アニソンダンスバトルの最高峰「あきばっか～の」シンガポール初開催が大盛況のうちに終幕！世界ベスト4の「龍と勇太」が優勝し日本通算４連覇を達成。世界を熱狂させるアニソンダンスの新章が開幕。

REAL AKIBA BOYZ・涼宮あつきが主催する、アニソン・ボカロ・VTuber楽曲などのA-POPソングを用いたダンスバトルイベント「あきばっか～の」が、日本からシンガポールへ進出し、「AKIBACCANO SG presented by オレダン」として初開催されました。 経済的にも文化的にもアジアの注目を集めるこの国で、アニソンダンス文化を新たな形で広める絶好の機会となりました。イベントは12月6日に開催され、ストリートダンスと秋葉原カルチャーを融合させた唯一無二のエンターテインメントとして12年目を迎え、国内外から大きな注目を集めています。

ゲストジャッジには涼宮あつきが登場し、10月の東京体育館で前人未到の3連覇を達成した実力派ダンサー龍と勇太がゲストバトラーとして参加。今回のシンガポール大会でも見事優勝を果たし、日本通算4連覇を達成しました。世界で活躍する2人のダンスに大熱狂。シンガポール国内のダンサーも独特な表現と遊び心で会場を盛り上げました。

龍と勇太は、A-POPダンスシーンで注目を集める若手ユニットです。龍はREAL AKIBA BOYZのメンバーとしても活躍し、HIPHOPを軸にブレイキン、Popなどを複数のジャンルを自在に組み合わせたジャンルレスなスタイルが魅力。勇太は2025年夏にポカリスエットのCM出演で話題となり、Popを軸にミュージカリティと遊び心を融合させたフロアムーブや一点倒立など、ユニークな技が特徴です。 11月にアメリカ・ロサンゼルスで開催されたFreestyle Session World Finals 2025 2vs2 Open Styles部門にて世界ベスト４に選ばれた2人のダンスは、『あきばっか～の』の海外進出と合わせて、アニソンダンスの新たな幕開けを意味します。

今回のシンガポール開催を皮切りに、『あきばっか～の』はさらなる国際展開を視野に入れ、アニソンダンス文化を世界へと広げていきます。日本発のカルチャーとストリートダンスの融合が、国境を越えて新たな熱狂を生み出していきます。

＜大会ベスト４＞

龍と勇太 / Brething Style (準優勝) / JunHeng & Stella / Busted Bros

【大会写真】

龍と勇太によるワークショップ＆涼宮あつきパネルディスカッションを開催

大会翌日の12月7日には、前日のバトルで優勝を果たした龍と勇太が参加するスペシャルプログラムが開催されました。プログラムは 勇太によるPOPワークショップ、龍によるHIPHOPワークショップ、龍と勇太によるBattle Techniqueワークショップ、そして REAL AKIBA BOYZの涼宮あつきによるパネルディスカッション の４本立てで構成され、参加者は世界レベルの技術を間近で体感し、それを直接学べる貴重な機会に目を輝かせながら取り組みました。ここでしか味わえない特別な時間を噛みしめつつ、それぞれがさらなるレベルアップを目指して挑戦する姿が印象的でした。さらに、涼宮あつきによるパネルディスカッションで会場は大いに盛り上がりました。

【ワークショップ写真】

◆ 勇太POP ワークショップ

◆ 龍HIPHOP ワークショップ

◆ 龍と勇太Battle Technique ワークショップ

【涼宮あつきパネルディスカッション写真】

■ 龍：ソロワンマン第2弾、龍LIVE「雷晴」

＜大阪公演＞

日程：2026年3月26日(木)

会場：梅田 CLUB QUATTRO

OPEN 17:30 / START 18:30 / CLOSE 20:00(予定）

大阪公演 来場者特典：開催記念大阪公演デザイントレカ

＜東京公演＞

日程：2026年3月30日(月)

会場：Zepp Shinjuku (TOKYO)

OPEN 17:30 / START 18:30 / CLOSE 20:00(予定）

東京公演 来場者特典：開催記念東京公演デザイントレカ

※特典内容は予告なく変更になる可能性がございます。

「あきばっか～の」とは

涼宮あつきが主催する国内最大級のアニソンダンスバトルイベント。 アニソンなどのA-POPソング(アニソン/ボーカロイド/VTuber楽曲など)に乗せ 様々なダンスで行われる異種格闘技戦。アニソンダンスバトルの日本一の祭典としても呼び声が高く今年で開催12年目を迎える。

・各種公式SNS

公式HP：

https://akibaccano.jp/index.html

公式X：

https://x.com/apop_atsuki

公式Tik Tok：

https://www.tiktok.com/@akibaccano.jp

公式instagram：

https://www.instagram.com/akibaccano.jp

主催者 涼宮あつき

"老舗ブレイクダンスチーム「WASEDA BREAKERS」の一員としてスト リートダンスシーンで活躍する反面、アニソン×ダンスのシーンに大きな発展をもたらすイベント企画やプロデュースも担当。

アニソンダンス シーンに居るものなら知らない人はいない、涼宮あつきの代表的なイベ ント「あきばっか～の」はNHK「ノーナレ」をはじめ、TV番組にも多数特集で取り上げられるなど、シーン内外から注目を集めている。"

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A

公式X (旧Twitter)：

https://x.com/RAB_CREW

Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/