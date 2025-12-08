【期間限定セール】hiayuloo、1枚3役のオールラウンダー腰ベルトが特別価格に！

九洋洲 Joychou 株式会社

ヘルスケアブランド hiayuloo（ヒャユロー ） は、骨盤ケア・姿勢サポート・ウエスト引き締めを1枚で実現する「1枚3役 オールラウンダー腰ベルト」を、2025年12月8日～12月15日 の期間限定で特別価格にて販売いたします。
通常価格 5,999円 のところ、キャンペーン期間中は 3,599円 でご提供いたします。




【大人気シリーズから新たな一枚】

専門家監修 × 1年以上の研究から生まれた“秒速締付け”モデル


身体の悩みに真剣向き合うプロダクト開発


hiayuloo は、骨盤サポートチェアや首サポーターなど、姿勢ケアシリーズが発売直後から多くの支持をいただいてきました。しかし当社は、現代人が抱える 腰部の疲労・骨盤のゆがみ・姿勢の乱れ といった問題をさらに深く考え、より高い負担軽減を追求してきました。




そこで、専門家の監修のもと 一年以上にわたる研究・改良 を実施。
日々の生活からスポーツ時まで幅広く活用できる NEW滑車式・秒速締付けモデル の腰ベルトが誕生しました。




【腰を守る】

動滑車システムで“欲しいところを・欲しい強さで”固定


■ 一般的な腰ベルトに不満があった方へ


巻き位置は 「骨盤の上あたり」。
「固定力が物足りない」「締めたい箇所だけ調整したい」というニーズに応え、
独自の調整ベルト × 10個の動滑車 × 調整ストラップにより、軽い力でスッと引くだけで細かい締付け調整が可能。


・背筋が自然に伸びる
・腰椎をしっかりサポート
・長時間の立ち仕事でも負担軽減




接客業、介護・看護、運送、建設、製造業、デスクワークなど腰への負担が大きい業種の方はもちろん、腰椎をケアしたいご年配の方にもおすすめです。




【姿勢を整える】

骨盤ケア＆美姿勢ストレッチを“1枚で簡単に




巻き位置は 「骨盤」。
姿勢の悪化の大きな原因といわれる 骨盤のゆがみ に対し、hiayuloo は巻くだけでケアをサポート。


■ 10秒の「美姿勢ストレッチ」で実感


ベルトを巻いたまま 10秒足踏みするだけで、骨盤まわりを正しい位置へ誘導。
毎日8分、21日間の継続で体のポジティブな変化を実感できます。




猫背・反り腰・O脚X脚、産後の骨盤の開きが気になる方にも最適です。




【ウエストケア】

あばら周りもスッキリ、理想のラインづくりをサポート




巻き位置は 「お腹」。
肋骨まわりをやさしく引き締めて姿勢を整え、気になるぽっこり感もサポート。
トレーニング時の腰サポートとしても活用できる万能タイプです。




【ギフト選びにもおすすめ】

高級感あるパッケージで贈り物にも最適




・誕生日
・記念日
・父の日 / 母の日
・敬老の日
・健康グッズギフト




1枚で 腰・骨盤・ウエストの3役 をこなすオールラウンダーで、幅広い年代に喜ばれるアイテムです。




【幅広い体型に対応】

S～XL＋延長シート付きで135cmまで対応




腰ベルトは S～XLサイズ に加え、
お客様の声を受けて 25cmの延長シートを標準付属。
ウエスト135cmまで対応し、より多くの方にお使いいただける仕様になりました。






【期間限定セール概要】

キャンペーン期間：2025年12月8日～12月15日


対象商品：hiayuloo 「1枚3役 オールラウンダー腰ベルト」


通常価格：5,999円


特別価格：3,599円


販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMT76C4J



JOYCHOU株式会社
担当：桜井　凛
メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com