Baracuta × MEN′S BIGI｜50周年記念別注 “G9” を発売。12月12日（金）より店舗・オンラインにて販売開始

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するMEN'S BIGI（メンズビギ）は、ブランド創立50周年を記念して、英国の老舗アウターブランド Baracuta（バラクータ）のアイコンモデル「G9」をベースに別注した特別モデルを発表いたします。

1937年に誕生し、今なお世界中のファッションファンに愛される「G9」。今回の別注モデルでは、「G9」 の完成されたデザインを踏襲しつつ、MEN'S BIGIの50周年にふさわしい特別仕様へとアップデートしました。



素材には 本革のような上品な光沢感と、しっとり吸い付くような滑らかな手触りが魅力のフェイクレザーを採用。見た目の重厚感とは裏腹に軽さを持ち、日常から特別なシーンまで幅広く活躍する一着に仕上げています。

シルエットは、インナーにニットやスウェットを合わせてもバランスよく決まる現代的でゆとりのあるフィットに調整。英国的なクラシックさと、MEN'S BIGIらしい都会的なムードが共存する、50周年記念に相応しい限定ブルゾンです。

12月12日（金）より全国の MEN'S BIGI店舗・オンラインにて販売スタート。

【BARACUTA/バラクータ】

1937年、イギリスのマンチェスターでジョンとアイザックのミラー兄弟によって設立されたバラクータ。元々はレインウェア工場として始まり、その技術を活かしてゴルフウェア市場に目を向けました。

1948年に発表された「G9」は、ゴルフ用ジャンパーとして開発され、その完成されたデザインと機能性から、すべてのスウィングトップ、ブルゾンの原型と称されます。裏地のフレイザータータン柄やドッグイヤーカラー、アンブレラバックヨークといった特徴的なディテールは、G9の象徴となっています。50年代にはハリウッドスターたちが愛用し、60年代にはイギリスのモッズなどサブカルチャーにも浸透。時代や国境を越え、多くの著名人や文化に影響を与えながら、今なお世界中で愛され続けている普遍的な名作です。

■製品情報

商品名： 【BARACUTA/バラクータ】別注 フェイクレザーG9ハリントンジャケット

価格： \64,900（税込）

素材： フェイクレザー

販売開始： 12月12日（金）

■50周年WEB特設ページ

性別・年齢・スタイルを超えて着こなせる別注「G9」

「BEGIN THE BIGI」というキーメッセージのもと、これまで培ってきた歴史と伝統を大切にしつつ、MEN’S BIGIの新たな挑戦を表現。特設ページでは、ここでしか見られない特別なコンテンツも多数ご用意しています。

詳細を見る :https://store.mens-bigi.co.jp/50th/

【MEN’S BIGIについて】

1973年、菊池武夫が立ち上げた「ビギ・メンズ」から始まり、1975年に株式会社メンズ・ビギとして独立。日本のメンズファッションが本格的に動き出した時代にその先頭を走ってきました。2025年4月には、ブランドの原点である株式会社ビギと合併。これまでの軌跡を引き継ぎながら、新しいステージへと歩みを進めています。

