GreeusAI(TM) パーソナルウェルビーイビングエージェントを開発

株式会社GREEUS

株式会社GREEUS（東京都台東区／代表取締役：中川智裕）は、健康診断では捉えきれない“未病の変化”を、血液データと生活習慣の両面から総合的に読み解くAI 「GreeusAI(TM) パーソナルウェルビーイングエージェント」 を開発しました。

GreeusAI(TM) は、以下の三位一体の構造で未病を解析する 日本初（※1） のAIです。

■ １. Longevity 7 Score(TM)（血液15項目による未病スコア）

■ ２. 谷口容子先生が設定した“理想値レンジ”との比較解析

■ ３. 谷口先生が作成した「生活習慣アンケート」の統合解析

これらをAIが同時に解釈することで、

「身体のどこで、いま何が起きているのか」 を立体的に可視化し、

パーソナライズされたセルフケアの方向性を提示します。

■ 健康診断は病気の判定。

未病の“揺らぎ”は、血液と生活習慣の両方を見ないとわからない。

健康診断はあくまで「病気があるかどうか」を調べる仕組みであり、

次のような多くの悩みは対象外です。

- 倦怠感・疲れやすさ- めまい・頭痛・むくみ- 自律神経の乱れ- 季節やストレスによる変動- “どこも悪くないのに不調が続く”

しかし、これらは 血液データの微細な変化 と

生活習慣の影響 を合わせて見ないと理解できません。

そのため GreeusAI(TM) は、

血液データ × 生活習慣 の双方を解析する仕組みを採用しています。

■ GreeusAI(TM) の特徴

１. Longevity 7 Score(TM) が身体の状態を多角的に数値化

血液15項目を7つの未病領域に分類し、AIが100点満点でスコア化。

身体の変化を俯瞰的に把握できます。

２. 血液15項目を“谷口容子先生の理想値”と比較解析

医療的な基準値ではなく、

健康的に過ごすための最適レンジ（理想値） と比較することで、

“正常値なのに不調”の理由が見える化されます。

３. 谷口先生が作成した「生活習慣アンケート」をAIが統合解析

数千件の臨床経験をもとに作られた未病問診をAIが解析。

血液では見えないシグナルを補完します。

対象領域：

自律神経／消化吸収／血糖コントロール／睡眠／ホルモン／メンタル／ストレス耐性／女性特有のリズム／栄養状態／生活習慣（酒・タバコ含む）

血液（体外の変化） × 生活習慣（体内のサイン）

両方を統合して判断できるのが、GreeusAI(TM) の最大の強みです。

４. パーソナルに最適化されたセルフケアの方向性を提示

GreeusAI(TM) は医療AIではありません。

生活者の「整え方」をサポートするセルフケアAIです。

- 今整えるべき身体領域- ゆらぎが生じる背景- 季節・ストレスの影響- 中長期的に注意すべき項目- 日々の“小さなアクション”の優先順位

など、実行可能な言葉で案内します。

■ 専門家監修：谷口容子先生

未病・分子栄養学・アンチエイジング医療の分野で国際的に活躍し、

数千人の未病相談を支えてきた 谷口容子先生 が監修として参加。

【GreeusAI(TM)への貢献】

- 理想値レンジの設定- 生活習慣アンケートの設計- 生理学的・栄養学的意味づけのロジック- 生活者に伝わる言葉の監修- 未病ケアの優先順位付け

GreeusAI(TM) は、

谷口先生の思想・臨床知見を学習させた“デジタル未病アドバイザー” です。

「未病の揺らぎは血液と生活習慣の両方に現れます。

GreeusAI(TM) がそれらを統合して読み解くことで、

自分の身体の変化に気づける人が増えることを期待しています。」

■ 代表コメント

「GreeusAI(TM) は、血液15項目と生活習慣アンケートを同時解析し、

Longevity 7 Score(TM) と理想値比較から未病の変化を可視化する、

新しいパーソナルセルフケアAIです。

健康診断ではわからない体の変化を、

“あなたにしか当てはまらない言葉”で返す存在を目指します。」

※1 当社調べ（2025年12月時点）。

血液15項目と専門家監修の理想値比較、独自の未病スコア（Longevity 7 Score(TM)）、

および生活習慣アンケートをAIが統合解析し、

パーソナルセルフケアの方向性を提示するサービスとして。

■ 会社概要

株式会社GREEUS

所在地：東京都台東区東上野2-19-9 東宝工芸社第三ビル5階

代表者：代表取締役 中川智裕

事業内容：ウェルビーイング事業、AI解析、健康データ研究

公式サイト：https://greeus.co.jp



