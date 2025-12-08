第566回日経ミューズサロン『二コラ・バルディルー クラリネット・リサイタル「ニューヨークのフランス人」』が2026年1月29日 (木)に日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3階）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページhttps://art.nikkei.com/event/3764/難関ミュンヘン国際コンクール第3位など入賞歴多数持ち、YouTubeチャンネル総再生数650万回を突破したクラリネット界のスーパースター、ニコラ・バルディルーによる待望の再演を開催します。1998年ARDミュンヘン国際音楽コンクール（ドイツ）、99年ドスエルマナス国際クラリネットコンクール（スペイン）、2001年ICAヤングアーティスト・コンクール（米国）に入賞し、カール・ニールセン賞（オーデンセ）、ジュネス・ミュージカル賞（ブカレスト）等の受賞経験も持ち、現在、世界で最も著名なクラリネット奏者の一人と評されているニコラ・バルディルーによるクラリネット・リサイタルです。繊細かつダイナミックな演奏が特徴の気鋭ピアニスト田所光之マルセルと共にバーンスタインのクラリネット・ソナタなどを演奏します。【プログラム】ガーシュウィン／3つの前奏曲コープランド／クラリネット・ソナタムチンスキー／時のかけら 作品43バーンスタイン／クラリネット・ソナタ

プロフィール

ニコラ・バルディルー Nicolas Baldeyrou（クラリネット）

1998年のミュンヘン国際コンクール（ARD）、2001年米国のICAヤングアーティスト・コンクールなどに入賞。カール・ニールセン賞（オーデンセ）なども受賞している。ハイティンク、C.デイヴィス、アバドらの指揮者、バイエルン放送響やチェコ・フィルなどのほかアルゲリッチやR.カプソンらと共演。2011年よりフランス放送フィルの首席奏者を務める世界で最も著名なクラリネット奏者の一人。ビュッフェ・クランポンのエンドーサーとして、クラリネットの発展とエコール・フランセーズの世界的活動に貢献している。

田所光之マルセル Marcel Tadokoro（ピアノ）

パリ国立音楽院やエコール・ノルマル音楽院で学ぶ。2021年のモントリオール国際コンクールでファイナリストとなり、2022年はヴァン・クライバーン国際コンクールでジョルダーノ審査員長特別賞、サンタンデール国際コンクールでは第3位を受賞し脚光を浴びる。読響、名古屋フィル、愛知室内管、ワロニー・ロイヤル室内管などと共演。今夏、ラ・ロック・ダンテロン音楽祭でのリサイタルが仏ディアパゾン誌で絶賛される。ナクソスからヘンゼルトのエチュード全集をインターナショナル・リリース。

公演概要

第566回日経ミューズサロン二コラ・バルディルー クラリネット・リサイタル「ニューヨークのフランス人」公演期間：2026年1月29日 (木) 18:00 開場／18:30 開演（上演時間：約２時間）会場：日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3階）■出演者二コラ・バルディルー Nicolas Baldeyrou（クラリネット）田所光之マルセル Marcel Tadokoro（ピアノ）■チケット料金一般：4,000円（全席指定・税込）主催＝日本経済新聞社 協賛＝新菱冷熱工業、阪急交通社

チケットサイト「カンフェティ」

