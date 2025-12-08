にじさんじから「White Snow Christmas」グッズが登場！2025年12月9日(火)18時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「White Snow Christmas」グッズを2025年12月9日(火)18時から販売開始いたします。

2025年12月9日(火) 18時から「White Snow Christmas」グッズの販売を開始！

VTuberグループ「にじさんじ」所属の鏑木ろこ、ソフィア・ヴァレンタイン、珠乃井ナナ、春崎エアル、ましろ爻、叢雲カゲツが参加する「White Snow Christmas」グッズが登場！

グッズラインナップは、ランダムチェキ風カード、箔押しアクリルスタンド、箔押し缶バッジ、缶バッジケース、アートボード、ラウンドグラス、雪だるまマスコットの全7種類。

さらに「にじぱぺっとカスタマイズシリーズ」から、ポンチョセットが登場！

「White Snow Christmas」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2025年12月9日(火)18時から販売を開始いたします。

「White Snow Christmas」グッズ紹介

■ランダムチェキ風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全12種(通常ver.6種＋箔押しver.6種)

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■箔押しアクリルスタンド

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)

本体：W88mm×H151mm以内

※ライバーによりサイズが異なります

パーツ：W82mm×H47mm

台座：W50mm×H50mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■箔押し缶バッジ

・価格：各700円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)：直径56mm

・素材：紙、ブリキ

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

■缶バッジケース

・価格：2,400円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W100mm×H110mm

※直径56mm、57mmサイズの缶バッジが入ります

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■アートボード

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)：A4

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ラウンドグラス

・価格：各2,500 (税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)

口径：62mm

高さ：103mm

容量：325cc

・素材：ガラス

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■雪だるまマスコット

・価格：各2,500円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)：W110mm×H120mm×D60mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ポンチョセット

・価格：2,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

ポンチョ：W90mm×H40mm

帽子：W75mm×H40mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

イラストレーター

かわぐち 様(https://x.com/kawaguticoc)

販売概要

・販売開始日時：2025年12月9日(火)18時～

・発送予定：2025年12月中旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_833

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#White_Snow_Christmas

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸