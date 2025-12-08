【公開20周年記念リバイバル上映決定！】『パプリカ』4Kリマスター版 26年1月2日（金）より全国上映！
(C)2006 Madhouse, Inc. and Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.
「夢が犯されていくーー」
監督 今 敏×原作 筒井康隆×制作 マッドハウスによる≪夢≫のコラボレーション！
各国の映画祭でも高い評価を受けた、映画史上に輝く名作アニメーション「パプリカ」。
公開20周年を記念して『パプリカ』4Kリマスター版としては初の全国リバイバル上映が決定！
2026年1月2日（金）より公開！
今 敏の緻密で豪華な映像美と、平沢進の音楽世界…
4Kリマスターでさらに鮮やかに生まれ変わった悪夢が、再び全国のスクリーンを≪浸食≫します！
予告編[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0TgsVJC8JqU ]
『パプリカ』4Kリマスター版公開情報
『パプリカ』4Kリマスター版
公開日：2026年1月2日（金）
※公式X（@PERFECTBLUE228(https://x.com/PERFECTBLUE228)）で追加情報はお知らせいたします
※劇場により、上映日・上映期間が異なる場合がございます
配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
『パプリカ』4Kリマスター版公開劇場
[北海道］
ＴＯＨＯシネマズ すすきの
[宮城］
ＴＯＨＯシネマズ 仙台
[東京]
ＴＯＨＯシネマズ 新宿
渋谷シネクイント
渋谷パルコ8F WHITE CINE QUINTO
ＴＯＨＯシネマズ 池袋
ＴＯＨＯシネマズ 上野
T・ジョイ SEIBU 大泉
ＴＯＨＯシネマズ 錦糸町（楽天地・オリナス）
アップリンク吉祥寺
イオンシネマ シアタス調布
立川シネマシティ
[神奈川]
横浜ブルク13
川崎チネチッタ
[埼玉]
ユナイテッド・シネマ浦和
[千葉]
京成ローザ10
[愛知]
ミッドランドスクエア シネマ
センチュリーシネマ
[静岡]
静岡東宝会館
[大阪]
イオンシネマ シアタス心斎橋
ＴＯＨＯシネマズ 梅田
[兵庫]
OSシネマズ神戸ハーバーランド
[京都]
MOVIX京都
[広島]
広島バルト11
[福岡]
ＴＯＨＯシネマズ 天神
T・ジョイ リバーウォーク 北九州
[熊本]
ＴＯＨＯシネマズ 熊本サクラマチ
［沖縄］
ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添
※上映日や上映時間は各劇場からの発信をご確認ください
※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります
『パプリカ』4Kリマスター版作品情報
2006年／日本／90分／G
https://www.sonypictures.jp/he/815804
監督：今 敏
原作：筒井 康隆
脚本：水上 清資/今 敏
製作：マッドハウス、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
アニメーション制作：マッドハウス
出演：林原めぐみ、江守徹、堀勝之祐、古谷徹ほか
＜あらすじ＞
精神医療研究所が開発した、他人の夢を共有できる画期的テクノロジーＤＣミニが盗まれた。それを機に研究員たちは次々に奇怪な夢を見るようになり、精神を冒されていく。謎の解明に挑む美人セラピスト千葉敦子は、極秘のセラピーを行うため、性格も容姿もまったく別人の夢探偵パプリカに姿を変え、クライアントの夢の中へと入り込む。しかし、狂ったイメージに汚染された夢の中では、おぞましい罠がパプリカを待ち受けていた…。
＜受賞歴＞
第63回ヴェネチア国際映画祭 コンペティション部門出品作品
第19回東京国際映画祭 animecs TIFF 2006×digital TIFF 共同オープニング作品
第12回アテネ国際映画祭（ギリシャ）
第39回シッチェス国際カタルニヤ映画祭（スペイン）
第22回ワルシャワ国際映画祭（ポーランド）
第42回シカゴ国際映画祭（アメリカ）
第11回釜山国際映画祭（韓国）
第17回サン・セバスチャン・ホラー・ファンタジー映画祭（スペイン）
第20回リーズ国際映画祭（イギリス）
第6回シネアジア映画祭（ドイツ）
第18回ナット映画祭（デンマーク）
第44回ニューヨーク映画祭（アメリカ）
第26回ルイ・ヴィトン・ハワイ映画祭（アメリカ）
第35回フェスティバル・ドゥ・ヌーボーシネマ（カナダ）
“今 敏シアター KON’S THEATER”開催
『パプリカ』上映劇場であるシネクイント（東京・渋谷）で、“今 敏シアター KON’S THEATER”開催も決定！今 敏監督アニメーション4作品の一挙上映や、貴重な作品資料の展示、グッズ販売などを行います。詳細はシネクイントの公式HP・SNS等からお知らせいたします。続報をおまちください！
映画と展示でめぐる、今 敏の世界
今 敏シアター(KON’S THEATER)
■期間
2026年1月2日(金)~1月25日(日)
■会場
CINE QUINTO:東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル6・7F
■公式サイトほか（PARCO ART）
HP：https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1829
公式X：@cinequinto(https://x.com/cinequinto)
公式インスタグラム：@parco_cinequinto_official(https://www.instagram.com/parco_cinequinto_official/)