過日、当社が継続的に経営全般にわたるコンサルティングサービスを提供しております、直川クリーニング株式会社（本社：石川県珠洲市、代表取締役社長：直川博、以下「当社クライアント」という。）が、外部ファンドより劣後ローンの実行を受けました。

当社クライアントは、石川県に事業基盤を有し、特に能登地域において中核的クリーニング事業者としての役割を担っています。当社の代表社員である畑憲司は、2023年12月より当社クライアントにサービス提供を開始しましたが、翌2024年1月に能登半島地震が発生したこともあり、従来から人口減少傾向にあった能登地域にあって、当社クライアントが地域経済とともに持続性の高い経営を実現できるよう、最大限のサービス提供を行っているところです。

畑憲司は、当社クライアントに対して収益性向上に向けた業務改善サービスを提供するとともに、当社クライアントの実状に即した事業計画の策定支援、並びに本件に係る外部ファンドによる投融資判断が適切に行われることに寄与する情報開示の支援を行ってまいりました。

当社といたしましては外部ファンドとも協調し、引き続き当社クライアントが地域経済とともに持続性の高い経営を実現できるよう最大限のサービス提供を行ってまいります。

なお本件の詳細については、外部ファンドを運営する各社のニュースリリースをご確認ください。

