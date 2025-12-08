『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』本日12/8(月)よりクリスマスイベントを開催！

株式会社ケイブ

株式会社ケイブ(本社：東京都目黒区、代表取締役社長:高橋祐希、証券コード:3760)が配信中のシューティングゲームアプリ『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』(『ごまおつ』)におきまして、12月8日(月)よりクリスマスイベント『クリスタル・クリスマス』を開始いたしました。

◆クリスマスイベント「クリスタル・クリスマス 学園編」開催！

2025年12月8日(月)メンテナンス後より、クリスマスイベント「クリスタル・クリスマス 学園編」を開始いたしました。

なお、クリスマスイベントは学園編と乙女編の2つに分かれており、乙女編は2025年12月17日(水)メンテナンス後より開催予定です。

学園編では、クリスマス舞踏会でドレスを飾る宝飾品を伝説の老職人に製作してもらうため、最高のスヴェルグラス探しに奮闘する学園乙女たちのストーリーを楽しむことができます。

<プロローグ>

スヴェルヴィア――

セイレニウムの極北に位置し、ジルバラードで最も寒い場所と呼ばれる街。

エンジェル達はこの地からの要請を受け、クリスマス舞踏会を主催することになった。

手伝いのために同行した学園乙女達は、エンジェル達のドレスを飾る宝飾品――

溶けない氷と呼ばれる『スヴェルグラス』を求めて奔走する。

しかし、溶けないはずのスヴェルグラスは学園乙女達の手の中でみるみるうちに溶けてしまい……！？

溶けない氷。それはまさに『奇跡』――

クリスマスの奇跡は、きっと、がんばる学園乙女達にも降り注ぐ！

■クリスマス衣装の使い魔が登場！

イベントステージを遊ぶと獲得できるイベントアイテム「スヴェルグラス」を集めることによって、クリスマス衣装の【氷晶】シリーズの使い魔が手に入ります。

また、イラストに学園乙女のサインが入った使い魔や、★6転生でイラストが動く使い魔なども手に入れることができます。

▲【氷晶】シリーズの使い魔画像（すべて進化後）■特設ページでアイテムを採取しよう！

イベントの特設ページにて、イベントアイテム「聖なるピッケル」を使うと、報酬アイテムをランダムで獲得することができます。

全てのアイテムを採取すると、コンプリート報酬として学園乙女のサインが入ったイラストの使い魔と交換することができる「氷晶筆シリーズ学園交換券」や、豪華報酬と交換できる「プレゼント交換券」が獲得できます。

イベント開催期間：

2025年12月8日(月)メンテナンス後～2025年12月16日(火)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=910741

◆クリスタルクリスマス学園乙女ステップアップガチャが登場！

クリスマスイベントの開催にあわせ「クリスタルクリスマス学園乙女ステップアップガチャ」の販売を開始いたしました。

クリスマス衣装を着た学園乙女達が描かれた、【氷飾祭】シリーズの使い魔が登場します。

▲【氷飾祭】シリーズの使い魔画像

ガチャ販売期間：

2025年12月8日(月)メンテナンス後～2025年12月17日(水)メンテナンスまで



お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=910743

※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。



『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式X(https://X.com/mahouotome_info)やアプリ内のお知らせをご覧ください。

■基本情報

タイトル：『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』

対応機種：iOS／Android／Amazon

ジャンル：シューティングRPG

配信時期：2015年4月1日～配信中

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

ダウンロードURL

[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome

[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1

公式サイト：https://gomaotsu.jp/

公式X：https://X.com/mahouotome_info

公式PV：https://youtu.be/IHmBrNTHmCw

権利表記

(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.

■株式会社ケイブ

株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。

https://www.cave.co.jp/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。