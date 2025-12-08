精神世界×アートで「本当の自分」に出会う。フォレスト出版が新レーベル「ミカカミ社」を設立。日本文化の「水鏡」を由来とする新たな出版・セミナー事業を開始

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、この度、精神世界やスピリチュアリティをテーマにした新しい出版レーベル「ミカカミ社」（代表：渕野 圭介）を立ち上げましたことをお知らせいたします。

「ミカカミ社」は、書籍出版やセミナー事業を通じて、「自己探求」や「本当の自分に出会う」機会を提供し、現代社会において希望の光となる活動を展開してまいります。

ミカカミ社公式サイトミカカミ社公式サイトへ :https://www.mikakami.jp

■新レーベル「ミカカミ社」設立の背景とビジョン

デジタル化が進み、複雑化した現代の社会変化の中で、自己を見失ったり、希望を持ちにくくなったりしている方々が増えています。 ミカカミ社は、そうした方々が生き生きとした日常を取り戻すための一助となる組織を目指します。

精神世界（スピチュアリティ） × アート

偏った宗教や信仰には決して傾斜せず、精神世界やスピリチュアリティ、そしてアートを掛け合わせる、ことで、人々の心を癒やす活動を行ってまいります。

■ 「ミカカミ社」社名の由来とロゴについて

本レーベルの名称には、私たちの強い想いが込められています。

＜レーベル名の由来：水鏡（みずかがみ）＞

レーベル名のベースとなっているのは「水鏡（みずかがみ）」です。 「水鏡」は静謐で美しく、日本文化において「鏡＝真実を映すもの」という象徴性と、「水＝浄化や生命の根源」というイメージを併せ持っています。

本来の読みである「ミズカガミ」から「ズ」を省略し、さらに「ガミ」を「カミ」と呼称することで、「ミカカミ」と命名いたしました。 「ミカカミ」は、左から読んでも右から読んでも「ミカカミ」という回文になっており、親しみやすさと遊び心、そして覚えやすさを表現しています。

＜ロゴマーク：陰と陽の統合＞

略式ロゴ公式ロゴ

シンボルマークは、手前の円（紫/黒）が「月（陰）」を、背後の白い円が「太陽（陽）」を表しています。相反する要素が重なり合うデザインは、内面世界の統合と調和を象徴しています 。

＜コーポレートカラー：アメシスト（紫）＞

ブランドカラーには「アメシスト」の色を採用しました。アメシストには「心の浄化」「不安や苛立ちを鎮める」「精神性」といった意味があります。私たちの書籍やイベントに触れることで、アメシストのように心が洗われ、クリアになる体験を提供したいという願いを込めています 。

■今後の展開：著者同士の「共創」と書籍・セミナー事業

ミカカミ社では今後、「自己探求」をテーマにした書籍の出版およびセミナーの開催を主軸に展開します。

特にセミナー事業においては、著者が個々に活動するだけでなく、互いに協力し合う「コラボレーションセミナー」を積極的に開催する予定です。競争ではなく「共創」によって、参加者の気づきを深め、より多角的な視点から「本当の自分」に出会う場を創出してまいります。

詳細な情報は、本日公開の公式サイトにて順次発信してまいります。



公式サイト： https://www.mikakami.jp

■本件に関するお問い合わせ先

ミカカミ社に関するお問い合わせは、公式サイト内の「お問い合わせフォーム」

または「メールアドレス」までご連絡ください。

・公式サイト：https://www.mikakami.jp

・メールアドレス：media@mikakami.jp

■レーベル概要

レーベル名：ミカカミ社

代表 ：渕野 圭介

所在地 ：〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

（フォレスト出版株式会社内）

活動内容 ：書籍出版、セミナー企画・運営

URL ：https://www.mikakami.jp

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp