京橋エリアの新しいランドマーク！ 新築分譲マンション 「大阪緑の住都心まちづくり構想 MIRAI GREEN YARD」 プロジェクト発表会 開催

株式会社プレサンスコーポレーション

株式会社プレサンスコーポレーション（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：原田昌紀、以下「当社」）のグループ会社である株式会社プレサンス住販（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：山岸嘉章）は、2025年11月2日（日）・3日（月・祝）・9日（日）の3日間、新築分譲マンション「大阪緑の住都心まちづくり構想 MIRAI GREEN YARD」のプロジェクト発表会を開催いたしました。

本プロジェクトは、大阪市都島区が実施した「淀川連絡線跡地売却に関する開発事業予定者募集プロポーザル」において、優秀提案者として選ばれた開発計画です。

■発表会の様子

発表会では、一般公開に先駆けて、プロジェクト全体の概要やコンセプトが分かるコンセプトムービーのダイジェスト版を初上映。さらに間取りプランの一部紹介や個別相談会、今後のスケジュールなどをご紹介し、来場者の皆さまにプレサンスが描く新しい「大阪緑の住都心まちづくり構想」を体感していただく時間となりました。

来場者の皆さまからは「スケールの大きさに驚いた」「完成が待ち遠しい」といった声も多く寄せられ、プロジェクトへの期待の高さがうかがえる3日間となりました。

大阪緑の住都心まちづくり構想 MIRAI GREEN YARD 公式HP URL：https://www.pressance-group.jp/pl-kgy684

【会社概要】

〈株式会社プレサンスコーポレーション〉

株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。

URL：https://www.pressance.co.jp/

〈株式会社プレサンス住販〉

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンショ

ンの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンス住販 プレサンス「京橋」スタイルギャラリー

電話番号：0120-073-300