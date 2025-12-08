ビビッドカラーで気分も上がる！ポケットサイズのサンリオキャラクターズ ステンレスボトル 120ml

写真拡大 (全4枚)

スケーター株式会社

「ちょっとだけ飲みたい」「バッグに入れると重い…」


そんな経験、ありませんか？


株式会社サンリオのハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールたちが、そんな“ ちょっとの不便 ”をかわいく解決！ポケットにすっぽり収まる120mlのミニステンレスボトルが登場です。


ビビッドで元気なデザインと、保冷保温どちらもOKな実用性を兼ね備え、“ 持ってかわいい・使って便利 ”を叶えるアイテムです。





【ポケットサイズのかわいい直飲み水筒】


軽くてスリムな形状だから、小さなバッグやポシェットにも！


ちょっとしたお出かけや散歩、オフィスのデスク用にもぴったりです。



【保冷も保温もOK！ステンレス真空二重構造】

冷たいドリンクも温かいドリンクも、いつでも飲みごろをキープ。


朝のホットコーヒーから午後の冷たいお茶まで、これ１本で対応できます。






【W飲み口タイプで使いやすさUP】

飲み口が「温かい」「冷たい」で分かれているW飲み口タイプ。


熱い飲み物はゆっくり、冷たいドリンクはスムーズに飲めます。


シーンやドリンクに合わせて使い分けできる便利な設計です。






ビビッドデザインで気分までハッピーに

ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールが、それぞれの個性あふれるカラーで登場！


デスクに置いてもバッグからのぞかせても、毎日がちょっと楽しくなるデザインです。


ギフトにもおすすめのサイズ感とかわいさです。



【あなたはどのキャラクターを選ぶ？】

スケーター公式オンラインショップにて販売中







ハローキティ：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016358


マイメロディ：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016359


クロミ：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016360


シナモロール：https://www.skater-onlineshop.com/view/item/000000016361



【商品サイズ（約）】サイズ：直径46×高さ142mm　口径：34mm　容量：120ml　重量：125g


【品質表示】内びん・口がね：ステンレス鋼　胴部：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）


　　　　　　フタ：ABS樹脂 飲み口：ポリプロピレン パッキン：シリコーンゴム


　　　　　　底板：熱可塑性エストラマー


　　　　　　保温効力：52度以上（6時間） 保冷効力：11度以下（6時間）



(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664240


スケーター株式会社


「心に愛を、くらしに夢を。」暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。


お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。




企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/
公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn
公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/
お問い合わせ先：スケーター株式会社
　　　　　　　　(奈良本社）〒630-8520　奈良市杏町216-1　


　　　　　　　　　　　　　　電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021