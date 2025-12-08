贈与循環経済「贈与経済2.0」の実験イベントを開催！「0円のおうち City-Home Circulation」

一般社団法人ハートランド

12/13(土)と12/14(日)の2日間にわたり、高円寺駅高架下のイベントスペース、「高円寺マシタ」にて「0円のおうち City-Home Circulation」を開催します！

このイベントは、その名の通り “すべてが0円で循環する” 贈与経済2.0の実験的イベントです。

街中で見かけることもある「ご自由にお持ち帰りください」のフェスティバル版だと考えていただけると良いかもしれません。

ハートランドとは？

一般社団法人ハートランド / ハートランド準備委員会は、「ハートランド」アプリを通し、ブロックチェーン技術を用いた「新しい贈与経済圏」を社会実装しようと取り組んでいます。

「贈与経済」とは

誰かに何かをしてあげる「贈与」の連鎖で経済が回る仕組みのこと。例えば、現代においては「会社に対する忠誠心」としてその形が残っていて、「給料以上に働くこと」は、お金の見返り以上の部分を会社に「贈与」していると言える。終身雇用制など「贈与」をカウントする仕組みがあるところでは、やる方にも（贈与経済上の）メリットがあった。が、それは、封建時代の「御恩と奉公」の関係と同じで、人を共同体に縛るという大きなデメリットをもっていた。

「贈与経済2.0」とは

慶應義塾大学の荒谷大輔教授の最新の研究成果をもとに、従来の贈与経済（＝贈与経済1.0）のデメリットをブロックチェーン技術を用いて解消し、「束縛のない」グローバルな贈与経済圏を実現するもの。

ハートランドは、感謝を信頼の核とし、人と人の間の「やさしい関係」をつなぐ、まったく新しいSNSです。

フォロー機能、Extend機能（＝ポスト）、メッセージ機能といった基本構造は従来のSNSと同じですが、ハートランド最大の特徴は「感謝の循環」を生み出す独自の仕組みである「ハート」にあります。

ユーザーは、誰かに何かをしてもらったとき、その “感謝の大きさ” に応じて自分の保有数からハートを相手に送ることができます。ハートを受け取った側には、その分のハートが自分の持ち分として加算されます。また、やり取りされたハートはすべてブロックチェーン上に記録され、「感謝の履歴」としてプロフィールに残ります。

この仕組みは、単なる「いいね」ではなく、“贈与に対する感謝の可視化” や “信頼の積み重ねの証” として機能し、人と人との関係性をよりあたたかく、持続的に育てることを可能にします。

手持ちの保有数の中から感謝の重みに合わせ送るハートの量を選択。ハートに乗せられる感謝のメッセージは互いのブロックチェーンに刻まれます。

今回のイベントでは「贈与経済2.0」の実証実験のため、イベントに参加されるみなさまにもぜひ「ハートランド」アプリを利用していただきたいと思っております。ハートランドを通じて贈与の循環を実際に体感し、現場におけるブロックチェーン技術の有用性を検証します。

ハートランドプロジェクトに関する詳しい記事はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000139836.html)

「ハートランド：贈与経済2.0」公式Webサイトはこちら(https://www.heart-land.io/)

ハートランド・アプリはこちら(https://app.heart-land.io/)

アプリの使い方はこちら(https://www.heart-land.io/4c7d00318c874010bc286a8b6ff7855b)

「0円のおうち City-Home Circulation」

「0円のおうち City-Home Circulation」は、「贈与経済2.0」を実際の場で検証するための実証イベントです。贈与と感謝が循環する社会を、高円寺高架下「高円寺マシタ」にて体験できるように設計します。

会場では、「0円のおうち」というイベントテーマをイメージしたインスタレーションを展示予定です。インスタレーション内にある全てのモノゴトは全て“0円で”お持ち帰りいただけます。

都市の資源は、 人間のエネルギーと、膨大な余り物である。 それらを“贈りもの” として再構築する。 このフェスは、二日限りの都市の贈与循環実験場。イベントコンテンツ紹介

「ご自由にお持ち帰りください」0円のおうちインスタレーション

イベント開催中、「0円のおうち」内にあるものは全てご自由にお持ち帰りいただけます。

持ち帰りできるもの (例)

洋服、本、お弁当 ...and more!!

（※お弁当は12/14のみ、要事前予約。予約フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfELeHvSJrVahLG00TAfQWEjM8J0NByPdh6MpuesSiIIdmr0w/viewform?usp=header)から）

アーティストコラボレーション

会場には高円寺にゆかりのあるアーティストによる作品を展示予定。なんと、こちらもご自由にお持ち帰りいただけます。

参加アーティスト：YUJI ODA、LiL、Daisuke Matsumoto、ポンデアート(パフォーマンス)

パフォーマンス

イベント会場では2日にわたりダンスやバンド演奏、棺体験(!?)等々、様々なパフォーマンス講演も予定しています。

12/13(土)：オーロラフロア、はたらきバンド、sokerissa/ソケリッサ！

12/14(日)：ポンデアート、Death fes、Movers platform、いきなり本読み

ワークショップ

お持ち帰り頂ける「体験」として、ワークショップの開催も予定しています。

参加団体：パパマママルシェ、Death fes

ハートランドの運用実験について

「贈与経済2.0」の検証のため、イベント参加者 (演者・観賞参加者)双方にぜひ「ハートランド」アプリをご利用いただき、イベントでの価値交換をハートランドを通じて行っていただきたいと思っております。

イベントを通じて、体感としての贈与経済圏の構築を試み、現場におけるブロックチェーン技術の有用性を検証します。

ハートランド・アプリはこちら(https://app.heart-land.io/)

アプリの使い方はこちら(https://www.heart-land.io/4c7d00318c874010bc286a8b6ff7855b)

詳細なイベント・パフォーマー情報等は是非以下よりご確認ください。

詳細を見る :https://spectacular-fade-246948.framer.app/

主催 一般社団法人ハートランド / ハートランド準備委員会