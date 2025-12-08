棗いつき×山中拓也プロデュースによる新たな朗読劇プロジェクト「成人式」始動

株式会社一二三

アーティスト・棗いつきを中心に発足した新たな舞台プロジェクト公演の開催が決定いたしました。本公演では、棗いつきが描く独自の世界観を、脚本家 山中拓也 氏による重厚なストーリーとして昇華し、“音楽”と“朗読劇”を融合した特別イベントとして上演いたします。

■ストーリー

2XXX年、人間は生身の体を捨て、

自身の意識を機械の体に移し替え永久の時を生きることができるようになった。

食事や睡眠を必要とせず、いくらでも替えのきく精巧な機械の体。

多くの応募者の中から選ばれた「成人」候補は、

「成人式」と呼ばれる式をもって機械の体への乗り換えを完了する。



今年、この街には4人の新成人が誕生する。



あなたは、新成人の誕生を見守るために駆けつけた出席者である。

新成人を拍手や歌で祝い、式を成功させるのがあなたの役目だ。



■ キャラクター/キャスト発表

シラキ メイロ（25）：棗いつき

クロサキ タツミ（40）：小林親弘

モリサワ アユリ（24）：佐藤日向

コバヤシ カンナ（12）：深川瑠華

タタラ ユメ（17）：立花日奈

ウミノ リンタロウ（25）：住谷哲栄



■ 公式情報

公式HP：https://itsukinatsume.com/seijinshiki/

公式X： https://x.com/Seizinshiki1

ティザーPV：https://www.youtube.com/watch?v=nZC2J_RSFYo

■ 公演概要

公演日程：2026年2月23日（月）

会場：飛行船シアター

（〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11）

公演回数：昼夜二部制・全2公演



■ チケット情報

【最速先行抽選】

受付期間：2025年12月7日（日）20:00 ～ 12月30日（火）23:59

全席指定席 8,800円(税込)

プレミアムチケット 13,500(税込) ※前方席、グッズ付

受付URL（イープラス）：https://eplus.jp/seizinshiki/



■ スタッフ

原案：棗いつき

脚本：山中拓也

キャラクターデザイン：ナナテトラ

制作・主催：株式会社一二三

制作：株式会社プラスオメガ

本プロジェクトは、新たな物語体験と音楽表現を同時に味わえる特別な舞台作品となります。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。