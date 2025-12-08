【マルシェのオンラインストア】初の「福袋」がついに登場！おうちが居酒屋に早変わりする「焼鳥パーティ福袋」など全7種を発売。「八剣伝」の人気メニューや秘伝のタレ、焼酎など、最大3,000円お得に。

株式会社テンポスホールディングス

「八剣伝」「酔虎伝」などを展開するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長 加藤 洋嗣）は、公式通販サイト「マルシェのオンラインストア」にて、初となる全7種類の「限定福袋2026」を12/5（金）より販売開始いたします（一部後日発売）。 年末年始の集まりや、ご家族での団らんに最適な「焼鳥パーティセット」から、全国の特産品を詰め合わせた応援福袋まで、多様なシーンに合わせたラインナップをご用意いたしました。通常価格よりも最大約3,000円お得な豪華なセットです。

■企画の背景：おうち時間を「本格居酒屋」気分で盛り上げる

これまで店舗でしか味わえなかった「あの味」をご家庭でも手軽に楽しんでいただきたいという想いから、マルシェ初の福袋を企画いたしました。 国産鶏を使用したこだわりの焼鳥串や、ふわとろの「大玉たこ焼き」、一度食べたら止まらないフライドポテトなどをセットにし、通常価格よりも大変お得な「福袋価格」でご提供します。八剣伝秘伝の焼鳥タレやサワーシロップ、ご当地焼酎もセットになっており、届いたその日から「おうち居酒屋」を開店いただけます。

■ご購入者様限定！シークレットサプライズ企画実施！

今回、「マルシェのオンラインストア」初の福袋発売を記念して、ご購入いただいたお客様へ感謝の気持ちを込めたシークレット特典をご用意いたしました。

【マルシェからのサプライズ企画】

福袋をご購入いただいたお客様のうち、10人に1人の確率で、福袋とは別に以下の豪華景品をいずれか一つこっそり同梱してお届けします。何が入っているかは開けてからのお楽しみです！

・ 八ちゃんの大玉たこ焼き

・ メガクランチ（フライドポテト）

・ 業務用 調味料セット（塩たれ、みそだれなど）

・ つくねボール

この機会にぜひ福袋をご購入いただき、マルシェからのサプライズをお楽しみください。

■福袋ラインナップ（全7種）

焼鳥パーティー王道80本福袋迷ったらこれ！【焼鳥パーティ王道80本福袋】

ありたどりもも肉をはじめ、国産にこだわった皮やささみなど、人気の串を厳選しました。秘伝のタレもたっぷり1L付属。ご家族やご友人とのパーティに最適なスターターセットです。

・内容： ありたどり もも肉串20本／国産皮串30本／国産ささみ串30本／焼鳥タレ1L

・価格： 通常 10,217円 ⇒ 福袋特価 9,720円（税込）

【王道】福袋のご注文はこちら :https://shop.marche.co.jp/ca10/83/p-r-s/

焼鳥パーティー王道80本＋お子様大満足福袋家族みんなで笑顔に！【焼鳥パーティ王道80本+お子様大満足福袋】

焼鳥80本に加え、外はふわっ、中がとろっの「八ちゃんの大玉たこ焼き」と、驚きの2.04kg（4.5ポンド）の「メガクランチポテト」をセットにしました。お子様から大人まで、家族全員が大満足間違いなしのセットです。内容： ありたどり もも肉串20本／国産皮串30本／国産ささみ串30本／八ちゃんの大玉たこ焼き40個／メガクランチ（フライドポテト）2.04kg（4.5ポンド）／焼鳥タレ1L価格： 通常 13,565円 ⇒ 福袋特価 11,880円（税込）

【お子様大満足】福袋のご注文はこちら :https://shop.marche.co.jp/ca10/85/p-r-s/焼鳥パーティー＋玄人満足140本福袋通も唸る内臓系入り！【焼鳥パーティ王道＋玄人満足140本福袋】

王道の3種に加え、お酒のアテにたまらない「国産砂肝」「国産肝」をプラスした合計140本の大ボリュームセット。焼鳥好きにはたまらない、噛むほどに旨味が広がるラインナップです。

・内容： ありたどり もも肉串20本／国産皮串30本／国産ささみ串30本／国産砂肝串30本／国産肝串30本／焼鳥タレ

・価格： 通常 16,569円 ⇒ 福袋特価 14,040円（税込）

【玄人満足】福袋のご注文はこちら :https://shop.marche.co.jp/ca10/84/p-r-s/

八剣伝の良いとこ全部乗せ福袋（140本）究極の家飲みセット！【八剣伝の良いとこ全部乗せ福袋（140本）】

焼鳥140本、たこ焼き、ポテトに加え、特製のタレやサワーシロップまで網羅した、まさに「八剣伝」を丸ごと楽しむドリームセット。約3,000円お得な、今回最大の目玉商品です。

・内容： 焼鳥5種 計140本（もも・皮・ささみ・砂肝・肝）／八ちゃんの大玉たこ焼き40個／メガクランチ（フライドポテト）2.04kg／焼鳥タレ1L／塩たれ500ml／みそだれ1L／業務用 パンチサワーシロップ 900ml

・価格： 通常 24,509円 ⇒ 福袋特価 21,600円（税込）

【全部乗せ】福袋のご注文はこちら :https://shop.marche.co.jp/ca10/86/p-r-s/

大人も子どもも！わいわいドリンクセット乾杯をもっと楽しく！【大人も子どもも！わいわいドリンク福袋】

お店の味を再現できるパンチサワーシロップと、懐かしの八剣伝サイダー、濃厚な味わいのミックスジュースシロップをセットに。アルコールはもちろん、お子様のソフトドリンク作りにも活躍します。

・内容： パンチサワーシロップ900ml／八剣伝サイダー330ml×3本／ミックスジュース用シロップ原液1000ml

・価格： 通常 5,616円 ⇒ 福袋特価 3,780円（税込）

【わいわいドリンク】福袋のご注文はこちら :https://shop.marche.co.jp/ca10/87/p-r-s/

おうち居酒屋お試し福袋まずはここから！【おうち居酒屋お試し福袋】

「まずは少し試してみたい」という方に。看板メニューの「もも肉串」と「焼鳥タレ」、そして人気の「パンチサワーシロップ」をセットにした、晩酌のグレードアップに最適な手軽なセットです。

・内容： ありたどり もも肉串20本／焼鳥タレ1L／パンチサワーシロップ900ml

・価格： 通常 6,804円 ⇒ 福袋特価 5,940円（税込）

【おうち居酒屋】福袋のご注文はこちら :https://shop.marche.co.jp/ca10/88/p-r-s/

マルシェふるさと応援団福袋全国のご当地品を応援！【マルシェふるさと応援団福袋】

北海道産のじゃがいも焼酎2種や、北海道北竜町のひまわりライス、愛媛県内子町産の「じゃからコンク」など、全国の特産品を厳選した応援福袋です。地方の銘酒と特産米、こだわりのシロップを一度にお試しいただけます。

・内容： 本格じゃがいも焼酎 北海道 清里 700ml／本格じゃがいも焼酎 清里（樽）700ml／北海道 北竜町 ひまわりライス5kg／八剣伝 芋焼酎 720ml／業務用 愛媛県内子町産 じゃからコンク（6倍希釈原液）

・価格： 通常 12,080円 ⇒ 福袋特価 9,720円（税込）

■販売概要

【ふるさと応援】福袋のご注文はこちら :https://shop.marche.co.jp/ca10/89/p-r-s/

販売開始日： 2025年12月5日（金）～

販売場所： マルシェ公式オンラインストア（https://shop.marche.co.jp/）

お届け予定： ご注文から5日以内に順次発送

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。 ※写真はイメージです。

マルシェ株式会社について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「餃子食堂マルケン」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2025年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」

「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/