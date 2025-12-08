神業を目の前で体感できる、唯一無二の没入型VRショーケース！日本を牽引する新進パフォーマーが集結する『ULTRA EXPERIENCE PERFORMANCE TOUR』開催

株式会社STYLY

【開催概要】

・イベントタイトル：ULTRA EXPERIENCE PERFORMANCE TOUR

・日程：2025年12月27日（土）・28日（日）

・会場：ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい

・出演：AIRFOOTWORKS、青宙ノート、Ibuki & Shohei、OBJECTS

・チケット代：1,500円（税込）

・チケット購入ページ：https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=771089

・主催：株式会社STYLY

・共催・協力：KDDI株式会社、株式会社ローソン・ユナイテッドシネマ

『ULTRA EXPERIENCE PERFORMANCE TOUR』について

スクリーンで映画を楽しむはずの空間が、12月27日・28日の2日間、期間限定でパフォーマンスショーのライブ会場へと変身！エアダンス、フリースタイルフットボール、フリースタイルバスケットボール、けん玉、ディアボロ、フラフープなど、超人的な身体能力と圧倒的な表現力で世界を魅了するパフォーマーが集結し『ULTRA EXPERIENCE PERFORMANCE TOUR』と題した超没入型ショーケースを開催します。

日本を代表するアーバンスポーツのトッププレイヤーやパフォーミングアーティストが魅せる珠玉のパフォーマンスを、VRの技術でダイナミックに、繊細に、ノンストップでお届けするという本公演。VRゴーグルをかけると音楽×パフォーマンスのスペシャルショーケースツアーがスタート！とある未来都市に迷い込んだような感覚で、一流パフォーマーたちによる圧巻のショーを特等席で体感することができます。スピード感あふれる超人技の連続で、テンションはMAXに！！劇場の最前列よりもぐぐっと近づける、超没入体験をお届けします。

出演パフォーマー（アルファベット順）

◼︎AIRFOOTWORKS

ダンスと鉄棒を組み合わせて創られた、世界初のエアダンス（鉄棒ダンス）ユニットAIRFOOTWORKS。昨年行われた世界で人気のオーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」でファイナリストゴールデンブザーを獲得し決勝まで進み話題になりました。今年はギネス記録も獲得。さらには11月にイギリス王室主催のロイヤルバラエティパフォーマンスに出演、ウィリアム皇太子との謁見を果たしました。

超人的な筋力と身体能力をもって鉄棒で繰り広げられる、まるで空中に浮いているような身体表現は他では見ることが出来ないパフォーマンスです。世界で唯一無二のジャンルを創り上げた超絶鉄棒ダンスパフォーマンスの世界をご堪能ください！

https://www.airfootworks.com/





◼︎青宙ノート

ディアボロという道具を使うパフォーマー。15年の経歴でスピード&アクロバットスタイルという独自の様式を確立しています。ストリートカルチャーの影響を受け、従来のジャグリングでは珍しい音楽やダンスを取り入れたパフォーマンスが特徴です。自身で道具の開発も行っており、利用するディアボロには特殊構造「Spincore」を採用しています（特許出願中）。

即興パフォーマンスも得意とし、ジャグリングやダンスのバトルに多数d出場。Ting-Koo-Ki（台湾国際ジャグリングバトル）では優勝を飾っています。

https://www.instagram.com/aozoranote7/





◼︎ Ibuki＆Shohei



Ibuki

MONSTER BALLAZ所属

身体の柔軟性を生かした数々のオリジナル技を武器に、唯一無二のプレイスタイルで世界から注目を浴びるプレイヤーです。日本・アジアチャンピオンや世界ランク2位の経歴を持ち、現在は東京を拠点に世界各地イベントでのパフォーマンスやメディア出演、モデルやKOL活動、協会運営や国際大会のプロデュースなど、多岐にわたる領域で積極的に活動しています。ジャンルの垣根を越え、フリースタイルフットボールの持つ可能性を世界に提示し続ける人物です。

https://www.instagram.com/ibkfreestyle/



Shohei

MONSTER BALLAZ所属

ブレイクダンスのエレメントを融合させたダイナミックなスタイルで唯一無二の大技を世界に発信する人物です。ヨーロッパストリートで修行し、2020年世界大会個人ショー部門で優勝。2023年に上京し、monsterballazの一員として活動を開始しています。独特の世界観と技術の融合にご注目ください！

https://www.instagram.com/fshowtolive/





◼︎OBJECTS

"Every object can dance to music."

をテーマにフラフープ、フリースタイルバスケットボール、けん玉、軟体ダンサーという

世界に1つしかない組み合わせによる新しいパフォーマンスを創造するチーム。

今回のプロジェクトはOBJECTSよりSHINSUKE,Eazy,ZiNEZの3人が参加しています。

https://www.instagram.com/objects_mono/





【注意事項】

- 本上映はVR機器を使用しての鑑賞となるため、安全上の理由により、劇場内での飲食は一切ご遠慮ください。ペットボトル（フタ付き）や密閉された容器に入った飲食物の持ち込みは可能ですが、上映中のご飲食はお控えください。- 対象年齢は7歳以上となります。- お住まいの地域の条例により、年齢制限が適用される場合がございます。ご購入前に必ずご確認ください。（例：大阪府の劇場では、16歳未満の方は19時以降に終了する回は保護者同伴に限り入場可能です。）- 転売目的でのチケット購入は固くお断りいたします。- 上映中、座席から立ち上がる、飛ぶ、跳ねるなどの行為はご遠慮ください。- 劇場の化粧室での着替えや、周囲のご迷惑となる行為はご遠慮ください。- 受付開始直後や終了直前は、アクセス集中による混雑が予想されます。お時間に余裕をもってお申し込みください。- 記録や取材のための撮影が入る場合がございます。予めご了承ください。- 本上映はVRゴーグルを使用して鑑賞いただく特別な映像体験です。体調や装着感には個人差がございますので、異変を感じた場合は無理をなさらず会場スタッフまでお声がけくださいませ。- VR映像の見え方や体感、体調等お客様のご都合による鑑賞中止に伴う返金・振替・クレーム対応は一切お受けできません。予めご了承ください。- ご希望いただいた映画館の事情により、上映スクリーンが変更となる場合がございます。変更があった場合でも、チケットのキャンセルや払い戻しは一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。- お身体の不自由な方や車いすをご利用のお客さまは、ご来場予定の劇場に事前にお問い合わせください。- 火器類の持ち込み、クラッカー・笛などの鳴り物の使用はお控えください。- 上映中に地震などの緊急事態が発生した場合は、劇場スタッフの指示に従い、落ち着いてご対応ください。

※本コンテンツは、空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供する株式会社STYLYが、経済産業省の「令和6年度補正クリエイター・事業者支援事業費補助金（クリエイター・事業者海外展開促進）」の「デジタル技術を用いた先進ビジネスモデル構築支援」事業に採択され、実施するものです。

株式会社STYLYについて

株式会社STYLYは、デジタルとフィジカルを繋ぐ空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供する会社です。「人類の超能力を解放する」ことをミッションに掲げ、XR/空間コンピューティングを主軸としたテクノロジーにより、ランドオーナーや街づくりに携わる皆様に対して空間プロデュースやソリューション提供を行っています。

今後も世界中のクリエイターや事業者と共に、ヒトや企業の創造する力、クリエイティビティを解放し、新たな文化・産業の創出によって人類の進化に貢献することを目指しています。

・本社所在地 ：東京都新宿区新宿1丁目34－3 第24スカイビル 4F

・代表者 ：代表取締役CEO 山口征浩

・Webサイト：https://styly.inc/





【お問い合わせ先】

株式会社STYLY 森逸崎

E-mail：info@styly.inc



