アメリカ発オーラルケアブランドNobaton. からホリデー数量限定パッケージ発売

株式会社ワールド・ジョイ

ハリウッド生まれのオーラルケアブランド Nobaton. （ノバトン） は、ブランドの人気定番アイテム「1% AHA アンプルトゥースペースト」をホリデー仕様へとアップデートした数量限定パッケージを発売いたします。

今回の数量限定パッケージは、日々のオーラルケアに“贈り物を開けるような高揚感”を添えることをテーマにデザインされています。ホリデーに相応しいレッドを基調に、温かみのあるチェック柄と、スターやベルなどのこのシーズンならではのモチーフを散りばめ、手に取った瞬間から季節の華やぎを感じられる仕上がりとなりました。外箱のウィンドウからは3本のアンプルが美しく見える構造で、ギフトとしての完成度と、思わず飾っておきたくなる佇まいを両立しています。

ブランドを代表する人気の定番アイテム「1% AHA アンプルトゥースペースト」と同じプロフェッショナル処方をそのまま採用。1％ AHAによって歯面をなめらかに磨き上げ、温泉ミネラルと乳香エキスによるやさしい口腔ケアを叶えます。さらに、フレッシュさを保つアンプル設計により、酸化や雑菌の侵入を防ぎつつ、旅行や外出時にも携帯しやすい実用性を備えています。

人気の定番アイテムを、特別な季節仕様で楽しめる点も、本限定パッケージならではの魅力です。

目に入る瞬間のときめきと、使うたびの心地よさ、そのどちらも大切にしたいという想いが込められています。ホリデーならではの限定デザインが生み出す特別感に加え、性別や年代を問わず日常に自然と生活に溶け込むオーラルケアというアイテム選び、そして小ぶりでありながら上質感を備えたボックス設計まで。職場、友人、家族など、贈る相手との距離感を選ばず、ささやかな季節の気持ちをそっと手渡せるパッケージとして仕上げています。

Nobaton. は、このホリデー限定パッケージを通じて、“日常のケアに季節の彩りを添える” というブランドの想いを、より多くの方へお届けしてまいります。

■ 商品概要

・商品名：1% AHA アンプルトゥースペースト ホリデー数量限定パッケージ

・商品紹介：歯垢をやさしく除去し、歯の色ムラを整えて、明るくなめらかな印象の口元へ。エナメル質にやさしい設計です。喫煙やお茶・コーヒーなどによる着色汚れ、歯のくすみや色ムラが気になる方におすすめです。

・成分：ソルビトール（保湿剤）、水、含水シリカ（研磨剤）、PEG-8（保湿剤）、グリセリン（保湿剤）、ラウリル硫酸Na（洗浄剤）、香料、ヒドロキシアパタイト（口腔ケア剤）、フィチン酸Na（口腔コンディショニング剤）、セルロースガム（増粘剤）、安息香酸Na（防腐剤）、ピロリン酸4Na（キレート剤）、トチャカエキス（増粘剤）、ラウロイルサルコシンNa（洗浄剤）、スクラロース（甘味剤）、リンゴ酸（調整剤）、キシリトール（甘味剤）、メントール（清涼剤）、o-シメン-5-オール（抗菌剤）、酸化チタン（着色剤）、マイカ（着色剤）

・価格： \1,980（税込）

・容量：35g×3本

・発売期間：12月20日（土）～1月10日（土）

・取扱店舗：Nobaton. オフィシャルサイト、Amazon、楽天市場

⸻

■ About Nobaton

Nobaton.（ノバトン）は、2017年にカリフォルニアで開発された、ハリウッド生まれのアンプル型トゥースペーストブランドです。俳優やモデルのプライベートケアとして愛用されてきた実績を背景に、アンプル処方×ユニークテクスチャーによる新しいオーラルケア体験を提案しています。AHAフルーツ酸、ハイドロキシアパタイト、植物エキスなどを組み合わせたやさしい処方で、口元の健やかさと美しさの両立を追求。欧米・アジアを中心に展開し、累計販売本数は800万本を突破。英国デンタルクリニックとの共同開発やFDA認証など、確かなデータに裏付けられた信頼性も支持されています。



Nobaton. オフィシャルサイト

https://nobaton.jp

公式Instagram

https://www.instagram.com/nobatonbrand/

https://www.instagram.com/nobatonjapan/



■ お問い合わせ先

株式会社ワールド・ジョイ/ nobatonbrand@worldjoy.co.jp





