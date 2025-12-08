ORICO M.2 SSD 外付けケース【NVMe / SATA 両対応】割引後価格2099円

深圳市奥睿科电子商务有限公司

皆さん、こんにちは！今日は、ORICOの最新M.2 SSD外付けケース「M2PVM」をご紹介します。データの高速転送を求める方に最適なアイテムです。

この外付けケースは、NVMeとSATA両方のM.2 SSDに対応しており、USB3.2 Gen2接続を利用することで最大10Gbpsの超高速転送が可能です。UASP対応なので、データ転送速度がさらに向上し、作業の効率化にも貢献します。

主な特徴

【NVME&SATA両対応 M.2 外付けケース】

このM.2 SSD 外付けケースは4TB容量のM.2 SSD のNVME＆SATA２つのタイプに対応できます。最新のUSB3.2 Gen2 Type-Cインターフェイスを採用し、付属のUSB AケーブルとUSB Cケーブルで幅広い用途に対応します。 特に外付けハードドライブが必要なユーザーに最適です。※SSDを認識しない場合、ぜひお気軽に弊社までお問い合わせください。

【10Gbpsの高速データ転送】

ORCIO M.2 SSD外付けケースは、NVMeおよびSATA M-Key / B+M KeyインターフェイスのM.2 SSDに適しています。 UASPアクセラレーション・プロトコルをサポートし、理論上のデータ転送速度はNVMe SSDで最大10Gbps、M.2 SATA SSDで最大6Gbpsです。

【優れた熱性能】

ORICO SSD M.2 ケースアルミ合金トップとプラスチックボトム、冷却フィンデザインは、携帯性と良好な放熱性を保証します。★アルミ素材熱伝導性で、使用中にケース表面が高温になることをご注意ください。

【強力な互換性】 SSD 外付けケース筐体は、M.2 NVMe M Key/B+M KeyおよびM.2 NGFF SATA B+M Key SSD (SATAベース)に適しています。 SSDの最大容量は8TB.SSDサイズ：2230/2242/2260/2280.複数のオペレーティングシステムと互換性があります：Windows、Mac OS、Linux、Android.この製品はM.2 PCIe AHCI/B Key SATA/mSATA SSDとは互換性がありませんのでご注意ください。

【プラグ＆プレイ＆優れた使いやすさ】

NVMe ケース ホットスワップ対応、プラグアンドプレイ、いつでもすぐに使えて便利、接続解除はとても簡単で便利、追加ドライバは必要ありません。 コンパクトなデザインで、持ち運びに便利で、耐久性に優れ、アウトドアや出張など、どこでもORICOハードドライブケースを使用できます。 使用中に何か問題が発生した場合は、弊社までご連絡ください。

ご注意：認識できない問題がある場合は、NVMeプロトコル、M.2 M Key / B&M Key、コンピュータインターフェイス、ドライバが正常かどうかを確認し、インターフェイスの交換、再挿入、USB関連ドライバの更新を試して、インターフェイスやドライバの異常を除外します。

【ケーブル設計の改良】

究極の利便性を提供するため、本NVMeエンクロージャーには従来とは異なる新設計の2-in-1データケーブル（USB-C to C + USB-C to A）が同梱される場合があります。どちらか1本がランダムで付属し、いずれも高速データ転送と充電に対応しています。

【期間限定セール】30%OFFでお得に購入！

割引率：15%割引 + 15%割引コード

割引後の価格：2999円 → 2099円

割引コード：ORICO1M2PVM

終了日：2025年12月15日 23:59 JST

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CFY5C4WV

まとめ

この機会をお見逃しなく！データの高速転送と大容量保存を実現するために、今すぐORICOのM.2 SSD外付けケースを手に入れましょう。

