の結果次第では、準決勝進出、そして関西サッカーリーグDivision2（関西二部）昇格への道がまだ残されています。

クラブはすでに次戦へ向けて気持ちを切り替え、最後まで関西二部昇格を目指して戦い抜く覚悟です。

■ 試合結果概要

大会名：第60回 関西府県サッカーリーグ決勝大会（予選ラウンド）

対戦：Osaka City SC 2 - 3 関学クラブ

日時：2025年12月7日（日）14:00 KICK OFF

会場：鶴見緑地第一球技場

■ 試合の振り返り

関西二部昇格を懸けた決勝大会・予選第2戦。

序盤から互いに譲らぬ拮抗した展開が続き、Osaka City SCも最後まで粘り強くゴールを狙い続けました。

終盤まで勝敗の行方が分からない展開となりましたが、一歩及ばず2-3での敗戦。

しかし、選手たちは下を向くことなく、すでに12月14日の予選最終戦へと意識を向けています。

■ 準決勝進出の条件について（予選最終戦・12月14日）

【1位突破 → 準決勝進出】

１. 11:00 KICKOFF

関学クラブ vs 伊都FC

→ 関学クラブが8点差以下で勝利 または 敗戦

２. その上でOsaka City SC がヴィアベンテン滋賀に 2-0以上 で勝利

上記2条件を同時に満たした場合、予選1位突破 → 準決勝進出が決定します。

【2位突破 → 準決勝進出】

１. 11:00 KICKOFF

関学クラブ vs 伊都FC

→ 関学クラブが6点差以下で勝利 または 敗戦

２. 14:00 KICKOFF

マッチャモーレ京都 vs BANDITO生駒

→ この試合で 勝敗がつく（引き分け不可）

３. その上でOsaka City SC がヴィアベンテン滋賀に 1-0以上 で勝利

上記3条件をすべて満たした場合、予選2位突破 → 準決勝進出が決定します。

■ 次戦概要（予選最終戦）

第60回 関西府県サッカーリーグ決勝大会

日時：12月14日（日）14:00 KICK OFF

会場：太陽が丘B（京都府）

アクセス：https://kansaisl.jp/stadium/kyoto/kyoto_taiyogaoka/

対戦相手：ヴィアベンテン滋賀（滋賀県1位）

リアルタイム配信：https://youtu.be/KpiF1ftfLKM

■ 次戦に向けて

予選第2戦は悔しい結果となりましたが、私たちはこの敗戦から目を背けることなく、すべてを受け止めたうえで前を向いています。

この一戦で改めて突きつけられたのは、「関西二部へ昇格する」という目標の重みと、そのために自分たちが背負っている覚悟でした。

12月14日の予選最終戦は、準決勝進出、そして関西二部昇格への道をつなぐ、まさに運命の一戦です。

もう後がない状況だからこそ、チーム全体の結束力はさらに強まっています。

なお、この最終戦は YouTubeにてリアルタイム配信が予定されています。

会場でのご観戦はもちろん、遠方からでも画面越しでの応援が選手たちの大きな力になります。

リアルタイムでのご声援を、どうぞよろしくお願いいたします。

配信URL：https://youtu.be/KpiF1ftfLKM

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。

今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/