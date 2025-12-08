【公開20周年記念リバイバル上映決定！】『パプリカ』4Kリマスター版 26年1月2日（金）より全国上映！

(C)2006 Madhouse, Inc. and Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.

「夢が犯されていくーー」



監督 今 敏×原作 筒井康隆×制作 マッドハウスによる≪夢≫のコラボレーション！


各国の映画祭でも高い評価を受けた、映画史上に輝く名作アニメーション「パプリカ」。


公開20周年を記念して『パプリカ』4Kリマスター版としては初の全国リバイバル上映が決定！
2026年1月2日（金）より公開！



今 敏の緻密で豪華な映像美と、平沢進の音楽世界…


4Kリマスターでさらに鮮やかに生まれ変わった悪夢が、再び全国のスクリーンを≪浸食≫します！


予告編

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0TgsVJC8JqU ]

『パプリカ』4Kリマスター版公開情報

『パプリカ』4Kリマスター版


公開日：2026年1月2日（金）


※公式X（@PERFECTBLUE228(https://x.com/PERFECTBLUE228)）で追加情報はお知らせいたします


※劇場により、上映日・上映期間が異なる場合がございます



配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント


『パプリカ』4Kリマスター版公開劇場

[北海道］


ＴＯＨＯシネマズ すすきの



[宮城］


ＴＯＨＯシネマズ 仙台

[東京]


ＴＯＨＯシネマズ 新宿


渋谷シネクイント


渋谷パルコ8F WHITE CINE QUINTO


ＴＯＨＯシネマズ 池袋


ＴＯＨＯシネマズ 上野


T・ジョイ SEIBU 大泉


ＴＯＨＯシネマズ 錦糸町（楽天地・オリナス）


アップリンク吉祥寺


イオンシネマ シアタス調布


立川シネマシティ

[神奈川]


横浜ブルク13


川崎チネチッタ

[埼玉]


ユナイテッド・シネマ浦和

[千葉]


京成ローザ10

[愛知]


ミッドランドスクエア シネマ


センチュリーシネマ

[静岡]


静岡東宝会館

[大阪]


イオンシネマ シアタス心斎橋


ＴＯＨＯシネマズ 梅田

[兵庫]


OSシネマズ神戸ハーバーランド

[京都]


MOVIX京都

[広島]


広島バルト11

[福岡]


ＴＯＨＯシネマズ 天神


T・ジョイ リバーウォーク 北九州

[熊本]


ＴＯＨＯシネマズ 熊本サクラマチ

［沖縄］


ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添



※上映日や上映時間は各劇場からの発信をご確認ください


※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります


『パプリカ』4Kリマスター版作品情報


(C)2006 Madhouse, Inc. and Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.






2006年／日本／90分／G
https://www.sonypictures.jp/he/815804



監督：今 敏
原作：筒井 康隆
脚本：水上 清資/今 敏
製作：マッドハウス、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント


アニメーション制作：マッドハウス



出演：林原めぐみ、江守徹、堀勝之祐、古谷徹ほか



＜あらすじ＞
精神医療研究所が開発した、他人の夢を共有できる画期的テクノロジーＤＣミニが盗まれた。それを機に研究員たちは次々に奇怪な夢を見るようになり、精神を冒されていく。謎の解明に挑む美人セラピスト千葉敦子は、極秘のセラピーを行うため、性格も容姿もまったく別人の夢探偵パプリカに姿を変え、クライアントの夢の中へと入り込む。しかし、狂ったイメージに汚染された夢の中では、おぞましい罠がパプリカを待ち受けていた…。



＜受賞歴＞


第63回ヴェネチア国際映画祭　コンペティション部門出品作品
第19回東京国際映画祭 animecs TIFF 2006×digital TIFF 共同オープニング作品
第12回アテネ国際映画祭（ギリシャ）
第39回シッチェス国際カタルニヤ映画祭（スペイン）
第22回ワルシャワ国際映画祭（ポーランド）
第42回シカゴ国際映画祭（アメリカ）
第11回釜山国際映画祭（韓国）
第17回サン・セバスチャン・ホラー・ファンタジー映画祭（スペイン）
第20回リーズ国際映画祭（イギリス）
第6回シネアジア映画祭（ドイツ）
第18回ナット映画祭（デンマーク）
第44回ニューヨーク映画祭（アメリカ）
第26回ルイ・ヴィトン・ハワイ映画祭（アメリカ）
第35回フェスティバル・ドゥ・ヌーボーシネマ（カナダ）


“今 敏シアター KON’S THEATER”開催



『パプリカ』上映劇場であるシネクイント（東京・渋谷）で、“今 敏シアター KON’S THEATER”開催も決定！今 敏監督アニメーション4作品の一挙上映や、貴重な作品資料の展示、グッズ販売などを行います。詳細はシネクイントの公式HP・SNS等からお知らせいたします。続報をおまちください！



映画と展示でめぐる、今 敏の世界　


今 敏シアター(KON’S THEATER)



■期間


2026年1月2日(金)~1月25日(日)



■会場


CINE QUINTO:東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル6・7F



■公式サイトほか（PARCO ART）


HP：https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1829


公式X：@cinequinto(https://x.com/cinequinto)
公式インスタグラム：@parco_cinequinto_official(https://www.instagram.com/parco_cinequinto_official/)