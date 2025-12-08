【海洋環境革命】「海洋事故対応で使用可能な」奇跡の油除去剤国交省型式承認P-661号×中性・無臭×生分解性97％以上従来不可能だった「安全×環境×効果」を同時実現する画期的洗浄技術

ASPiA JAPAN 株式会社

ASPiA JAPAN株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：笹原憲久）が開発する環境対応型油除去剤「ECOSASクリーン」が、国土交通省型式承認（P-661号）を取得し、「海洋散布可能な中性油除去剤」として正式認定されました。

従来の強アルカリ性油除去剤では不可能だった「作業安全性・環境保護・洗浄効果」の三位一体を実現し、「危険で使えない洗浄剤から、安全で使いたい洗浄剤へ」のパラダイムシフトを起こしています。

なぜ今、ECOSASクリーンが選ばれるのか？

【業界が直面する「安全と環境の板挟み」】

- 環境規制強化により、型式承認未取得品使用時のコンプライアンスリスクが増大

- 作業員の安全意識向上 → 強アルカリ製品への懸念拡大

- 海洋汚染への社会的関心→ ESG対応の緊急性

- 緊急時対応 →国交省型式承認未取得品は使用制限あり

→ これらすべてを解決する唯一の製品がECOSASクリーンです

【従来品との圧倒的違い】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150755/table/11_1_18fbfb9aaa888511b382eb87c718e55c.jpg?v=202512080627 ]【導入企業の実証効果】製造工場での導入実例**

- 洗浄時間：60％短縮（従来30分 → 12分）

- 廃液処理費：年間480万円削減

- 作業安全事故：大幅削減

- 環境監査：一発合格（従来は改善指摘あり）

船舶・港湾での効果

- 緊急対応時間：5分の1に短縮

- 環境罰則リスク：大幅削減

- 作業員教育コスト：70％削減

- 国際航行時の安心確保

厨房（調理器具・床清掃）での成果

- 洗剤使用量：個別洗剤をECOSASクリーンProに集約（約35％削減）

- 排水基準値：常時クリア

- 作業環境の大幅改善

「中性×海洋認証×97％生分解」の革新技術

【革新技術１.】環境安心・中性油分散システム

従来の常識「油には強アルカリ」を完全覆す技術。中性でありながら強力な油分散力を発揮し、油膜をマイクロレベルまで分散。使用後は自然界のバイオマスが速やかに分解処理します。

【革新技術２.】国交省認証の海洋安全性

型式承認P-661号により、「海に直接散布できる油除去剤」として法的に認定。海洋事故時の緊急対応で威力を発揮し、環境を守りながら迅速な油処理を実現します。

【革新技術３.】97％生分解による完全循環

使用後97日以内に97％以上が生分解。残留物質による二次汚染リスクがなく、環境負荷の大幅軽減を実現。SDGs・ESG対応の決定版です。

客観的評価が証明する「確かな実績」

【公的認証・受賞実績】

- 国土交通省型式承認：P-661号取得

- SGS国際安全証明（生分解性）取得済み

【国際展開実績】

- 韓国・フィリピン、タイでの導入拡大

- METALEX 2025（タイ）正式出展

- ASEAN市場での注目集中

代表メッセージ

「ECOSASクリーンは『安全と環境を犠牲にしない油処理』を実現するために開発しました。『効果があっても危険』『安全だが効果不足』という業界の常識を打ち破り、すべてを同時に満たす--それが私たちの挑戦でした。現場で働く人々の安全と、美しい海を守る。ECOSASクリーンは、その両方を実現する『環境を守る責任技術』です。」

ASPiA JAPAN株式会社 代表取締役社長 笹原憲久

今すぐ導入すべき緊急理由

環境規制強化の現実

2025年：海洋プラスチック規制本格化

- 環境規制強化によりコンプライアンス対応の重要性が増大

- ESG投資基準での環境対応評価必須化

競合優位性の確立

- 国交省型式承認で差別化確立

- 安全性向上による人材確保力強化

- 環境対応力によるブランド価値向上

導入を1日遅らせるほど、リスクとコストが増大します

製品仕様

お問い合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/150755/table/11_2_f6ba117e1e1ae3de530c64432600d1f4.jpg?v=202512080627 ]『製品写真』ECOSASクリーン／ECOSASクリーンPro／ECOSASクリーンlight

ASPiA JAPAN株式会社

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/150755/table/11_3_24769d8e19933263ecd0776b08671c8d.jpg?v=202512080627 ]