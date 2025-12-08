GreeusAI(TM) パーソナルウェルビーイビングエージェントを開発
株式会社GREEUS（東京都台東区／代表取締役：中川智裕）は、健康診断では捉えきれない“未病の変化”を、血液データと生活習慣の両面から総合的に読み解くAI 「GreeusAI(TM) パーソナルウェルビーイングエージェント」 を開発しました。
GreeusAI(TM) は、以下の三位一体の構造で未病を解析する 日本初（※1） のAIです。
■ １. Longevity 7 Score(TM)（血液15項目による未病スコア）
■ ２. 谷口容子先生が設定した“理想値レンジ”との比較解析
■ ３. 谷口先生が作成した「生活習慣アンケート」の統合解析
これらをAIが同時に解釈することで、
「身体のどこで、いま何が起きているのか」 を立体的に可視化し、
パーソナライズされたセルフケアの方向性を提示します。
■ 健康診断は病気の判定。
未病の“揺らぎ”は、血液と生活習慣の両方を見ないとわからない。
健康診断はあくまで「病気があるかどうか」を調べる仕組みであり、
次のような多くの悩みは対象外です。
- 倦怠感・疲れやすさ
- めまい・頭痛・むくみ
- 自律神経の乱れ
- 季節やストレスによる変動
- “どこも悪くないのに不調が続く”
しかし、これらは 血液データの微細な変化 と
生活習慣の影響 を合わせて見ないと理解できません。
そのため GreeusAI(TM) は、
血液データ × 生活習慣 の双方を解析する仕組みを採用しています。
■ GreeusAI(TM) の特徴
１. Longevity 7 Score(TM) が身体の状態を多角的に数値化
血液15項目を7つの未病領域に分類し、AIが100点満点でスコア化。
身体の変化を俯瞰的に把握できます。
２. 血液15項目を“谷口容子先生の理想値”と比較解析
医療的な基準値ではなく、
健康的に過ごすための最適レンジ（理想値） と比較することで、
“正常値なのに不調”の理由が見える化されます。
３. 谷口先生が作成した「生活習慣アンケート」をAIが統合解析
数千件の臨床経験をもとに作られた未病問診をAIが解析。
血液では見えないシグナルを補完します。
対象領域：
自律神経／消化吸収／血糖コントロール／睡眠／ホルモン／メンタル／ストレス耐性／女性特有のリズム／栄養状態／生活習慣（酒・タバコ含む）
血液（体外の変化） × 生活習慣（体内のサイン）
両方を統合して判断できるのが、GreeusAI(TM) の最大の強みです。
４. パーソナルに最適化されたセルフケアの方向性を提示
GreeusAI(TM) は医療AIではありません。
生活者の「整え方」をサポートするセルフケアAIです。
- 今整えるべき身体領域
- ゆらぎが生じる背景
- 季節・ストレスの影響
- 中長期的に注意すべき項目
- 日々の“小さなアクション”の優先順位
など、実行可能な言葉で案内します。
■ 専門家監修：谷口容子先生
未病・分子栄養学・アンチエイジング医療の分野で国際的に活躍し、
数千人の未病相談を支えてきた 谷口容子先生 が監修として参加。
【GreeusAI(TM)への貢献】
- 理想値レンジの設定
- 生活習慣アンケートの設計
- 生理学的・栄養学的意味づけのロジック
- 生活者に伝わる言葉の監修
- 未病ケアの優先順位付け
GreeusAI(TM) は、
谷口先生の思想・臨床知見を学習させた“デジタル未病アドバイザー” です。
「未病の揺らぎは血液と生活習慣の両方に現れます。
GreeusAI(TM) がそれらを統合して読み解くことで、
自分の身体の変化に気づける人が増えることを期待しています。」
■ 代表コメント
「GreeusAI(TM) は、血液15項目と生活習慣アンケートを同時解析し、
Longevity 7 Score(TM) と理想値比較から未病の変化を可視化する、
新しいパーソナルセルフケアAIです。
健康診断ではわからない体の変化を、
“あなたにしか当てはまらない言葉”で返す存在を目指します。」
※1 当社調べ（2025年12月時点）。
血液15項目と専門家監修の理想値比較、独自の未病スコア（Longevity 7 Score(TM)）、
および生活習慣アンケートをAIが統合解析し、
パーソナルセルフケアの方向性を提示するサービスとして。
■ 会社概要
株式会社GREEUS
所在地：東京都台東区東上野2-19-9 東宝工芸社第三ビル5階
代表者：代表取締役 中川智裕
事業内容：ウェルビーイング事業、AI解析、健康データ研究
公式サイト：https://greeus.co.jp