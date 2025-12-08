音楽プロダクション「JCC TOKYO」と協業し、共同レーベル「KD Music Entertainment」を設立！第一弾は韓国「WFWS」出演でアジア各国から注目のMINAMIが決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWAが運営するプロダンスチーム KADOKAWA DREAMS は、

これまでD.LEAGUEにおける楽曲制作をともに行ってきた音楽プロダクション 株式会社JCC東京（JCC TOKYO） と新たなパートナーシップを結び、共同マネジメント・レーベル 「KD Music Entertainment」（以下、KDME） を立ち上げました。

KDMEは、KADOKAWA DREAMS所属ダンサーをはじめとした新たな才能の発掘と、アーティストとしての幅広い活動を支援することを目的に設立されたレーベルです。

楽曲制作、アーティストプロデュース、音楽配信、マーケティング支援までを一貫してサポートし、ダンサーがアーティストとして新たな挑戦に踏み出せる環境づくりを目指してまいります。

第一弾アーティストには、韓国の人気ダンスサバイバル番組

「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER（WSWF）」 で世界チャンピオンに輝き、アジア各国から注目を集める MINAMI が決定。

12月12日に1stシングル「CHASE」をリリースし、アーティスト活動を本格始動いたします。

今後もKDMEからは新たなアーティストのリリースを予定しているほか、所属アーティスト・ダンサーを中心としたイベント展開など、さまざまな取り組みを計画しております。

今回のパートナーシップを通じて、ダンスカルチャーと音楽カルチャーをつなぐ新たなエンターテインメントプラットフォームを創出し、次世代アーティストの活躍の場をさらに広げてまいります。

■MINAMI

北海道・札幌出身。HIPHOP を軸に、オールジャンルを踊りこなせることを強みとする。

5年前に東京へ拠点を移し、日本初のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」にて KADOKAWA DREAMS に所属。メインコレオグラファー、アシスタントディレクターとしてチームを牽引し、史上初の2連覇を達成。

その後は KDアバンセとして地位を確立し、さまざまなアーティストの振付を手がけるほか、KDとして海外の UDO や BGT などにも参戦。

今年は AI 25th best tour ←ALIVE→のメインダンサーとして全国を巡り、KDを先頭で引っ張る存在に。また、韓国の超有名番組「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER（#スウパ）」に OJO GANG として出演し、WORLD CHAMPION の座を勝ち取る。

近年はラップにも挑戦し、日本にとどまらず世界で、ダンサー／モデルとして幅広く活躍している。

Instagram：https://www.instagram.com/minami0ikawa/

YouTube：https://www.youtube.com/@minami.oikawa

■JCC TOKYO

株式会社 JCC 東京（JCC TOKYO）は、日本の音楽エンタメ業界において HipHop・R&B に特化した総合プロダクション。ラップ、ダンス、DJ、ファッションといったヒップホップカルチャーの主要要素を軸に、25年以上にわたりシーンの最前線で様々なプロジェクトを展開。これまで多数のヒップホップ・R&Bアーティストや作品を世に送り出している。

株式会社JCC TOKYO

HP：https://jcctokyo.com

■KADOKAWA DREAMS

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中のKADOKAWA DREAMSは、2025年より新体制「KADOKAWA DREAMS Association」として活動。

24-25 SEASON限りでDリーグディレクターを退任し、KADOKAWA DREAMSエグゼクティブプロデューサーに就任した KEITA TANAKA を筆頭に、D.LEAGUEでの挑戦だけでなく、世界やさまざまな分野での活動にも挑む体制を整えています。さらに、選手兼任で HINATA.M が新ディレクターに就任し、王座奪還に挑みます。

チームメンバーは、HINATA.M、KISA、KELO、颯希（SATSUKI）、Ryo、ASUHA、TSY、RAIZYU に加え、今季から FLAME、Yu、ANJU、RINTA、KYARI、SOUTA、寧樹の7名が加入し、計15名で活動。今年は挑戦者として、新たな高みを目指しつつ、ダンスの枠を超えた多様な表現や活動にも挑戦していきます。

X(旧Twitter)/ Instagram/ TikTok ：@kadokawa_dreams

【KADOKAWA DREAMS公式HP】

https://kadokawa-dreams.com/