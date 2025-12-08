【訂正とお詫び】3Dプリント枕『Lattice』Makuakeプロジェクト公開延期のお知らせ【APPLE TREE株式会社】
APPLE TREE株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴 秀明）は、2025年12月17日に開始予定としてご案内しておりました、3Dプリント枕『Lattice（ラティス）』のMakuakeプロジェクト公開を延期させていただくこととなりました。
公開時期は現時点で未定ですが、来年春ごろの公開を目途として調整を進めております。
楽しみにお待ちいただいていた皆さま、および関係各位にはご迷惑をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。
新しい公開日が確定次第、あらためて正式にご案内いたします。
今後とも、より良い製品をお届けできるよう努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
企業情報
APPLE TREE株式会社
■所在地
大阪本社：
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階
06-6710-9061
東京支社：
〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階
03-6450-1163
■設立：
2012年10月
■事業内容：
3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /
3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /
新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ
■各種ホームページ
APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp
Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged
FLASHFORGE：https://flashforge.jp
SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp
STARAY：https://staray.co.jp
PollyPolymer：https://pollypolymer.jp