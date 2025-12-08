映画と展示でめぐる、今 敏の世界 “今 敏シアター KON’S THEATER”開催

株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部：東京都渋谷区)映像事業開発部は、2026年1月2日(金)から1月25日(日)まで、シネクイントにて「今 敏シアター KON’S THEATER」を開催いたします。

シネクイントの新春を彩る本企画では、2026年に公開20周年を迎える『パプリカ』をはじめ、国内外で高く評価される日本アニメーション界の鬼才・今 敏監督の4作品（『PERFECT BLUE』『千年女優』『東京ゴッドファーザーズ』『パプリカ』）の一挙上映に加え、特別展示やオリジナルグッズの販売を同時開催。映画館ならではの複合的な体験で、今 敏監督作品の世界にじっくり浸りながら、多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。

さらに今 敏監督作品がもつ「虚構と現実」の境目を曖昧にするテーマ性から着想した、渋谷の街に4作品の登場人物たちが出現するキービジュアルも解禁！

開催概要は後日解禁予定！続報をお待ちください。

今 敏シアター(KON’S THEATER)

■期間

2026年1月2日(金)~1月25日(日)

■会場

CINE QUINTO:東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル6・7F

■公式サイト（PARCO ART）

https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1829

■素材・コピーライト表記※画像使用の際はかならずコピーライト表記をご確認ください

https://parco.box.com/s/1x0zqwzugff0c3ksmw1xgh5mozb7we4m

■主催

パルコ

■企画協力

マッドハウス

「千年女優」製作委員会

「東京ゴッドファーザーズ」製作委員会

「パプリカ」製作委員会

概要詳細は後日発表予定。

今 敏監督の4作品（『PERFECT BLUE』『千年女優』『東京ゴッドファーザーズ』『パプリカ』）の一挙上映

国内外から高い評価を受ける今 敏監督のアニメーション4作を一挙に連続上映、今 敏監督の世界観をまとめてご体感いただけます。

(C)1997 MADHOUSEPERFECT BLUE

人気絶頂のアイドルグループを突如脱退し女優への転身をはかった霧越未麻。ところが、彼女の思惑とは裏腹に過激なグラビアやドラマの仕事が舞い込んでくる。周囲の急激な変化に困惑する未麻。そんな折り、彼女の仕事の関係者が犠牲者となった殺人事件が多発する。そして、ファンからは「裏切り者」のメッセージが…。追い詰められた彼女の前に今度は“もうひとりの未麻”が現れる。自分は狂ってしまったのか？これは夢なのだろうか？連続殺人犯は自分なのか？次第に現実と虚構の区別がつかなくなっていく未麻。果たして彼女の見た“もう一人の自分”の正体とは一体…。※一部過激なシーンがございます。

キャスト：岩男潤子、松本梨香、辻親八、大倉正章、古川恵実子、新山志保ほか

配給：マッドハウス レイティング：R15+

(C)2001 千年女優製作委員会千年女優

かつて一世を風靡した大女優、 藤原千代子。３０年前忽然と銀幕から姿を消し、人里離れた山荘でひっそりと暮らしていた彼女の元に、時を越えて古びた小さな鍵が届けられた。あたかもその鍵が記憶の扉を開いたかのように、千代子が語り始めたその物語は、彼女が生きてきた70数年という現実の流れから溢れだし、”映画”という幻想の海流を通って、遙か戦国の昔から、見果てぬ未来の彼方まで広がって行く。閉ざされた想い出に隠された千代子の秘密とは? 鍵が開いた空白の時は何を意味するのか? 錯綜した記憶の彼方にこそ千代子の真実が浮かび上がる。

キャスト：荘司美代子、小山茉美、折笠冨美子、飯塚昭三、山寺宏一、鈴置洋孝、津嘉山正種ほか

配給：クロックワークス

(C)2003 今 敏・マッドハウス／東京ゴッドファーザーズ製作委員会東京ゴッドファーザーズ

ギンちゃん、ハナちゃん、ミユキ-。新宿で暮らすホームレス３人組の前に、意外なクリスマス・プレゼントがやってきた。ゴミの山の中で生まれたばかりの赤ちゃんを発見したのだ。勝手に“清子”と命名し、ゴッドファーザー（名づけ親）となった３人は、雪ふる街を、親を探してさまよい歩く。ウラ東京で、人生を生き抜くホームレスたちが、急転する「運命」の中で出遭う＜奇跡＞とは。

キャスト：江守徹、梅垣義明、岡本綾ほか

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C)2006 MADHOUSE／Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.パプリカ

精神医療研究所が開発した、他人の夢を共有できる画期的テクノロジーＤＣミニが盗まれた。それを機に研究員たちは次々に奇怪な夢を見るようになり、精神を冒されていく。謎の解明に挑む美人セラピスト千葉敦子は、極秘のセラピーを行うため、性格も容姿もまったく別人の夢探偵パプリカに姿を変え、クライアントの夢の中へと入り込む。しかし、狂ったイメージに汚染された夢の中では、おぞましい罠がパプリカを待ち受けていた…。

キャスト：林原めぐみ、江守徹、堀勝之祐、古谷徹ほか

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

今 敏

1963年、北海道生まれ。

武蔵野美術大学 造形学部 視覚伝達デザイン学科卒業。

漫画家として単行本『海帰線』(1990)『ワールドアパートメントホラー』(1991、いずれも講談社刊)を出版。

漫画からアニメーション業界に活動の中心を移し、1998年長編映画『パーフェクトブルー』で監督デビュー。

以後、監督オリジナルによる映画『千年女優』(2002)『東京ゴッドファーザーズ』(2003)、TVシリーズ『妄想代理人』(2004)、

2006年に筒井康隆原作による『パプリカ』公開。2007年に短編アニメ『オハヨウ』をNHKアニクリ15で放送。

2010年8月24日膵臓癌のために急逝。享年46歳。

『パプリカ』公開20周年記念、全国リバイバル上映決定！

(C)2006 Madhouse, Inc. and Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.

『パプリカ』公開20周年を記念して、2026年1月2日(金)より、全国で4Kリマスター上映が決定！

シネクイントだけでなく、渋谷PARCO・8F ホワイトシネクイントでも『パプリカ』をリバイバル上映！

今 敏の緻密で豪華な映像美と、平沢進の音楽世界による美しい悪夢が、再び全国のスクリーンを≪浸食≫します！