PMS・セルフチェックインシステムの「HOTEL SMART/minpakuIN/お宿奉行」はスマートロック「EPIC」との連携を開始

株式会社エナスピレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役：富井 宏樹、以下「エナスピレーション」）と、xxx（エイジィ）株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田 圭、以下「エイジィ」）は、2025年11月より、エナスピレーションが提供するスマートロック「EPIC」と、エイジィが提供するPMS・セルフチェックインシステム「HOTEL SMART」「minpakuIN」「お宿奉行」とのシステム連携を開始いたしました。

本連携により、「EPIC」で生成されたデジタルキーを宿泊予約時に自動発行できるようになり、宿泊者は現地での鍵の受け渡しを待つことなく、スムーズにチェックインが可能となりました。施設運営者にとっては、これまで煩雑だった鍵管理業務やチェックイン対応を自動化できることで、スタッフの業務負担を大幅に軽減できるほか、深夜到着や無人運営にも柔軟に対応できるようになります。



また、PMS側の予約データと連動して鍵の発行・失効が自動処理されるため、セキュリティリスクの低減や人的ミスの防止にもつながります。さらに、本連携は複数施設や複数ブランドを展開する宿泊事業者にも対応しており、クラウド上での一元管理により、拠点ごとの鍵発行状況や宿泊状況をリアルタイムに把握することができます。

これにより、オペレーションの効率化だけでなく、ゲスト満足度の向上やコスト最適化にも寄与します。今後も両社は、スマートロックと宿泊管理システムのシームレスな連携を軸に、宿泊業界におけるDX推進と省人化運営の実現を目指してまいります。

EPICとは

EPICは、多機能かつ低コストを両立したスマートロックブランドです。

鍵管理の手間やランニングコストに課題を感じる宿泊施設・民泊オーナーに最適な製品で、既存の鍵の上から後付けできるタイプや引き戸対応モデルなど、幅広い扉に対応しています。遠隔での解錠操作や入室履歴の確認、電池残量チェックなど、ネットワーク連携による管理機能も充実しています。また音声案内対応で、現場スタッフの操作教育の負担も軽減します。

価格は他社製品の約半額ほどの金額で、通信サービスを利用しても月額費用は0円で、買い切り利用が可能です。部屋数が多いホテル・旅館・民泊施設でも導入コストを抑えつつ、鍵管理をスマート化できる点も大きな魅力です。

EPIC：https://epic-lock.com/

「HOTEL SMART / minpakuIN / お宿奉行」とは

「HOTEL SMART/minpakuIN/お宿奉行」は全国ホテルチェーンから一棟貸しまで、規模や運営形態に関わらず3,500施設以上の施設に導入されている最新の宿泊業界向けオールインワンシステムです。

自動チェックイン機・ホテル管理システム（PMS）・スマートオーダー・ブッキングエンジンなどの機能を揃え、旅前から旅後まで幅広くカバーできます。

スマートロックを始めとする鍵システムや会計システム、POSシステムといった他社システムとも連携可能で、高い顧客満足度を維持しながら業務効率化を推進できるシステムです。

HOTEL SMART：https://www.hotelsmart.jp/

minpakuIN：https://renoful.jp/minpakuin/

お宿奉行：https://renoful.jp/oyadobugyo/

企業情報

株式会社エナスピレーション(https://enaspiration.com/)

社 名：株式会社エナスピレーション

代表者：代表取締役 富井 宏樹

本 社：東京都千代田区神田北乗物町7

設 立：2010年3月

事業内容：スマートロック及び電気錠に関連する製品の企画、開発、販売

XXX（エイジィ）株式会社（https://xxxaz.jp/）

xxx株式会社

代表者：代表取締役 高田 圭

本 社：東京都渋谷区渋谷1-3-15 BIZCORE渋谷5階

設 立：2015年8月

事業内容

・PMSや自動チェックイン機を中心としたオールインワンシステム「HOTEL SMART」の開発・提供

・民泊向けセルフチェックインシステム「minpakuIN」の開発・提供

・旅館向けの業務管理及び自動精算機の開発・提供