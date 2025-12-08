アプリ外課金を検討中の企業様へ～オプティ株式会社、Stripeと共催ランチイベント「越境ECの税務と決済」開催（12月11日：東京駅徒歩5分）

オプティ株式会社

オプティ株式会社（東京都千代田区内神田1-2-2、代表取締役：淵上 暁）は、Stripe ジャパン株式会社との共同セミナー「越境ECの税務と決済」を、2025年12月11日（木）11:00-13:30（昼食付き）に開催いたします。

12月11日（木） セミナーを申し込む :https://29ogh.share.hsforms.com/2xhZujbpjRcCyOn1BlV8qpA日程：2025年12月11日（木）時間：11:00～13:30会場：トラストシティカンファレンス・京橋（コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション4F）住所：東京都中央区京橋2丁目1-3

物販EC＆デジタルECに関わるエンタープライズ向けランチセミナー

急速に拡大を続ける越境EC市場。しかし、その成長の裏では、企業が直面する課題や対応すべき規制も複雑化しています。本セミナーでは、グローバル市場で成果を上げたい企業の皆様に向けて、押さえておくべき重要テーマをわかりやすく解説します。

物販ECの分野ではGPSRなどの消費者保護や、EPR（包装法）などの各国規制への実践的な対策から、世界各地の税制や決済トレンドなどをご紹介します。

また、デジタルECの分野ではアプリ外課金の際の決済手段変更の要諦やその際の税申告の方法などもご用意しています。

事業拡大のための戦略的アプローチまで、経営者・企画担当者・海外事業担当者・IT開発の方々に役立つ充実した内容をご用意しています。

セミナー後半にはランチタイムを活用し、オプティやストライプの専門家と直接交流できるネットワーキングセッションを開催します。リラックスした雰囲気の中で、他社の事例や成功の秘訣を共有し、明日からのビジネスに生かせるヒントを得られる絶好のチャンスです。

イベント概要

日時：2025年12月11日（木） 11:00～13:30

会場：トラストシティカンファレンス・京橋（コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション4F） ※東京都中央区京橋2丁目1-3

地図：https://bit.ly/4iT8cz9

内容：越境EC市場の最新動向、規制対応、決済インフラ、実践的ステップに関するセッションおよび専門家との昼食ネットワーキング

対象：自社でデジタルECまたは物販ECを実施または企画しているエンタープライズ企業

定員：20名（先着制）

参加費：無料

プログラム（予定）

・開会のご挨拶

・「越境EC市場の最新動向」 Stripe ジャパン株式会社

・「越境ECにおける海外税務と法務対応」 オプティ株式会社

・昼食＆ネットワーキング（参加者・専門家との交流）

このようなお客様に

・ゲーム会社やIP事業にて事業拡大を目指す企業担当者様へ

・物品を海外へ輸出・販売するBtoB企業の経営企画・海外事業担当者向け

・海外市場での物販ビジネス成長に課題を感じるEC・メーカー企業様へ

・グローバルに物品販売を行う企業の経営層・海外展開責任者の皆様へ



和気あいあいとした雰囲気で、他社の実例共有や今後のアクションに繋がるヒントを得る場となります

売上規模・課題感ともに近しい企業様との交流を通じて、次のステージへの飛躍を目指す絶好の機会です。

Stripeとは？

Stripe は、企業向けの経済的インフラストラクチャを構築する会社です。スタートアップから世界的な大企業まで、数百万におよぶ企業が Stripe を導入して決済周辺の強化、収益増大、新規事業立ち上げなどの機会を加速させています。サンフランシスコとダブリンに本社を持つ Stripe は、インターネットの GDP を拡大させることを使命に掲げています。

オプティとは？

オプティ株式会社は、世界170カ国450拠点を持つAndersenグループのメンバーファームであり、国際間接税の専門知識を活かして日本企業の海外進出を支援しています。2010年の創業以来、グローバルEC企業への税務アドバイスや申告を実施し、これまでに3000社を超えるクライアントをサポートしてきました。また、PIVOTにも出演し、越境ECにおけるTAXテクノロジー活用を説明致しました。

Stripeとオプティの取り組み

オプティではStripeご利用企業の税申告を支援

オプティはStripe利用企業の税登録及び税申告を支援しております。

詳しくはこちらのサイト(https://www3.opti.co.jp/stripe-opti)も御覧ください。

主催・お問い合わせ

主催：オプティ株式会社

住所：東京都千代田区内神田1-2-2 小川ビル4F

問い合わせ先：清水

メール：account@opti.co.jp

公式サイト：https://www.opti.co.jp

業務内容

税務アドバイザリー(https://www.opti.co.jp/service/tax_advisory)

EPR(https://www.opti.co.jp/service/epr)

税額ペナルティ算出(https://www.opti.co.jp/service/penalty)

VAT登録(https://www.opti.co.jp/service/vat_registration_support)

VAT還付(https://www.opti.co.jp/service/vat_refund_ap)

VAT申告(https://www.opti.co.jp/service/vat_returns)

GPSR(https://www.opti.co.jp/service/gpsr_authorized_representative)

Amazon CPF支援(https://www.opti.co.jp/service/amazon_cpf)

