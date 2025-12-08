ウカブレンド、はじめました。ukafeの新しい一杯 ROU COFFEEによる特別な “uka ブレンド” が登場

株式会社ウカ

この度、トータルビューティカンパニーuka(@instauka、@ukacojp、@ukabeauty.co)が運営するukafe(@ukafe）では、2025年12月1日（月）より、ROU COFFEEの焙煎士・信定伸太朗氏がukaのためにブレンドしたuka Blend by ROU COFFEEを発売します。

自分を、毎日を、整える時間に寄り添うために、生まれた深煎り。香りの影がそっと残り、冷めても甘い。ROU COFFEE とともに丁寧に仕立てた、 一杯をukafeとuka 東京ミッドタウン六本木のサロンでお楽しみいただけます。

【uka Blend by ROU COFFEE】

香りも余韻も華やかなエチオピア、グアテマラの甘くやさしいコク。

ちょうどよく重なるとこ ろで、50：50 というバランスに。

すっと飲みやすく、冷めても甘い深煎りに仕立てました。

ミルクとの相性、やさしい飲み心地、そして日常の中の「整える時間」にそっと寄り添う軽さ。

そのすべてを、uka の世界観に合わせて設計しています。

【香り、甘さ、余韻】

深煎りの力強さを残しながら、口に重さを残さず “香りの影” だけがそっと続くように。

冷めても甘い設計なのは、最後の一口まで心地よく味わいを楽しめるように。

エチオピアの香りと甘さを主旋律に、 グアテマラのやわらかなコクが静かに重なる、

そんな余韻をデザインした深煎りです。

【uka の世界観とつながる一杯】

ukafe が大切にしているもの。 原料の背景、人の手、丁寧な工程。コーヒーも同じです。

豆の個性、焙煎士の技、直火の温度。すべてのプロセスが、静かに美しい時間をつくる。

“食・美容・ライフスタイル” を一つの線でつなぐuka の感性が、今日の一杯にも流れ込 んでいます。

ukaブレンド Hot / Ice Eat in \550 (税込) Take out \540 (税込)

【焙煎士・信定伸太朗氏（ノブサダ シンタロウ）】

1997年生まれ。兵庫県宝塚市出身。高速道路や高層ビルの現場監督として全国を奔走するなか、23歳のときに和歌山で出会った一杯に心を奪われ、珈琲の道へ。退職後に上京し、4年間の修業を経て、2026年1月、兵庫・丹波篠山に自家焙煎珈琲店を開業予定。「美味しい一杯が誰かの一日の分岐点になるように」と心を込めて、日々珈琲を注いでいる。

【店舗情報】

ukafe

〒107-0052

東京都港区赤坂9-7-4 東 京ミッドタウンガレリア 2F ビューティ＆ヘルスケアフロア

営業時間：11:00~20:00 (food L.O 18:30 drink L.O 19:30)

