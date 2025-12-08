TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、“黒スーツ”がテーマの新規描き下ろしグッズが「ジャンプフェスタ2026」で登場！中外鉱業ブースにて先行販売決定！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、2025年12月20日(土)～12月21日(日)開催の「ジャンプフェスタ2026」にてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の新商品を販売します。
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2026/
TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、新作アイテムが「ジャンプフェスタ2026」で販売決定！
"黒スーツ"がテーマの新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」のほか、通販商品では「ポラショトコレクションスタンド」などの新作アイテムも登場します！
イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「ジャンプフェスタ2026」
・開催日時 2025年12月20日(土)～12月21日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10
・出展メーカー名 中外鉱業株式会社（展示ホール10）
・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2026/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
＜会場限定特典＞
中外鉱業ブースにてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』JF2026関連商品を1会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典ゴールドポストカード(全9種)をランダムで1枚お渡しいたします！
＜通販限定特典（Chugaionline）＞
中外鉱業コンテンツ部ECサイトにてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』JF2026関連商品を1会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典シルバーイラストカード(全10種)をランダムで1枚お渡しいたします！
※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2026/
予約期間：2025年12月17日(水)12:00～12月21日(日)17:00
発送日：2026年2月以降順次発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■アクリルフィギュアスタンド 黒スーツver.（全9種）
販売価格：1,870円(税込)
ラインナップ：リボーン&沢田綱吉、獄寺隼人、山本武、雲雀恭弥、六道骸、XANXUS、スペルビ・スクアーロ、ベルフェゴール、フラン（全9種）
■トレーディンググリッター缶バッジ 黒スーツver.（全10種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[10個入]5,500円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション 黒スーツver.（全10種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[10個入]4,400円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■ポラショットコレクションスタンド（全2種）
販売価格：1,650円(税込)
ラインナップ：ボンゴレファミリーver.、ヴァリアーver.
■ミニ缶バッジ付きドロップ缶（缶バッジランダム1個付き） 黒スーツver.
販売価格：880円(税込)
※缶バッジ全10種（ランダム1個付き）
※トレーディングタイプですので種類は選べません
■トレーディングラメアクリルキーホルダー 黒スーツver.（全10種）
販売価格：1個 880円(税込)／1SET[10個入]8,800円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※通販商品は会場での販売はございません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
権利表記・関連情報
【権利表記】
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
【関連サイト】
TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』 公式サイト
https://www.marv.jp/special/reborn/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline