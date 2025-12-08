環境省 脱炭素アドバイザー資格制度「グリーンマイスター検定（ベーシック）」が正式認可（全日本教育研究会）

株式会社エイジェック全日本教育研究会が運営する資格試験制度「グリーンマイスター検定」は、「環境省認定制度 脱炭素アドバイザー ベーシック に認定されました

エイジェックグループの一般社団法人全日本教育研究会（通称：ANES アネス）（所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル46階、代表理事：渡邉諭）が運営する「グリーンマイスター検定（ベーシック）」は、2025年12月1日付けで、環境省が定める脱炭素アドバイザー資格制度の基準を満たし、同制度に準じた資格として正式に認定されました。

◆グリーンマイスター検定とは

グリーンマイスター検定は、企業のGX（脱炭素経営）を推進する環境人材を育成するための、資格制度です。

今回、正式認定されたベーシックでは、脱炭素・カーボンニュートラルの背景、最新の政策動向、企業に求められる脱炭素経営の基本を体系的に学びます。

【主な学習テーマ】

気候変動対策の重要性

温室効果ガス排出量算定

削減目標・計画・実施

企業における気候変動に関する情報開示

◆導入をおすすめする業種・職種

製造業・建設業・設備業などで環境対応が求められる企業様、SDGsや環境配慮の取り組みを強化したい企業様、そして環境担当者や現場責任者、サステナビリティ担当者など、ビジネスの現場で活用できる環境知識を身につけたい方に特におすすめです。

「ベーシック」「アドバンスト」「シニア」とステップアップが可能。

合格者は、環境省認定の「脱炭素アドバイザー」として活動することができます。

また、資格取得は企業の脱炭素推進体制を示す根拠の一つとなり、ESGの評価項目においてプラスに働くことが期待されます。

グリーンマイスター検定詳細ページ :https://agk-test2.sakura.ne.jp/green-meister2025/

◆今後の展開

一般社団法人全日本教育研究会では、企業GX推進を支援するため、脱炭素化に向けたパートナーとして、教育・研修・人材育成の観点から持続可能な事業運営をサポートしてまいります。

■お問い合わせ先

グリーンマイスター検定 運営事務局

グリーンマイスター検定 お問合せ :https://green-meister.anes.or.jp/contact/お問い合わせフォーム■資格の発行および運営主体

一般社団法人 全日本教育研究会(https://anes.or.jp/)

教育コンサルティング、社会人教育講座、資格試験（CBT）事業