音声配信プラットフォームstand.fm新レギュラー番組「スタメンっ！！！」配信開始

吉本興業株式会社

吉本興業の東阪若手芸人7組が音声配信プラットフォームstand.fmにて、新レギュラー番組「スタメンっ！！！」を2026年1月より配信することが決定しました。ネクストブレイクが期待される注目の芸人たちが曜日毎のメインパーソナリティを担当し、各々の個性が光る音声番組をお届けします。さらに、メンバーシップでは各曜日MC毎に限定コンテンツやスペシャルな企画を展開予定です。新たなムーヴメント誕生の瞬間をお楽しみください。

stand.fm新番組「スタメンっ！！！」概要

吉本興業所属の若手芸人7組が曜日毎にメインパーソナリティを担当する音声番組。各曜日MCがトークテーマやコーナーを発案し、各々の世界観が楽しめる音声コンテンツを毎日お届けします。これからの活躍と成長に期待の若手芸人が、番組を通して新たなしゃべくりブームを巻き起こします！

【番組名】 「スタメンっ！！！」

【出演】 イノシカチョウ、兄弟、ゼロカラン、大王、例えば炎、

ビューティフルトーキョーマンズ、ボブのコーラ ※五十音順

【配信プラットフォーム】 stand.fm

【初回配信】 2026年1月12日(月・祝) 18:00

stand.fm新番組「スタメンっ！！！」各曜日概要

■月曜日 「ボブのコーラのかなり健やかラジオ」

出演：ボブのコーラ（とあ、本田たかお）

配信日時：毎週月曜日 18:00更新

初回配信：1月12日(月・祝) 18:00

番組URL：https://stand.fm/channels/69269b488ddb67b39645edf9

＜本人コメント＞

「あの人が毎週密かに楽しく聴いているらしい」そんなラジオにしたいです。

ぜひ聴いてください。

■火曜日 「例えば炎の沼沼沼沼」

出演：例えば炎（田上、タキノ ルイ）

配信日時：毎週第1～第3火曜日 23:00更新

（毎月最終火曜日はメンバーシップ限定配信）

初回配信：1月13日(火) 23:00

※stand.fmの既存番組「例えば炎の沼沼沼沼」がリニューアルして「スタメンっ！！！」に仲間入り！新たにメンバーシップを加え、例えば炎が火曜日のMCを担当します。

番組URL：https://stand.fm/channels/6077f3fabe8d4428b9047abb

＜本人コメント＞

どうも例えば炎タキノです！ このたび「例えば炎の沼沼沼沼」が「スタメンっ！！！」に入れてもらえることになりました。

いやぁ感慨深いですねぇ～！

ところで！！ ラジオ関西Podcast 「例えば炎のあ、エレガンス」とは打って変わり、沼はdirtyラジオですので、今まで通り何も変わることなく、いい部分、悪い部分を残していけたらなと思います。

ラジオ関西Podcast「例えば炎のあ、エレガンス」ではコーナーなどありますが、

沼ではコーナーなしでメール（レター）を返信するスタイルです。 ぜひ沼をお楽しみください！

■水曜日 「兄弟おじいちゃん」

出演：兄弟（体制、紅葉）

配信日時：毎週水曜日 18:00更新

初回配信：1月14日(水) 18:00

番組URL：https://stand.fm/channels/692680308ddb67b39645beff

番組公式X：https://x.com/kyoudaiojiichan

＜本人コメント＞

このたび、我々兄弟にラジオの仕事が来たこと、大変嬉しく思います。頑張ります。

ただ、心配事が一つあります。それは、声が似ているということです。なんとか声帯を変えながら、ちょうどいいところを探っていければと思っています。（体制）

この前アフリカに行きました。日本の芸人が普通にライブやってて、もうそんな感じか、とホッとする気持ちと寂しい気持ちがありました。遠くでオットセイが空に浮いていて「オットセイは飛ぶのか?」と日本人ガイドに聞くと、「あれはケニアの“ヒラヒラ”だ。」と言われました。（紅葉）

■木曜日 「ゼロカランの髄髄髄ぃ」

出演：ゼロカラン（ワキユウタ、たいが）

配信日時：毎週木曜日 17:00更新

初回配信：1月15日(木) 17:00

番組URL：https://stand.fm/channels/692672bb8ddb67b39645a00d

番組公式X：https://x.com/zero_zuizuizuii

番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@zero_zuizuizu(https://www.youtube.com/@zero_zuizuizuii)ii(https://www.youtube.com/@zero_zuizuizuii)

＜本人コメント＞

初めまして ワキユウタとたいがでゼロカランと申します！初のラジオ番組ということで気合いも入ってます。

ライブやテレビやYouTubeでは聞けないラジオならではの同級生2人のトークと、ツッコミマンワキのツッコミのコーナーはもちろん、変人たいがのコーナーもあります！

有料ゾーンはリスナー参加型など特に面白い企画を考えているのでぜひ登録してください！

■金曜日 「ビューティフルトーキョーマンズのゴールデンガチスイミング」

出演：ビューティフルトーキョーマンズ（鈴木バイダン、笹本はやて）

配信日時：毎週金曜日 22:00更新

初回配信：1月16日(金)22:00

番組URL：https://stand.fm/channels/6929aeea8ddb67b3964bc0b9

番組公式X：https://x.com/btm_ggs

番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@btm_ggs

＜本人コメント＞

コンビ結成から数ヶ月でビッグプロジェクトが決まりました！完全に勢いがある雰囲気が出始めていて、次に来る気配があるみたいな的なオーラと、吉本の宝的佇まいを出していきたいです。

最年長だからこそのアダルティな色気を全開に、しかしどこか陰を感じる一面、そして哀愁。

ところがどっこい、10代から60代までギリついて来れるラインの面白いことを意識した全年齢対象のラジオにしていきたい雰囲気です。面白いと思われたくてごちゃごちゃ言いましたが、めっちゃ頑張ります。

■土曜日 「イノシカチョウのオンスタ」

出演：イノシカチョウ（純吉、関本、ムギ）

配信日時：毎週第1～第3土曜日 22:00更新

（毎月最終土曜日はメンバーシップ限定配信）

初回配信：1月17日(土) 22:00

番組URL：https://stand.fm/channels/6926776b8ddb67b39645ab7b

番組公式X：https://x.com/inoshika_onsta

番組公式TikTok：http://www.tiktok.com/@inoshikacho_onsta

<本人コメント＞

ラジオが始まるでございます。うれしいねぇ！僕の声が眠たくなる声質と言われて、電話口で何人も寝かしつけてきたので寝られないくらい面白い時間を過ごさせてやろうと意気込んでいきます。めっちゃ喋ります！ （ムギ）

吉本の若手７組「スタメンっ！！！」というくくりをつけて新番組をスタートすることになり、我々がそのスタメンに入ることができました。僕らのラジオを聴いてもらえたら嬉しいです。聴いてもらえなかったら悲しいです。よろしくね （関本）

周りを見ると5.6年目の若手ばかりなので僕らもそれに便乗してめっちゃ若手の顔します！頑張りますので応援よろしくお願いします！（純吉）

■日曜日 「大王のラジオキング」

出演：大王（山内仁平、渡辺ポット）

配信日時：毎週日曜日 22:00更新

初回配信：1月18日(日) 22:00

番組URL：https://stand.fm/channels/692d6e428ddb67b396520f3b

番組公式X：https://x.com/daiou_radioking

＜本人コメント＞

いやスタメンってなんだよ！サッカーか！サッカー以外もあるか笑いやYouTubeでラジオ大王もやってんじゃねぇか！何個あんだよ！魚卵か！ ポット