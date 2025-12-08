ビビッドカラーで気分も上がる！ポケットサイズのサンリオキャラクターズ ステンレスボトル 120ml
「ちょっとだけ飲みたい」「バッグに入れると重い…」
そんな経験、ありませんか？
株式会社サンリオのハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールたちが、そんな“ ちょっとの不便 ”をかわいく解決！ポケットにすっぽり収まる120mlのミニステンレスボトルが登場です。
ビビッドで元気なデザインと、保冷保温どちらもOKな実用性を兼ね備え、“ 持ってかわいい・使って便利 ”を叶えるアイテムです。
【ポケットサイズのかわいい直飲み水筒】
軽くてスリムな形状だから、小さなバッグやポシェットにも！
ちょっとしたお出かけや散歩、オフィスのデスク用にもぴったりです。
【保冷も保温もOK！ステンレス真空二重構造】
冷たいドリンクも温かいドリンクも、いつでも飲みごろをキープ。
朝のホットコーヒーから午後の冷たいお茶まで、これ１本で対応できます。
【W飲み口タイプで使いやすさUP】
飲み口が「温かい」「冷たい」で分かれているW飲み口タイプ。
熱い飲み物はゆっくり、冷たいドリンクはスムーズに飲めます。
シーンやドリンクに合わせて使い分けできる便利な設計です。
ビビッドデザインで気分までハッピーに
ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールが、それぞれの個性あふれるカラーで登場！
デスクに置いてもバッグからのぞかせても、毎日がちょっと楽しくなるデザインです。
ギフトにもおすすめのサイズ感とかわいさです。
【あなたはどのキャラクターを選ぶ？】
スケーター公式オンラインショップにて販売中
ハローキティ：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016358
マイメロディ：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016359
クロミ：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016360
シナモロール：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016361
【商品サイズ（約）】サイズ：直径46×高さ142mm 口径：34mm 容量：120ml 重量：125g
【品質表示】内びん・口がね：ステンレス鋼 胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
フタ：ABS樹脂 飲み口：ポリプロピレン パッキン：シリコーンゴム
底板：熱可塑性エストラマー
保温効力：52度以上（6時間） 保冷効力：11度以下（6時間）
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664240
スケーター株式会社
「心に愛を、くらしに夢を。」暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。
お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。
企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/
公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn
公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/
お問い合わせ先：スケーター株式会社
(奈良本社）〒630-8520 奈良市杏町216-1
電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021