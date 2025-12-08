リーダー電子株式会社、第三者割当による自己株式の処分及びAnchor Capital Group株式会社との資本提携に関するお知らせ

リーダー電子株式会社

リーダー電子株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：長尾 行造、以下「当社」）は、第三者割当による当社自己株式の処分（以下、「本自己株式処分」）を行い、その割当先であるACGグロース１号投資事業有限責任組合及びその業務執行組合員であるAnchor Capital Group 株式会社（以下「ACG」）と資本提携することが決定しましたのでお知らせします。

割当の背景及び目的

当社は1954年の創業以来、電子計測器の専門メーカーとして、放送・映像業界を中心に高精度な信号計測技術を提供し、業界標準としての地位を築いてきました。近年は、映像技術のIP化や4K/8K対応といった技術革新に対応しながら、モニタリング分野でのソリューション開発を強化しています。

2019年には英国の映像技術企業を買収し、欧州市場への進出と技術力強化を推進。また、同年より動画制作の自動化・省力化を目指す「Video Management Automation（VMA）」事業を開始し、2025年7月に完全子会社化したAI Picasso株式会社（以下、「AI Picasso社」）と当社との技術融合により、動画制作の自動化・省力化という新たな市場において競争優位性を確立するとともに国内外での事業拡大を加速させる方針です。本件M&Aは、当社が「電子計測器メーカー」から「AIソリューション企業」へと進化する転換点であり、長期的な企業価値向上に資する重要な施策であると考えております。

これにより、電子計測器メーカーからAIを活用した動画制作ソリューション企業への進化を加速しています。

当社の事業は、従来の放送・映像向け電子計測器事業を担う「バリュービジネス」と、生成AIや動画制作自動化などソフトウェア領域を展開する「グロースビジネス」の2本柱で構築されております。本自己株式処分では、成長領域であるグロースビジネスの拡大を目的として、ACGが組成した「ACGグロース1号投資事業有限責任組合」を割当先とする自己株式の処分を実施します。ACGは、ACA株式会社のプロフェッショナルメンバーとその20年にわたる投資実績を継承し、2025年8月に設立された新たな投資会社であり、特にコンテンツや映像関連分野への投資に強みを有しています。

現在、ACGはグローバルでのコンテンツ販売・映像配信サービス開発を行う企業への投資を重点分野と位置付けており、同業界の動向や技術ネットワーク等の豊富なリソースを有しています。ACGの有する動画コンテンツ制作・高次利用の領域における幅広いネットワーク・知見・経験によりマーケティング展開を加速化し、またACGの持つ豊富なネットワークとM&Aの実績を基にして事業の成長に必須となる事業提携やM&Aを進めることにより、当社はソフトウェア領域において、当社単独での展開よりも早期の事業基盤の構築が可能であると考えております。2025年12月8日付でACGとの間で投資契約を締結し、取締役候補者の指名権を付与するなど、戦略的パートナーシップを通じて長期的な企業価値向上を目指します。

提携の概要

前述のとおり、ACGの持つ豊富なネットワークとM&Aの実績を基にして事業の成長に必須となる事業提携やM&Aを進めてまいります。なお、2025年12月8日付でACGとの間で投資契約を締結し、取締役候補者の指名権を付与するなど、戦略的パートナーシップを通じて長期的な企業価値向上を目指します。

具体的な資金使途は以下のとおりです。

（１）VMA事業拡大のためのエンジニアの獲得及び育成の資金

VMA事業の拡大に向け、AIや映像関連の専門人材の採用・育成を進めるとともに、外部技術の活用や開発環境の整備を通じて、動画制作の自動化・省力化を実現する体制を強化します。

（２）VMAソリューションの事業領域拡大のためのマーケティング活動費用、並びに業務資本提携あるいはM&A検討の為の諸費用

VMAソリューションの事業領域拡大に向け、アニメ・ゲームなど新たな映像分野での導入促進を目的にマーケティング活動や実証実験を推進します。併せて、動画解析や生成AIなどの先端技術を持つ企業との業務資本提携やM&Aを通じ、外部技術の獲得と事業成長の加速を図ります。

詳細につきましては、以下の開示資料をご参照ください。

開示資料１.：第三者割当による自己株式の処分並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関連会社の異動に関するお知らせ(https://ssl4.eir-parts.net/doc/6867/tdnet/2728958/00.pdf)

開示資料２.：補足説明資料 ACG社との資本提携についてー「AIソリューション企業」への進化ー(https://ssl4.eir-parts.net/doc/6867/tdnet/2728959/00.pdf)

当社代表取締役 長尾 行造のコメント

益々需要が高まる動画制作領域において、本年７月に実施したAI Picasso社のグループ入りに続き、ACGと資本提携することでAIも活用した動画制作ソリューション「Video Management Automation（VMA）」をいち早く、より多様に提供することを通じ、更なる発展に貢献してまいる所存です。

リーダー電子株式会社について

社名：リーダー電子株式会社

本社所在地：神奈川県横浜市港北区綱島東2丁目6番33号

代表取締役：長尾 行造

設立：1954年5月1日

事業内容：電子計測器の研究開発・製造・販売

HP：https://www.leader.co.jp/

Anchor Capital Group 株式会社について

社名：Anchor Capital Group 株式会社

本社所在地：東京都目黒区青葉台一丁目６番59号

代表取締役：飯塚 智啓

設立：2025年8月

事業内容：(1）上場株式及び非上場株式に対する投資ファンドの運営

(2）業界特化型投資ファンド等の運営

(3）Ｍ＆Ａアドバイザリー業務等の投資周辺事業

本件に関する問い合わせ先

リーダー電子株式会社 広報ＩＲ担当

TEL; 045-541-2121

Mail; pr@leader.co.jp