大切な人と過ごすバレンタインにもおすすめのパレットで描くアートのようなストロベリーアフタヌーンティーを販売 ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人：芝田尚子）は、バレンタインの季節におすすめのストロベリーアフタヌーンティー「Strawberry Palette Afternoon Tea」を2025年12月26日（金）から2026年3月31日（火）まで販売いたします。

毎年人気のストロベリーアフタヌーンティー。今回は”パレット”をテーマに、キャンバスに描くアートのようにストロベリーのスイーツやセイボリーが並びます。バレンタインデーやホワイトデーの期間にも楽しめる当アフタヌーンティーは、大切な人や恋人、ご家族への想いや感謝を伝えるメニューとしてもおすすめです。

スイーツプレートは、ストロベリーとクレーム・ムースリーヌをピスタチオとアーモンドのスポンジで挟んだケーキを中心に、絵の具を混ぜたようなデザインのストロベリーレアチーズタルトや一晩紅茶に浸したドライフルーツを練りこんだイギリスの郷土菓子バラブリス、ストロベリーを挟んだミニエクレアやストロベリーマカロンを美しく並べ、アートのように描きます。ハーブクリームのサブレやビーツのタルト、パルメザン風味やストロベリー紅茶のスコーンを並べたプレートには、パプリカソースやパンプキンムースでパレットの絵の具を表現。ハートを描いたストロベリーのカプレーゼサラダと共に季節ならではの味わいをお楽しみいただけます。

大切な人やご友人、ご家族と過ごす時間が増えるこの季節。冬ならではの澄んだ美しい景色を望みながら、パレットでキャンバスに描いたアートのようにたくさんの想いを込めたストロベリーアフタヌーンティーをご提案いたします。

レストラン： １.All-Day Dining OASIS GARDEN（36F） ２.Sky Gallery Lounge Levita（35F）

時 間： １.11：30A.M.～1：30P.M. ２.2：00P.M.～6：30P.M.

料 金： \7,500より ※2名さまからのご予約制（2時間制）

ご予約・お問合せ： TEL：03-3234-1136（10:00A.M.～7：00P.M.)

MENU

スイーツプレート

・ピスタチオフレジェ

・ストロベリーレアチーズタルト

・バラブリス

・ストロベリーエクレア

・ストロベリーマカロン

・フレッシュストロベリー

セイボリー＆スコーンプレート

・ハーブクリームのサブレサンド

・ビーツタルト

・パルメザンスコーン

・ストロベリー紅茶スコーン

サラダプレート

・ストロベリーブルームカプレーゼ

◎ドリンクはロンネフェルトの紅茶やコーヒーなど各種からお楽しみいただけます。

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町，ラグジュアリーコレクションホテル

※料金には、消費税が含まれております。（サービス料別途15％）

※上記内容は、リリース時点（12月8日）の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※画像はイメージです。

※一部除外日がございます。

※当プランにつきましては、メニュー内容の変更および食物アレルギー食材の除去は出来かねますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。