オーディション優勝の手塚実咲、ファーストデジタル写真集が幻冬舎より12月に発売決定＆告知カット解禁！第2回目オーディションも本日より募集スタート！

株式会社 幻冬舎

配信プラットフォーム「CHEERZ（チアーズ）」にて実施された、幻冬舎ソロ写真集制作オーディション。

見事優勝に輝いた手塚実咲（HN：テヅカミ）のデジタル写真集が、2025年12月に発売決定！

全てが”はじめて”のファースト写真集で、フレッシュな魅力がたっぷり詰まった一冊です！

撮影：うつみさな ／ スタイリスト：沼田桃佳 ／ ヘアメイク：鰕澤真由美

CHEERZでのサポーター数は1700人超え！人気ライバーの”素顔”がここに。

はじめての水着にも挑戦！等身大の彼女を切り取ります。

【プロフィール】

手塚実咲（てづか・みさき）

1999年4月24日生まれ。栃木県出身。

趣味：アニメ・漫画・音楽鑑賞

特技：ラテアート

X：https://x.com/Tzkmchan

Instagram：https://www.instagram.com/tzkmchan/

TikTok：https://www.tiktok.com/@tzkmchan

審査員賞の水海らむねさんも収録！

オーディションのなかで審査員賞に輝いた水海らむねさんのカットも特別収録！

どこか儚く、透明感あふれるその姿を、ぜひ写真集でお楽しみください。

水海らむね（みずうみ・らむね）

X：https://x.com/mizuumiramune

Instagram：https://www.instagram.com/mizuumiramune/

第2回目「ソロ写真集」制作オーディションも募集スタート！

【イベント概要】

大手出版社『幻冬舎』発行！

『ソロ写真集』制作オーディション開催！

ランキング1位に選ばれた方は、『ソロ写真集』の発売決定！

ソロ写真集は大手出版社『幻冬舎』から、電子書籍限定で正式に出版され、

Amazon・楽天・DMMなど数多くの電子書店で一般販売されます！

幻冬舎といえば、白石麻衣（乃木坂46）、中条あやみ、森香澄、THE RAMPAGEなど、超有名アーティストの写真集を数多く手がけております。

プロフェッショナルのカメラマン、スタイリスト、ヘアメイクさんが、あなたの魅力を最大限に引き出して、本格的な写真集を制作させていただきます！

また、入賞者＆上位ファンの方には、紙に刷られた現物の写真集も特別贈呈！

ご自身の記念に、そして周囲の方々にお渡しいただけます！

▼オーディションに関するご質問はこちら

CHEERZ LIVE公式LINE@：https://lin.ee/jLyGIeq

【選考スケジュール】

▼エントリー受付

～2025年12月16日(火)



▼CHEERZ審査

2025年12月17日(水)18:00:00～2025年12月27日(土)21:59:59



予選イベント

2025年12月17日(水)18:00:00～2025年12月20日(土)21:59:59

上位入賞者が決勝イベントに進出

↓

決勝スタートダッシュ

2025年12月21日(日)12:00:00～2025年12月23日(火)21:59:59

上位入賞で期間中に獲得したスコア数に応じてスコアを加算！

↓

決勝イベント

2025年12月21日(日)12:00:00～2025年12月27日(土)21:59:59

上位1名＋審査員賞の方は、写真集の制作が決定！

会社名：株式会社幻冬舎

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7

代表者：代表取締役社長 見城徹

設立：1993年11月

https://www.gentosha.co.jp/