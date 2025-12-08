店舗人気No.1の鍋が初めてお取り寄せに！黒毛和牛もつ鍋・あんこう鍋を12/8より販売開始

ホリイフードサービス株式会社

関東を中心に15業態82店舗を展開する外食企業・ホリイフードサービス株式会社（代表取締役社長：藤田 明久／本社：茨城県水戸市）は、当社が運営するECサイト「楽天市場・クウルジャパン」にて、人気ブランド「隠れ菴 忍家」「常陸之國 もんどころ」の看板鍋2商品を12月8日より販売開始いたします。

外食店舗で長年愛されてきた味をご家庭でもお楽しみいただけるよう商品化したもので、

寒い季節に需要が高まる“お取り寄せ鍋市場”に向け、新たなラインナップとして展開します。

“もっと多くの人に届けたい”という想いから誕生 長年支持されてきた冬の名物がついに商品化

忍家の看板メニューである「和牛もつ鍋」、そしてもんどころの冬の名物「濃厚あんこう鍋」が、毎年多くのお客様にご好評をいただき、今や冬の人気メニューとして定着しています。

「この味をもっと多くの方に届けたい」

「店舗の近くにお住まいでない方にも、手軽に楽しんでいただきたい」

そんな想いから、当社では今回この2大冬鍋の販売に踏み切りました。

長年の店舗運営で培った味づくりへのこだわりをそのまま商品化し、ご自宅でもお店さながらの温かさと満足感を味わっていただけるよう、丁寧に仕上げています。

“外食の感動をご家庭へ”。

この取り組みを通じて、より多くの皆さまに冬の贅沢鍋を楽しんでいただければと願っています。

黒毛和牛もつ鍋＆あんこう鍋

素材の旨みを極めた専門店の味をそのまま

【忍家：黒毛和牛もつ鍋セット】

・厳選した黒毛和牛もつを使用。丁寧な下処理で旨みを最大限に引き出した品質。

・秘伝の醤油スープは、鰹・昆布・香味野菜の旨みを重ねた深いコクが特徴。

・ぷりぷり食感と甘みのある脂が楽しめ、一度食べれば、また食べたくなる。そんな“やみつきの一鍋”

《隠れ菴 忍家》

静かで温かみのある和の空間を大切にした居酒屋です。厳選された食材を使用した創作料理や、季節の逸品をゆっくり味わうことができます。

お料理は、肉・海鮮・創作和食とバリエーション豊富。地元のお酒との組み合わせも好評です。

普段使いの食事から、大人数の宴会、記念日ディナーまで幅広く利用できる“地域密着の癒し系居酒屋”として、高い人気を誇っています。

【もんどころ：常磐沖 あんこう鍋セット】

・常磐沖のあんこうを使用し、身とあん肝を丁寧に処理。

・味噌ベースの鍋スープにあん肝の旨みが溶け込み、濃厚でありながら食べやすい味わい。

・“茨城の冬の味覚”として長年親しまれてきた濃厚な味わいを忠実に再現しており、地元らしい深いコクが楽しめます。

《常陸之國 もんどころ》

茨城県産の常陸牛や奥久慈卵、蓮根などを中心に、地元の魅力を伝える料理を提供する地産地消型の和食ダイニングです。

駅前や市街地に店舗を構え、観光客から地元客まで幅広い層が利用しやすい落ち着いた和空間が特徴です。名物料理と地酒を楽しめる“茨城のごちそうを集めた店”として位置づけられています。

地域食材の価値を全国へ

“食の体験格差”をなくすEC展開を強化

外食の味を自宅で楽しむ“お取り寄せ市場”は今後も拡大が予測されます。

ホリイフードサービスは、42年間培ってきた食材選定力・品質管理力を活かし、

地域食材を使用した新商品の開発や、外食の魅力を家庭へ届ける取り組みを強化していきます。

また、地方の名物料理を誰でも楽しめる“食の体験格差をなくすプラットフォーム”として、

EC事業のさらなる拡大を目指します。

■クウルジャパン店舗概要

楽天市場・クウルジャパン

数々の飲食店を42年間運営してきたノウハウを基に、飲食のプロが選んだ確かな味、厳選素材をご家庭にお届けします。

今後は季節に合わせた新商材、ブランドコラボ商材、キャンペーンなど、ラインナップ・サービスの拡充を予定しています。

販売ページ：楽天市場「クウルジャパン」▼

https://www.rakuten.co.jp/kuuljapan/

運営会社情報

【会社概要】

名称：ホリイフードサービス株式会社

所在地：〒310-0803 茨城県水戸市城南３丁目１０－１７ カーニープレイス水戸 4階

代表者：代表取締役 藤田 明久

URL：https://www.horiifood.co.jp/