『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』炎水土レイドキャンペーン開催！攻略に役立つ新キャラや期間限定ガチャも登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて本日12月8日（月）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいレイドキャンペーンが開催されたことをお知らせいたします。

■炎水土レイドキャンペーン！

炎属性のレイドボス「ロヴィマンド」、水属性のレイドボス「リヴァイア」、土属性のレイドボス「ハサナーク」の挑戦回数が1回増加!

炎属性＆水属性＆土属性の救援時のRP1/2＆ドロップ報酬2倍！

ケーリュケイオンHELL、ゲイボルグHELL、ミョルニルHELLから期間限定で「御魂の解放チャンク」が低確率でドロップするキャンペーンをお見逃しなく！

豪華アイテムが入手できる期間限定ミッションも開催！

レイド機能更新のお知らせ

新レイド交換所の「炎」「水」「土」に「異空の軍旗」を追加！

炎属性と水属性と土属性の異空シリーズ武器3本に進化4段階目追加！

2024年8月22日までに登場したSSR魂友・神器の特異武器の進化4段階目を追加！

など新仕様を実装致します！

【開催期間】12月8日（月）メンテナンス終了後～12月15日（月）12：59まで

■炎水土レイドキャンペーンガチャ登場！

炎水土属性レイドの攻略に役立つ、12月収集イベントに登場した新水属性魂友「聖髭漢 ディサイブ」

季節限定の「鉄嵐熊戦士 イワン」「嗜虐教官 クリヴァルーン」などを含む、特別なガチャが開催！

▼SSR魂友 聖髭漢 ディサイブ

■炎水土レイドキャンペーンの期間限定パック登場！

キャンペーン期間中、原神石がおトクに購入できる「炎水土レイドキャンペーンスペシャルパック」が2種登場！さらに原神石に加えて、ガチャチケットや限界突破アイテムなど、お好きなアイテムを選択できる「炎水土レイドキャンペーンセレクトパック」も2種登場！

■「HOHOHO！ サンタクロースに願いを込めて」イベントクエスト後半開始！

1日20回挑戦可能な特設クエストに挑戦！

クエストでドロップする「新人サンタの抽選機」を使用して特別なガチャを引いて、12月のみ使用可能なスキップチケットを始めスタミナ上薬やレイドドリンク、強化素材などが入手可能です。

スキップチケットを入手して、12月のクエストを快適にプレイしましょう！

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。



創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!



▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

