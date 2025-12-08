株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』よりセイコーとのコラボレーションウオッチを発表しました。こちらの商品は公式オンラインショップ「アニプレックス オンライン」にて2026年2月1日(日)までの期間限定で予約受付中です。

商品説明

https://online.aniplex.co.jp/KcWRvTVV

『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』 の劇場公開を記念して、日本を代表する時計メーカー セイコーとのコラボレーションウオッチが登場

まどかモデル

淡いシャンパンゴールドをダイヤルに採用することで、上品でエレガントな雰囲気を演出。

サブダイヤルには、まどかの胸元のチェーンを彷彿とさせる繊細なモチーフやリボンをあしらっています。同じゴールド系のカラーにすることでダイヤルに統一感を持たせ、光や角度によって様々な表情を楽しめるようになっています。

まどかの衣装モチーフを細やかに再現し、キャラクターカラーであるピンクをワンポイントに抑えることで、男女ともにさりげなく身に着けられる日常使いしやすいカラーリングとなっています。

ほむらモデル

ダークパープルのダイヤルに悪魔ほむらの羽根と歯車を散りばめ、シックで怪しげな雰囲気となっています。

ダイヤル左下と6時位置サブダイヤル（12時間計）の部分には 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の特報に登場したシーンを再現し、縁にそって走るとかげのモチーフと、跪いたほむらから広がる翼を大胆にデザインしました。

他2つのサブダイヤルにはほむらの衣装モチーフを再現し、カラーを入れないことで、より洗練されたイメージになるようにしました。

時計裏蓋には シリアルナンバーを刻印

裏蓋には作品ロゴとリボンモチーフをレーザーマーキング。さらにシリアルナンバーが入ることで、世界に一つだけの時計をお届けします。

専用の化粧箱入り

まどかは白、ほむらは黒色の高級感のある質感の化粧箱に、それぞれのキャラクターカラーを箱内面にポイントとしてあしらっています。見返しには時計裏蓋に刻印されたデザインと同一のデザインを箔押しで印字し、そのまま飾ってもおしゃれな仕様となっています。

予約受付期間

2025年12月8日（月）18:00 ～ 2026年2月1日（日）23:59※ 当商品は受注生産商品となります。

お届け時期

2026年8月ごろより順次お届け予定※ お届け時期は変更となる可能性がございます。

商品仕様

●ムーブメント 7T92●バンド材質 ステンレススチール●ケース材質 ステンレススチール●ガラス材質 ハードレックス●裏ぶた だぼ（はめ込み式）●防水 日常生活用強化防水（10気圧）●精度 平均月差±15秒●ケースサイズ 約47.2×39.2×11.25mm●電池寿命 約3年●備考 らくらくアジャストバンド ストップウオッチ機能（1/20秒計測 12時間計）※ 画像はサンプルです。実際の商品とは多少異なる場合があります。※ 商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合があります。

版権表記

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project