ぷっくりとした風船デザインが可愛い！サンリオキャラクターズ「ぷっくりバルーン 2WAYステンレスタンブラー」新登場

家庭用品・日用雑貨品を製造販売するスケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池総一郎）は、株式会社サンリオのキャラクターの「ぷっくりバルーン」デザインを採用した、ハンドル付きの大型2WAYステンレスタンブラー（830ml）を発売しました。

全6色のカラフルなラインナップ。ぷっくりとしたバルーンデザインが特徴。■ぷっくりとした立体感のある「ぷっくりバルーン」デザイン

マットな質感のボディに、サンリオキャラクターたちをまるで風船のようにぷっくりとデザインしました。空に浮かぶようなドリーミーな世界観がデスク周りを彩ります。

背面や側面にも各キャラクターをイメージしたモチーフ（リンゴやイチゴなど）を配置し、360度どこから見ても楽しめるデザインに仕上げました。

正面だけでなく、背面にも各キャラクターをイメージしたモチーフがデザインされています。■シーンに合わせて飲み方を選べる「2WAY仕様」

フタには、口当たりの良いシリコーン製ストローと、フタを開けてそのまま飲める直飲み口の2種類を搭載しています。リップメイクを気にする時や運転中は「ストロー」、冷たい飲み物をゴクゴク飲みたい時は「直飲み」など、シーンに合わせて使い分けが可能です。

■大容量830mlで、おいしい温度をキープ真空二重構造のステンレス製で、830mlの大容量サイズです。

結露しにくいためデスクワークに最適で、底面は一般的な車のドリンクホルダーにも対応（※）しており、ドライブのお供にもぴったりです。

（※底面直径約78mm。車種のホルダーサイズをご確認ください）

ストロー飲みと直飲み、2種類の飲み口を搭載した便利な2WAY仕様。

【ラインナップ】 ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドン（全6種）

スケーター公式オンラインショップにて販売中

ハローキティ：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016550

マイメロディ：12月8日発売予定

クロミ：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016551

ポムポムプリン：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016553

シナモロール：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016552

ハンギョドン：12月11日発売予定

【商品サイズ(約)】サイズ：幅143mm×奥行102mm×高さ297mm（ハンドル含む） 実容量：830ml

【品質表示】 内びん・胴部：ステンレス鋼 フタ・ハンドル・ストロー飲み口：ポリプロピレン

パッキン・ストロー本体：シリコーンゴム 底板：熱可塑性エラストマー

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664479

【 注意事項 】

スケーター株式会社

