「Bitfan」にてwyolicaのヴォーカルAzumiのオフィシャルサイト＆ファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年12月8日（月）にAzumiのオフィシャルサイト＆ファンクラブを公開します。

Azumiは1999年、2人組音楽ユニットwyolicaのヴォーカルとして大沢伸一プロデュースでデビュー。ブラック・ミュージックを軸に、切ない歌詞や洒落たセンスとポップ感覚を合わせた爽やかで甘酸っぱいサウンドで人気を博しました。Azumiとしてのソロ活動も行っており、2025年にはソロデビュー20周年を迎えました。

DJとしては、ジャズ・ソウルからテクノ・テックハウスを軸に、都内クラブやミュージックBARなどでプレイ。アーティストとして活躍する傍ら、自身のアクセサリーブランド〈Tuno by Azumi〉のデザインを手がけ、また俳優として映画やドラマに出演するなど音楽のみならず、家業の日本茶・茶道裏千家に精通し日本茶アドバイザーの資格を有するなど、幅広く活動を広げています。

このファンクラブでは普段の音楽活動だけでは知り得ないAzumiの日常や音楽への想いなどを会員限定のコンテンツを通じてお伝えしていきます。

Azumiオフィシャルサイトは無料公開をしておりますので、是非お気軽に足を運んで頂けますと幸いです。

【早期入会キャンペーンの内容】

2026年1月31日(土)までに入会して頂いた方には、 Azumiオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント！

【オフィシャルサイト詳細】

■オフィシャルサイト名

Azumi Official Site

■URL

https://azumiofficial.bitfan.id/ (https://azumiofficial.bitfan.id/)

■会費

月額：600円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ） をご利用いただけます。

■有料コンテンツ

・限定オフショット

・限定ライブ映像

・スペシャルバースデーメッセージ

などのコンテンツを配信予定♫

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/ (https://bitfan.id/)

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live (https://bitfan.id/service/live)

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk