【公開20周年記念リバイバル上映決定！】『パプリカ』4Kリマスター版 26年1月2日（金）より全国上映！

「夢が犯されていくーー」

監督 今 敏×原作 筒井康隆×制作 マッドハウスによる≪夢≫のコラボレーション！

各国の映画祭でも高い評価を受けた、映画史上に輝く名作アニメーション「パプリカ」。

公開20周年を記念して『パプリカ』4Kリマスター版としては初の全国リバイバル上映が決定！

2026年1月2日（金）より公開！

今 敏の緻密で豪華な映像美と、平沢進の音楽世界…

4Kリマスターでさらに鮮やかに生まれ変わった悪夢が、再び全国のスクリーンを≪浸食≫します！

予告編

『パプリカ』4Kリマスター版公開情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0TgsVJC8JqU ]

『パプリカ』4Kリマスター版

公開日：2026年1月2日（金）

※公式X（@PERFECTBLUE228(https://x.com/PERFECTBLUE228)）で追加情報はお知らせいたします

※劇場により、上映日・上映期間が異なる場合がございます

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

『パプリカ』4Kリマスター版公開劇場

[北海道］

ＴＯＨＯシネマズ すすきの

[宮城］

ＴＯＨＯシネマズ 仙台



[東京]

ＴＯＨＯシネマズ 新宿

渋谷シネクイント

渋谷パルコ8F WHITE CINE QUINTO

ＴＯＨＯシネマズ 池袋

ＴＯＨＯシネマズ 上野

T・ジョイ SEIBU 大泉

ＴＯＨＯシネマズ 錦糸町（楽天地・オリナス）

アップリンク吉祥寺

イオンシネマ シアタス調布

立川シネマシティ



[神奈川]

横浜ブルク13

川崎チネチッタ



[埼玉]

ユナイテッド・シネマ浦和



[千葉]

京成ローザ10



[愛知]

ミッドランドスクエア シネマ

センチュリーシネマ



[静岡]

静岡東宝会館



[大阪]

イオンシネマ シアタス心斎橋

ＴＯＨＯシネマズ 梅田



[兵庫]

OSシネマズ神戸ハーバーランド



[京都]

MOVIX京都



[広島]

広島バルト11



[福岡]

ＴＯＨＯシネマズ 天神

T・ジョイ リバーウォーク 北九州



[熊本]

ＴＯＨＯシネマズ 熊本サクラマチ



［沖縄］

ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添



※上映日や上映時間は各劇場からの発信をご確認ください

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります

『パプリカ』4Kリマスター版作品情報

(C)2006 Madhouse, Inc. and Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.

2006年／日本／90分／G

https://www.sonypictures.jp/he/815804

監督：今 敏

原作：筒井 康隆

脚本：水上 清資/今 敏

製作：マッドハウス、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

アニメーション制作：マッドハウス



出演：林原めぐみ、江守徹、堀勝之祐、古谷徹ほか

＜あらすじ＞

精神医療研究所が開発した、他人の夢を共有できる画期的テクノロジーＤＣミニが盗まれた。それを機に研究員たちは次々に奇怪な夢を見るようになり、精神を冒されていく。謎の解明に挑む美人セラピスト千葉敦子は、極秘のセラピーを行うため、性格も容姿もまったく別人の夢探偵パプリカに姿を変え、クライアントの夢の中へと入り込む。しかし、狂ったイメージに汚染された夢の中では、おぞましい罠がパプリカを待ち受けていた…。

＜受賞歴＞

第63回ヴェネチア国際映画祭 コンペティション部門出品作品

第19回東京国際映画祭 animecs TIFF 2006×digital TIFF 共同オープニング作品

第12回アテネ国際映画祭（ギリシャ）

第39回シッチェス国際カタルニヤ映画祭（スペイン）

第22回ワルシャワ国際映画祭（ポーランド）

第42回シカゴ国際映画祭（アメリカ）

第11回釜山国際映画祭（韓国）

第17回サン・セバスチャン・ホラー・ファンタジー映画祭（スペイン）

第20回リーズ国際映画祭（イギリス）

第6回シネアジア映画祭（ドイツ）

第18回ナット映画祭（デンマーク）

第44回ニューヨーク映画祭（アメリカ）

第26回ルイ・ヴィトン・ハワイ映画祭（アメリカ）

第35回フェスティバル・ドゥ・ヌーボーシネマ（カナダ）

“今 敏シアター KON’S THEATER”開催

『パプリカ』上映劇場であるシネクイント（東京・渋谷）で、“今 敏シアター KON’S THEATER”開催も決定！今 敏監督アニメーション4作品の一挙上映や、貴重な作品資料の展示、グッズ販売などを行います。詳細はシネクイントの公式HP・SNS等からお知らせいたします。続報をおまちください！

映画と展示でめぐる、今 敏の世界

今 敏シアター(KON’S THEATER)

■期間

2026年1月2日(金)~1月25日(日)



■会場

CINE QUINTO:東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル6・7F

■公式サイトほか（PARCO ART）

HP：https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1829

公式X：@cinequinto(https://x.com/cinequinto)

公式インスタグラム：@parco_cinequinto_official(https://www.instagram.com/parco_cinequinto_official/)